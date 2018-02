A 93 anni nonna Irma parte come volontaria in Kenya

Non è mai troppo tardi per mettersi in gioco e fare del bene. È questo quello che possiamo imparare ammirando quello che sta facendo Irma, la nonna vicentina di 93 anni che ha fatto i bagagli ed è partita per il Kenya, dove per tre settimane farà volontariato in un orfanotrofio.

Abbiamo conosciuto la storia di questa intraprendente nonna grazie al post pubblicato su Facebook da suo nipote Elisa. Sono bastate due foto scattate alla nonna in aeroporto per commuovere il web. Nelle immagini la nonna vicentina che con il suo trolley parte fiera per la sua nuova avventura dovrebbero essere d’esempio per tutti noi.

Dalle poche righe condivise sui social da sua nipote emerge tutto la stima e il rispetto per il piccolo grande gesto d’amore della nonna.

Ecco le parole di Elisa:







Un esempio da seguire

Ma chi è nonna Irma? Senza dubbio una donna che non si mai tirata indietro.

Irma vive a Noventana Vicentina, è rimasta vedova all’età di 26 anni e da sola ha cresciuto i suoi tre figli. Intervistata telefonicamente da Repubblica, sua nipote Elisa racconta con amore la storia della sua nonna.

“Mia nonna ha sempre amato la vita e non si è mai fermata davanti a niente. Ha dedicato la sua esistenza alla famiglia e ad aiutare chi le stava vicino. Per me è sempre stata un esempio“.

Adesso nonna Irma si trova in Kenya per aiutare una coppia vicentina che da anni si occupa dei bambini rimasti orfani. Da tempo Irma contribuiva alla causa, ma quest’anno ha voluto partecipare in prima persona.

“C’è una coppia vicentina, sono marito e moglie – racconta Elisa -, da anni vanno in Kenya un mese l’anno. Lei si occupa dei bambini e lui fa piccoli lavoretti di manutenzione in un orfanotrofio fondato da un missionario vicentino. Da quando mia nonna li ha conosciuti li aiuta come può, ma quest’anno ha deciso che non bastavano delle offerte, voleva rendersi utile e ha detto a mia madre: ‘Andiamo in Kenya. Anzi, io vado, se mi accompagni sono contenta’. Alla fine sono partite tutte e due: la figlia ha accompagnato la madre. Sono incredibili. E rimarranno lì tre settimane”. Elisa fa una pausa. “O forse mia nonna alla fine decide di rimanere in Kenya e non torna più, è tutto possibile, conoscendo il suo gran cuore e la sua energia“.

Simona Specchio