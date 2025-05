Nel panorama tecnologico globale, segnali di cambiamento profondo stanno emergendo in modo sempre più evidente. Lo scorso aprile, per la prima volta in oltre due decenni, il numero di ricerche effettuate tramite Google sul browser Safari di Apple ha registrato una flessione. A rivelarlo è stato Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi Apple, durante un’udienza legale relativa al processo in corso sulla presunta posizione dominante di Google nel settore della ricerca online.

La notizia, apparentemente tecnica, ha in realtà implicazioni di ampia portata. La dichiarazione di Cue arriva in un momento in cui l’industria tecnologica si trova in piena trasformazione, spinta dall’ascesa tumultuosa delle intelligenze artificiali generative. Non si tratta solo di un cambiamento quantitativo nell’uso degli strumenti digitali, ma di una rivoluzione nei comportamenti degli utenti e nelle dinamiche di mercato che regolano l’accesso e la distribuzione dell’informazione online.

La concorrenza delle AI generative: una nuova era

L’attenzione si concentra ora sul ruolo crescente delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa — come i chatbot avanzati e i sistemi conversazionali integrati — che sembrano erodere progressivamente la centralità dei motori di ricerca tradizionali. Secondo una vasta gamma di analisti e osservatori del settore, molti utenti preferiscono oggi porre domande direttamente a piattaforme basate su AI, piuttosto che digitare query nei classici motori di ricerca. Questo comportamento sta cambiando radicalmente il percorso attraverso cui si accede alle informazioni.

I chatbot intelligenti offrono risposte dirette, sintetiche e contestualizzate, eliminando spesso la necessità di navigare tra numerosi risultati. Tale modalità di fruizione dell’informazione si sta imponendo soprattutto tra le fasce di utenti più giovani e tecnologicamente più esperte, le stesse che fino a pochi anni fa erano considerate l’utenza privilegiata di Google.

Un declino simbolico: Google sotto il 90%

Il dato fornito da Cue trova un riscontro concreto nei numeri registrati nei primi mesi del 2024. Per la prima volta dal 2015, la quota di mercato di Google nel settore delle ricerche online è scesa al di sotto della soglia del 90 per cento, attestandosi all’89,65 per cento nel mese di aprile. Una variazione apparentemente modesta, ma che assume un valore altamente simbolico e strategico.

Google ha mantenuto per anni un dominio incontrastato nel campo della ricerca web, con percentuali che oscillavano tra il 91 e il 93 per cento a livello globale. La discesa sotto tale soglia rappresenta non solo un segnale di vulnerabilità, ma anche la prima conferma empirica che l’ecosistema dei motori di ricerca sta subendo una metamorfosi. In questo scenario, le AI generative non sono più una curiosità tecnologica, ma un attore competitivo a tutti gli effetti.

Safari come termometro dell’evoluzione

Il ruolo di Safari, browser predefinito su tutti i dispositivi Apple, è cruciale in questa dinamica. Safari rappresenta una delle principali porte d’accesso a Internet per centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. Il fatto che proprio su questa piattaforma si sia verificato il primo calo di ricerche Google da oltre vent’anni, indica con chiarezza che il cambiamento non è marginale né circoscritto a una nicchia.

L’informazione rilasciata da Eddy Cue assume inoltre una valenza politica e giudiziaria importante, poiché emerge nel contesto di un procedimento legale volto ad accertare se Google abbia abusato della sua posizione dominante nel mercato della ricerca, anche attraverso accordi esclusivi con produttori di dispositivi e browser — come Apple stessa. La diminuzione delle ricerche su Safari potrebbe quindi diventare una prova a favore di chi sostiene la necessità di ridurre l’influenza monopolistica di Google.

Cambiano le abitudini, cambia il potere

Se un tempo l’accesso all’informazione era regolato quasi esclusivamente da Google, oggi assistiamo a un frazionamento dell’esperienza online. Le piattaforme basate su AI offrono non solo risposte, ma anche suggerimenti, previsioni, analisi personalizzate. È un salto qualitativo nell’interazione con i contenuti, che potrebbe portare a una ridefinizione dei modelli di business su cui si regge l’intera economia digitale.

Per le aziende e i professionisti del settore, ciò implica una revisione radicale delle strategie di visibilità online. Il tradizionale "posizionamento su Google" potrebbe non essere più sufficiente, né tantomeno prioritario, in un mondo dove sempre più utenti chiedono direttamente all'intelligenza artificiale ciò che prima cercavano attraverso link e parole chiave.







Il futuro incerto dei motori di ricerca

Google, pur investendo massicciamente in AI (con progetti come Gemini e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel proprio motore), si trova ora a inseguire un’evoluzione che, paradossalmente, ha contribuito a innescare. L’azienda di Mountain View non è più l’unica fonte autorevole di informazione online, e il concetto stesso di “ricerca” sta evolvendo in una direzione più conversazionale, predittiva e contestuale.

Non a caso, anche altri giganti del tech stanno investendo in sistemi AI autonomi: Microsoft ha integrato il suo copilota AI in tutta la suite di prodotti, mentre Apple sta progettando nuove modalità di interazione vocale e assistiva che potrebbero ulteriormente marginalizzare l’uso classico del motore di ricerca.

Un’opportunità per nuovi protagonisti

Questo scenario in fermento apre anche a nuove opportunità per startup e aziende emergenti che vogliono sfidare il duopolio Google–Microsoft. L’ascesa delle AI generative potrebbe democratizzare l’accesso alle fonti informative e redistribuire il traffico web, riducendo la dipendenza da un’unica piattaforma. Tuttavia, questa rivoluzione comporta anche nuovi interrogativi etici e normativi, soprattutto in merito alla trasparenza delle risposte generate dall’AI, alla gestione dei dati personali e all’affidabilità delle fonti utilizzate.

Patricia Iori