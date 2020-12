nostreamday: lo sciopero degli streamer di Twitch Italia

Il mondo dell’intrattenimento online ha conosciuto, in questo periodo di lockdown soprattutto, un incremento considerevole sia a livello di creator che di spettatori. La piattaforma live streaming Twitch, di proprietà di Amazon, porta ogni giorno contenuti diversissimi: podcast, gameplay e tantissimi altri. In questi ultimi giorni, tuttavia, è insorto il bisogno, da parte di numerosi creator, di indurre un vero e proprio sciopero. La manifestazione porta l’hashtag #nostreamday e si terrà oggi 9 dicembre.

#nostreamday: da dove nasce lo sciopero?

L’iniziativa è stata lanciata dal Cerbero Podcast, primo podcast italiano sulla piattaforma viola. Il fattore scatenante, se così si può dire, è riconducibile al ban permanente di un collega chiamato Daniele Simonetti, in arte Sdrumox. Ciò che ha fatto scalpore in merito alla vicenda di Sdrumox non è tanto l’aver ricevuto un ban, ma il fatto che egli abbia atteso tantissimi mesi, 6 per la precisione, prima di ricevere una “sentenza” definitiva. Allo stesso tempo anche la creazione dei contenuti è affidata ad un regolamento spesso non chiaro oppure molto vago, che lascia spazio a fraintendimenti.

Il Cerbero Podcast ha deciso di dar vita al #nostreamday, per manifestare pacificamente contro la piattaforma e chiedere delle regolamentazioni più chiare. Assieme a loro, numerosi colleghi si sono uniti e hanno aderito. Qui di seguito è riportato il manifesto, che espone per punti ciò che si vuole proporre a Twitch.

I concetti del manifesto sono espressi in modo molto chiaro:

Chiarezza nelle regole: molto spesso è capitato che content creator ricevano un ban perché le regole di Twitch risultano molto «ampie e generiche». Si chiede un regolamento maggiormente comprensibile.

risultano molto «ampie e generiche». Si chiede un regolamento maggiormente comprensibile. Disparità di trattamento: si chiede un trattamento che valga allo stesso modo per tutti. Purtroppo spesso non è accaduto e streamer hanno ricevuto un trattamento diverso da altri.

Satira e comicità: Di cosa si può parlare? Quali parole si possono dire?

Ban Permanente: si chiede di riconsiderare la condizione di chi ha ricevuto il ban permanente, esiliato dalla piattaforma e impossibilitato a comparire in nessuna live di Twitch.









Come aderire all’iniziativa?

Essendo Twitch e Amazon due piattaforme incentrate sul mero guadagno, durante il #nostreamday i creator non faranno live sulla piattaforma, durante l’intero arco della giornata. Come un vero e proprio sciopero. Alle 16 coloro che aderiscono all’evento andranno in live per soli 5 minuti, leggendo il manifesto o un messaggio personale in merito alla vicenda. La cosa più importante è che gli spettatori sono tenuti a entrare solo durante quei cinque minuti, in modo da amplificare al massimo la risonanza del gesto.

È probabilmente la prima volta in cui gli streamer chiedono ai propri follower di non entrare sulla piattaforma, ma il guadagno sarà massimo per tutti, in termini di maggiori tutele e diritti per chi quotidianamente intrattiene migliaia di spettatori.

Jacopo Senni