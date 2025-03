Negli ultimi anni è sempre più aumentato il numero di italiani che rinuncia alle cure mediche. Il fenomeno è stato messo in evidenza dall’ultimo report del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), che ha stimato che nel 2023 il 7,6% della popolazione ha rinunciato a prendersi cura della propria salute. Sebbene il dato sia in aumento rispetto al 2022 (quando era al 7%), la situazione risulta peggiorata rispetto ai periodi precedenti alla pandemia di Covid-19, che aveva causato un forte incremento delle rinunce nel 2021, con un picco dell’11%.

Un fenomeno che coinvolge più le donne e gli anziani

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dallo studio riguarda la disparità di genere: le donne sono le principali protagoniste di questa tendenza. Infatti, il 9% delle donne ha dichiarato di aver rinunciato alle cure mediche, rispetto al 6,2% degli uomini. Questo dato evidenzia una disuguaglianza che potrebbe essere legata a fattori socio-culturali, economici e organizzativi che limitano l’accesso delle donne ai servizi sanitari, aggravando ulteriormente la loro condizione di vulnerabilità.

Inoltre, le fasce di età più avanzate risultano le più colpite. Le persone tra i 55 e i 59 anni sono quelle che più frequentemente rinunciano alle cure, seguite dagli anziani over 75, con una media di circa il 10%. Al contrario, i bambini fino a 13 anni sono quasi del tutto esenti da questo fenomeno (solo l’1,3% rinuncia alle cure), una dimostrazione che, in questi casi, le necessità di salute sono generalmente prese in carico, probabilmente grazie all’intervento di genitori o tutori legali.

La geografia del numero di italiani che rinuncia a curarsi

L’analisi geografica dei dati mostra differenze significative tra le varie regioni italiane. Il Centro è la zona in cui si registra la percentuale più alta di rinunce, con un 8,8%, seguita dal Mezzogiorno (7,7%) e dal Nord (7,1%). Tuttavia, alcune regioni mostrano dati più positivi, come il Friuli-Venezia Giulia, le province autonome di Bolzano e Trento, l’Emilia-Romagna, la Toscana e la Campania, con percentuali inferiori al 6%. Al contrario, alcune regioni centrali e meridionali sono maggiormente colpite dal fenomeno, con valori particolarmente alti in Sardegna (13,7%), Lazio (10,5%) e Marche (9,7%).







Le cause principali delle rinunce: lunghe liste d’attesa e costi elevati

Le motivazioni che spingono gli italiani a rinunciare alle cure sono molteplici e vanno dalla difficoltà economica alle problematiche organizzative del sistema sanitario pubblico. In primo luogo, le lunghe liste d’attesa rappresentano uno dei principali ostacoli all’accesso alle cure. Se nel 2019 solo il 2,8% degli italiani rinunciava alle visite per via dei tempi d’attesa, questo dato è progressivamente aumentato, raggiungendo il 4,5% nel 2023. Le difficoltà nel ricevere un appuntamento tempestivo spingono numerose persone a rimandare o addirittura annullare completamente la necessità di una visita medica.

Un altro aspetto significativo riguarda i problemi economici. Nonostante le rinunce per motivi economici non abbiano subito grandi variazioni tra il 2019 (4,3%) e il 2023 (4,2%), è interessante notare come queste siano state particolarmente accentuate durante la pandemia di Covid-19, con un calo delle rinunce nel 2022 (1,2%) e il quasi totale esaurimento del fenomeno nel 2023 (0,1%). Queste dinamiche sono fortemente influenzate dall’esperienza pandemica, che ha causato una limitazione nell’accesso ai servizi sanitari e un cambiamento delle priorità nelle spese familiari.

Le difficoltà legate alla pandemia e il ritorno alla normalità

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sul sistema sanitario italiano e, conseguentemente, sulla salute della popolazione. Nel periodo critico del 2020 e del 2021, le restrizioni e le difficoltà nell’organizzazione dei servizi sanitari hanno contribuito a un aumento delle rinunce, con il 4,9% della popolazione che ha dichiarato di aver rinunciato alle cure per cause legate direttamente alla pandemia. Le barriere imposte dalla crisi sanitaria globale hanno spinto le persone a rinunciare a visite, screening e trattamenti programmati, un fenomeno che, fortunatamente, si è ridotto nel 2023, tornando quasi ai livelli pre-pandemici.

Le possibili soluzioni e il futuro del sistema sanitario italiano

Il fenomeno della rinuncia alle cure, sebbene in parte legato all’emergenza sanitaria globale, evidenzia criticità strutturali nel sistema sanitario nazionale. Le lunghe liste d’attesa, l’elevato costo delle prestazioni private e le difficoltà economiche che molte persone incontrano nel cercare di accedere alle cure mediche sono problematiche che necessitano di interventi urgenti e mirati. Una possibile soluzione potrebbe essere l’incremento delle risorse destinate alla sanità pubblica, un miglioramento dell’organizzazione dei servizi e una maggiore equità nell’accesso alle cure, indipendentemente dal reddito, dal genere o dalla fascia di età.

Inoltre, è fondamentale che le istituzioni continuino a monitorare l’andamento del fenomeno e adottino politiche sanitarie capaci di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, evitando che la difficoltà economica e le lunghe attese diventino barriere insuperabili.

Vincenzo Ciervo