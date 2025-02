Molte celebrità si sono schierate contro una legge proposta dalla Regione Lazio che permetterebbe di trasformare i cinema storici della capitale in spazi commerciali. Questo evento spinge a riflettere su come il sistema economico attuale, che nutre le grosse catene di franchising e i grandi magazzini a discapito delle piccole e medie aziende, cambi l’identità degli spazi.

Cosa sono i “non-luoghi”

Fu Marc Augé, antropologo francese, a coniare il termine nel 1992 con la sua opera Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité (Nonluoghi, Elèuthera). Marc Augé definisce “non-luoghi” quegli spazi privi di correlazione identitaria, culturale o storica con l’ambiente in cui si trovano. L’autore li mette in contrapposizione con i “luoghi antropologici”, ovvero quegli spazi pregni di significato per un immaginario collettivo, che si inseriscono in uno specifico tessuto culturale e non potrebbero essere uguali altrove.

Sono “luoghi antropologici” monumenti, palazzi storici, musei, ma anche la piazza, la bottega del paesino, il panificio dell’amica della zia, il mercato, quei luoghi in cui si definisce la singolare identità di un gruppo sociale. Tutti i mercati possono essere essenzialmente simili da qui al Sudafrica (sono tutti un insieme di bancarelle mobili), ma l’estetica, il modo di comunicare di chi vende e di chi compra, le connessioni interpersonali, i prodotti stessi sono diversissimi già da un paesino all’altro. Per contro, un McDonald’s, un non-luogo, è lo stesso sia a Treviso che a Cape Town.

I non-luoghi secondo Augé non solo solamente i punti vendita clonati di catene di franchising, identici a prescindere da dove vengano inseriti, sono anche tutti quegli spazi anonimi come autostrade, centri commerciali, outlet, centri profughi, in cui milioni di persone vi transitano, si schivano, ma non si incrociano mai.







I non-luoghi come risultato della surmodernità

Chiaramente figli dell’era del consumismo e della globalizzazione, i non-luoghi sono spazi di transito, di consumo efferato e incosciente, per la maggior parte posti in cui gli individui danno il peggio di sé come servi obbedienti del dio Consumo. Gli assalti ai negozi durante gli sconti sono un pratico esempio di una sorta di disumanizzazione: masse di consumatori, non più individui, si affollano per comprare oggetti e capi che probabilmente già hanno e di cui non hanno bisogno. Siamo macchine progettate per spendere, a cui di umano e senziente è rimasto poco.

I non-luoghi sono spazi focalizzati sul presente, sempre aggiornati. Sono la trasposizione nello spazio di ciò che caratterizza quest’epoca: la velocità, la precarietà generale, lo stress. I non-luoghi non fanno altro che alimentare queste caratteristiche e, nel togliere gli elementi identitari e relazionali tipici degli spazi di prima, contribuiscono ad un individualismo crescente (già nutrito dal mondo social, in cui tutti sono connessi ma infine ognuno è solo sul proprio divano).

I non-luoghi sono luoghi di passaggio, in cui nessuno è qualcuno (il figlio di, il cliente abituale, l’amica di), ma tutti sono consumatori con cui interagire il meno possibile: si ordina tramite QR-Code o tramite tablet e totem, si paga con la cassa automatica, e nel migliore dei casi si sta direttamente a casa e si acquista dal sito (tanto c’è il reso gratuito).

Città di ieri, città di oggi

Perché l’economia giri, non c’è spazio per negozietti che non possono essere competitivi, così come non ce n’è per luoghi storici o spazi verdi su cui c’è poco da guadagnare in termini economici. Ecco perché la Regione Lazio, coerente con quelli che sono i tempi, propone una legge che permetta di riciclare cinema storici come l’Europa, l’Academy Hall o il Puccini, e farli diventare centri commerciali, in cui comodamente girare per Zara, HM e via dicendo. Non sia mai che manchi un nuovo punto vendita in cui acquistare l’ennesima T-shirt a €9,99.

La competitività economica delle grosse catene ha ormai annientato la maggior parte delle botteghe che definivano l’immagine di una città di ieri.

Si prenda ad esempio la Treviso sopracitata. Passeggiare ieri sotto i portici di Calmaggiore significava guardare le vetrine e sapere che ognuna sarebbe stata diversa dall’altra e che tra quelle si trovavano quei specifici negozi di piccoli commercianti e artigiani (il calzolaio di fiducia, la merceria, negozi di stoffe e così via).

Oggi si incontrano i soliti negozi clone: Tezenis, Sephora, Douglas, HM. Negozi in cui, a guardarci dentro, ci si perde nelle anonime vetrine di un non-luogo che, essendo uguale ovunque, non fa la differenza da nessuna parte.

Alessia Cancian