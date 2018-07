È la tarda mattinata di venerdì 27 luglio quando da Roma arriva la conferma sulla proposta di nomina del giornalista Marcello Foa e dell’ex direttore La7 Fabrizio Salini rispettivamente per le cariche di CA e AD della RAI.

Il ministro del tesoro Giovanni Tria ha proposto entrambi i nomi: quello di Foa molto vicino alla Lega di Matteo Salvini e quello di Salini caldeggiato, pare, soprattutto dal M5S. Marcello Foa sarà inoltre votato mercoledì prossimo dalla commissione parlamentare di vigilanza per la carica di presidente: per il conferimento dovrà ottenere il favore di 2/3 dei votanti (40 in totale).

A distanza di pochi minuti arrivano i plausi rispettivamente di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini: “Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale” sentenzia il Ministro del Lavoro, “È solo l’inizio” conferma il Ministro dell’Interno.

L’attacco delle opposizioni

Puntuali e piccate sono arrivate le reazioni delle opposizioni che, annunciando battaglia, gridano alla “lottizzazione selvaggia” e invocano mobilitazione e unità contro l’elezione di Foa presidente.

Per il dem Davide Faraone: “Se Salvini e Di Maio pensano di occupare la RAI, noi siamo già qui e glielo impediremo” […] “Marcello Foa non merita alcuna fiducia, non sarà il nostro presidente“. Neanche Forza Italia si sottrae dall’attacco con Mariastella Gelmini: “La maggioranza, prima di proporre un suo nome per la presidenza della RAI, avrebbe dovuto avviare un’istruttoria tra i gruppi parlamentari presenti in Commissione di Vigilanza“, e conclude “Forza Italia farà un’attenta riflessione, ma al momento il nostro voto è no”.

Andrea Marcucci, capogruppo del PD al Senato, accusa Foa per le sue posizioni controverse su vaccini e politica estera, alludendo all’uso costante di fake news, nonché agli attacchi al Presidente della Repubblica. Anche LeU si schiera apertamente contro la nomina di Marcello Foa a presidente e il capogruppo alla Camera, Federico Fornaro, fa un duro appello a Forza Italia: “Non voti Marcello Foa presidente della RAI, rappresenterebbe un clamoroso regalo alla destra sovranista e populista, a meno che Forza Italia non voglia definitivamente arrendersi e consegnarsi a Salvini“.

Marcello Foa: l’uomo delle discordie

Se a Fabrizio Salini viene rimproverata una certa vicinanza al M5S, contro Foa c’è stata un’alzata di scudi senza precedenti. Accusato di essere poco propenso al confronto e di avere idee sovraniste e anti-euro, il giornalista si è fatto notare più volte sui social (specialmente su Twitter) per dei commenti piuttosto sferzanti e poco concilianti. Scorrendo la sua pagina personale non mancano attacchi ad esponenti dell’opposizione e alle istituzioni europee. Foa è un giornalista e comunicatore esperto, abile nell’uso del mezzo social, tramite il quale si esprime con assoluta libertà e senza peli sulla lingua. Tra le polemiche che lo hanno riguardato, una delle più celebri è l’attacco al Presidente della Repubblica durante le scorse consultazioni, attacco che viene spesso richiamato alla memoria dalle opposizioni negli ultimi giorni.

Un’ulteriore critica è l’accusa di conflitto d’interessi, visto che attualmente Foa è l’amministratore delegato del gruppo editoriale Timedia Holding SA di Melide (Svizzera) e del quotidiano Corriere del Ticino. Le due cariche rappresenterebbero un problema se il giornalista fosse davvero eletto presidente del CDA RAI, trattandosi appunto di responsabilità concorrenti.

L’ironia dei social

La reazione delle opposizioni è dura e irreprensibile, ma non sono da meno i commenti comparsi nelle ultime 48h sui social. Il web si è diviso tra sostenitori e detrattori, e non sono mancati commenti caustici e irriverenti in particolar modo su Marcello Foa. Approfittando della presentazione dei nuovi palinsesti RAI 2018/2019, impazza su Twitter l’hashtag #NuovoPalinsestoRai tramite il quale gli utenti si sbizzarriscono, immaginando una nuova ipotetica programmazione RAI filo-governativa.

La preoccupazione per il nuovo indirizzo editoriale si tramuta così in elenchi di finte programmazioni, in titoli storpiati e in boutades sarcastiche. Il fil rouge che li accomuna è la canzonatura dei programmi politici e delle polemiche più recenti. È la percezione e il dileggio dell’ignoranza, della paura e della rabbia recepite. Un racconto social che indubbiamente si protrarrà almeno fino al prossimo mercoledì.

Anna Rosa Carullo