La Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato che non difenderà la sua norma sulla divulgazione climatica, una decisione che sta suscitando dibattiti accesi sia nel settore finanziario, sia in quello politico. La regola, che era stata introdotta circa un anno fa, prevedeva che le aziende quotate in borsa rivelassero i rischi legati al cambiamento climatico e, in alcuni casi, i dettagli sulle loro emissioni di gas serra. Tuttavia, la SEC ha dichiarato che la norma è “profondamente imperfetta” e potrebbe causare danni significativi ai mercati finanziari e all’economia in generale. In questo contesto, la decisione di non sostenere più questa regola rappresenta un’importante inversione di rotta per l’ente regolatore statunitense.

Le critiche mosse alla norma sulla divulgazione climatica

La norma sulla divulgazione climatica della SEC, finalizzata nel marzo 2024, era stata concepita per obbligare le aziende pubbliche a rivelare le loro emissioni di gas serra, in particolare quando queste avrebbero potuto influire sulle decisioni di investimento. La regola aveva l’obiettivo di fornire agli investitori informazioni più trasparenti sui rischi legati ai cambiamenti climatici e sull’impatto ambientale delle attività aziendali.

Nonostante l’intento iniziale di migliorare la trasparenza, molti critici hanno sostenuto che la norma sulla divulgazione climatica sarebbe stata onerosa per le imprese e avrebbe potuto avere effetti collaterali negativi per l’economia complessiva, soprattutto per le piccole imprese e le realtà agricole.

L’approvazione finale della norma sulla divulgazione climatica era avvenuta con un voto di 3 contro 2, allineato su basi politiche, con il presidente ad interim della SEC, Mark Uyeda, tra coloro che si erano espressi contro la regola. Secondo Uyeda, la norma avrebbe avuto un impatto negativo sulle attività di investimento, sollevando preoccupazioni sul fatto che le sue implicazioni potrebbero distorcere il mercato finanziario e creare oneri aggiuntivi senza fornire benefici reali in termini di sostenibilità ambientale.

Le modifiche alla norma sulla divulgazione climatica e le reazioni del mondo imprenditoriale

Quando la SEC aveva inizialmente proposto la regola sulla divulgazione climatica nel 2022, le richieste erano molto più severe, in quanto avrebbero obbligato tutte le aziende a divulgare non solo le propri emissioni dirette di gas serra, ma anche le emissioni indirette provenienti dalla loro catena di approvvigionamento.

Tuttavia, con la versione finale della regola, il requisito di rendere pubbliche le emissioni indirette è stato eliminato, e la necessità di divulgare le emissioni derivate dall’uso dei prodotti venduti – un aspetto che avrebbe avuto implicazioni significative per le compagnie energetiche, in particolare quelle che operano nel settore dei combustibili fossili – è stata anch’essa abbandonata. Le previsioni relative alla divulgazione delle emissioni sarebbero entrate in vigore a partire dal 2026 per le grandi aziende e dal 2028 per le imprese di medie dimensioni.







Questo compromesso ha cercato di mitigare alcune delle preoccupazioni sollevate dal mondo imprenditoriale e politico. Nonostante ciò, la norma è stata ancora vista come una minaccia per la libertà d’impresa e una fonte di complicazioni burocratiche. Mike Rounds, membro del Comitato Bancario del Senato, ha salutato con favore la decisione della SEC, affermando che la regola avrebbe imposto onerosi obblighi di reporting e aumentato la burocrazia.

Le implicazioni economiche e politiche della decisione della SEC

La decisione della SEC di non difendere la norma sulla divulgazione climatica si inserisce in un più ampio quadro di azioni intraprese dall’amministrazione Trump per smantellare le normative introdotte dal governo Biden in materia di ambiente ed energia.

Negli ultimi mesi, infatti, sono stati diversi i provvedimenti adottati per annullare o modificare regolamenti e politiche ecologiche. Molti di questi interventi sono passati attraverso il Dipartimento dell’Interno e l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA), ma anche il Dipartimento dei Trasporti ha recentemente annunciato la sospensione di un programma da 5 miliardi di dollari per i caricabatterie per veicoli elettrici.

Questo contesto politico ha influito notevolmente sulla SEC, che si è trovata sotto la pressione di adottare misure che riflettessero le priorità della nuova amministrazione, che ha posto l’accento sulla riduzione della burocrazia e sulla protezione degli interessi economici delle imprese.

L’idea alla base della norma sulla divulgazione climatica era che le informazioni sulle emissioni delle aziende potessero aiutare gli investitori a fare scelte più informate, promuovendo un maggior impegno verso la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni. Tuttavia, questa visione non è stata condivisa universalmente, e la decisione della SEC rappresenta una chiara manifestazione di scetticismo nei confronti delle regolamentazioni ambientali che vengono imposte al settore privato.

L’annuncio della SEC ha diviso l’opinione pubblica. Da un lato, coloro che sostengono l’importanza di politiche più rigide sul cambiamento climatico criticano la decisione, vedendola come un passo indietro nella lotta per la sostenibilità. Dall’altro lato, i difensori dell’approccio della SEC sottolineano che la norma sulla divulgazione climatica non è l’unica soluzione ai problemi ambientali, e che le aziende dovrebbero essere lasciate libere di affrontare la questione climatica in modo autonomo, senza imposizioni governative.

Elena Caccioppoli