Le novità WhatsApp sono in continua evoluzione. Tra le ultime c’è infatti la possibilità di rispondere privatamente a una sola delle persone incluse in un gruppo.

Novità WhatsApp con l’aggiornamento 2.18.335

È la versione 2.18.335 che permette la possibilità di utilizzare le novità WhatsApp. Tra queste, oltre alla possibilità della risposta privata in un gruppo, sono in arrivo tante nuove faccine.

L’aggiornamento tuttavia non è per tutti. La versione 2.18.335, infatti, è disponibile solo per Android e solo in versione beta. Pertanto, se non si è già tester è meglio attendere la versione definitiva valida per tutti gli utenti.

Il sito WABetainfo riporta diverse informazioni in merito tra le quali il fatto che il programma Google Play Beta Program ha già raggiunto il massimo livello dei tester. I bug inseriti all’interno, inoltre, sono davvero molti per cui è meglio attendere i nuovi rilasci.









Come funziona la novità WhatsApp

Già da tempo si provava a inserire questa modifica nell’applicazione. Le risposte private permettono infatti di avere delle chat di gruppo più ordinate e meno invasive. Capita molto spesso, infatti, di dover parlare privatamente con una persona senza far intervenire le altre.

Il nuovo update permette di rispondere privatamente a un solo membro di una chat di gruppo senza cambiare schermata.

Per farlo è sufficiente tenere premuto per qualche secondo sul messaggio al quale si vuole rispondere. Dopo aver fatto questo comparirà, tra le opzioni, la dicitura “rispondi privatamente”. La novità WhatsApp permetterà l’apertura di una nuova chat con il contatto scelto.

Scaricare WhatApp beta

Se non si vuole attendere per utilizzare la nuova versione di WhatsApp occorre iscriversi a una pagina dedicata. Questa, disponibile nel Google Play Store, permette di iscriversi come tester per provare le versioni non ancora definite.

In questo caso sarà possibile rispondere privatamente a un contatto della chat di gruppo e utilizzare già subito delle nuove emoji.

Come poter fare a meno, infatti, di utilizzare una faccina con tre cuori o di un utilissimo dinosauro?

Elena Carletti