“Non rifiutiamoci”. È questo il nome della campagna lanciata da Michele Gentile, un libraio di Polla, in provincia di Salerno.

“Non rifiutiamoci”: l’iniziativa

“Non rifiutiamoci” è un’iniziativa per promuovere la lettura e nello stesso tempo salvare l’ambiente con il riciclo. La stessa prevede infatti un baratto speciale. Questo prevede che ogni persona che porterà una lattina e una bottiglia di plastica, riceverà in cambio un libro.

Michele Gentile non è alla sua prima iniziativa. Il libraio di Polla, infatti, aveva già promosso in passato altre due campagne: “Il libro sospeso” e “Viaggi con l’autore”.

Michele Gentile racconta che:

L’iniziativa vuole sostenere le librerie attraverso una pratica che potrebbe ridare ossigeno al settore, visto l’entusiasmo che suscita nei bambini.

L’iniziativa prevede di coinvolgere i Sindaci, le associazioni di categorie e i Dirigenti scolastici.

I libri sospesi, ossia quelli messi a disposizione dei riciclatori, sono diversi e disponibili per tutti coloro che si presenteranno con plastico e alluminio da riciclare.

L’iniziativa prevede, nello specifico, un rilancio della cultura. In pratica, infatti, coloro che acquisteranno un libro, hanno la possibilità di comprarne un altro da lasciare nello scaffale dei libri sospesi. Il tutto a un prezzo simbolico.

Il progetto è, in particolar modo, destinato ai ragazzi under 14. Quest’ultimi, infatti, hanno perso l’amore per la lettura e il rispetto per l’ambiente.

“Non rifiutiamoci”: i grandi risultati

L’iniziativa “Non rifiutiamoci” è stata presa bene dalla popolazione italiana. Michele Gentile ha infatti raccolto, solo nel 2018, più di tre quintali di alluminio. Questi sono arrivati prevalentemente dagli alunni di una scuola di un Paese limitrofo.

Il materiale riciclabile raccolto dal libraio viene poi portato presso i centri di raccolta per essere smaltito nel modo giusto. Ma non basta. Il corrispettivo ottenuto, infatti, viene reinvestito in libri.

L’iniziativa, partita nel 2018, prosegue anche quest’anno, il libraio racconta infatti che:

Ho già avuto adesioni da genitori e alunni della 1 media della Scuola Ruffini di Bordighera (IM), che stanno inviando 23 coppie per 23 libri e un Sindaco del Cilento che sta organizzando una raccolta con le scuole per poi ritirare un libro sospeso dallo scaffale.

Un altro passo avanti per il riciclo.

Elena Carletti