Non è vero che l’Italia è un paese immobile

Attenzione, questo dato dovrebbe interessare i liberali, più che i marxisti , perché appunto per i liberali è centrale alimentare le aspettative individuali di crescita economica per creare consenso nel capitalismo. Ma si sa, i liberali all’italiana sono pragmatici (quelli furbi), gli interessa poco la coerenza con i principi, meglio scegliere interessi materiali da difendere, e quindi via a dire che le tutele nel mercato del lavoro sono troppe, che forme di redistribuzione fiscale sono misure da stato socialista.