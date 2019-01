Non avete più scuse: usare le scale è un allenamento sufficiente

Fare le scale è faticoso, dunque è anche un buon allenamento, questo non sorprende nessuno, abbiamo visto tutti i video di atleti che si allenano facendo le scale, ora però c’è una ricerca proveniente dalla McMaster University (Ontario, Canada) che afferma che il semplice usare le scale, purché fatto con passo vigoroso, due o tre volte al giorno potrebbe essere tutto quello di cui avete bisogno se non per gareggiare alle Olimpiadi per fare perlomeno quel minimo di attività fisica quotidiano consigliata dai medici per mantenerci in salute.

La ricerca è stata pubblicata su Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. I medici ci dicono che camminare per circa 4 km al giorno di buon passo costituisce l’attività fisica minima che può migliorare la salute di chi altrimenti sarebbe completamente sedentario, ma molte persone lamentano di non avere tempo di fare lunghe passeggiate nei giorni di lavoro. Un’altra cosa che i medici già sapevano è che anche brevi intervalli di esercizio fisico vigoroso ripetuti a brevi intervalli funzionano.







Quello che il team di ricercatori diretto da Martin Gibala, professore di chinesiologia alla McMaster, ha voluto verificare con questo studio è se usare le scale (purché fatto con un certo vigore) potesse bastare come esercizio per vedere degli effetti positivi.

Per farlo hanno preso un gruppo di persone a cui hanno fatto fare appena tre piani di scale, per tre volte al giorno, con pausa da una a quattro ore tra ciascun esercizio. Il protocollo è stato ripetuto tre volte a settimana per sei settimane. Alla fine dell’esperimento i ricercatori hanno controllato come fosse migliorata la capacità cardiorespiratoria (che viene considerata un valido indicatore della condizione di salute generale) anche in rapporto a un gruppo di controllo di persone rimaste sedentarie. I risultati sono stati non eclatanti ma nemmeno trascurabili (e stiamo parlando di sole sei settimane di allenamento) non solo il gruppo di chi si era allenato usando le scale mostrava una migliore capacità cardiorespiratoria rispetto a chi era nel gruppo di controllo ma anche di aver acquistato potenza durante i test di massimo consumo di ossigeno.

Ora non avete più scuse, se vivete o lavorate in un palazzo con molti piani avete tutto quel che vi serve per fare un minimo di moto.

Roberto Todini