Svetlana Boym è una teorica culturale russo-americana che ha concentrato parte dei suoi studi sul concetto di nostalgia. Il termine nostalgia deriva dall’unione di due parole greche: νόστος (ritorno) e άλγος (dolore). Pertanto significa “dolore del ritorno” e, pur derivando dal greco, questo concetto era sconosciuto al mondo greco.

Nel XVII secolo questo termine entra a far parte del vocabolario europeo per opera di Johannes Hofer, uno studente di medicina dell’università di Basilea, che notò come i mercenari svizzeri soffrissero tantissimo la lontananza dalla loro casa sulle montagne e valli svizzere. Questa sofferenza non era caratterizzata solamente dalla malinconia, ma si manifestava come una vera e propria malattia, eppure a noi non verrebbe mai in mente di considerare la malinconia come una diagnosi medica. Con il tempo, tra la fine del XVIII secolo e nella prima metà dell’Ottocento, questa smette di essere vista come una malattia grazie all’interesse che suscitò in poeti e musicisti, specie nel contesto delle migrazioni dall’Europa dell’Est, quando in molti lasciavano la propria terra.

Il suo significato cambia con il tempo e inizia a diventare sempre più astratto, svincolandosi dal legame della sola casa o dell’infanzia

Diventa così qualcosa di più vago e questo cambiamento avviene con Charles Baudelaire. La nostalgia ha anche influenzato i primi movimenti nazionalisti in Europa, legandosi alla storia e alla cultura di un popolo. Alla fine del XIX secolo comincia la società di massa che contribuirà a modernizzare il termine: non si tratta più solo di un’emozione individuale, ma inizia a legarsi alla memoria culturale, poiché la cultura inizia a diventare più accessibile, entrando nella vita quotidiana.







Svetlana Boym nel libro “The Future of Nostalgia” esamina come la nostalgia si sia evoluta da un’afflizione personale a un’esperienza collettiva nel XXI secolo

Boym nel suo scritto rivela il ruolo della nostalgia nel plasmare la memoria e l’identità, in particolare nelle società post-comuniste, e solleva interrogativi cruciali sulle implicazioni della nostalgia in un mondo globalizzato, suggerendo che può sia connettere che intrappolare gli individui nel loro desiderio del passato. Inoltre, l’autrice distingue due tipi di nostalgia:

Nostalgia restaurativa : è una nostalgia che vede il passato come un modello da ricostruire e riportare in vita . Un esempio di questa potrebbe essere un movimento politico che mira a ripristinare i valori tradizionali. Di fatto questo tipo di nostalgia tende a idealizzare il passato e cerca di “riparare” la memoria , cancellandola, e può inoltre diventare pericolosa nel momento in cui alimenta miti nazionalisti, nostalgie autoritarie e sogni poco realizzabili nel concreto.

: è una nostalgia che . Un esempio di questa potrebbe essere un movimento politico che mira a ripristinare i valori tradizionali. Di fatto questo tipo di nostalgia , cancellandola, e può inoltre diventare pericolosa nel momento in cui alimenta miti nazionalisti, nostalgie autoritarie e sogni poco realizzabili nel concreto. Nostalgia riflessiva: è un tipo di nostalgia che accetta il passato e lo guarda con affetto. Un esempio può essere un artista che crea un’opera ispirandosi ai ricordi della propria infanzia senza voler davvero tornare a quel tempo, ma lo fa per esplorarne il valore emotivo e culturale.

Gran parte del lavoro di Svetlana Boym si è concentrato sullo sviluppo del concetto teorico di “off-modern”, che è profondamente legato alla sua riflessione

L’off-modern è definito dalla teorica come “una deviazione consapevole dal cammino principale della modernità” e indica un modo di vivere la modernità in senso critico, poco lineare e che si devia dalla narrazione principale del progresso. È quindi un tipo di forma di nostalgia riflessiva che ha l’obiettivo di cercare nuove vie a partire dal nostro passato.

La distinzione di Boym tra nostalgia restaurativa e riflessiva è particolarmente rilevante considerando la nostra epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti; non si tratta di una semplice analisi su un sentimento, ma si va oltre, poiché ci permette di guardare criticamente ai meccanismi su cui basiamo il rapporto tra la nostra identità e il tempo.

Inoltre, può il concetto di “off-modern” rappresentare una risorsa per immaginare alternative al presente?

Giulia Ortaggio