Dopo il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad, la Siria si trova in una fase cruciale della sua transizione politica. Il presidente ad interim, Ahmed al-Sharaa, ha annunciato la creazione di un comitato incaricato di redigere una dichiarazione della nuova costituzione siriana di transizione per guidare il Paese in questo delicato processo. Tuttavia, le sfide restano numerose: la frammentazione politica, l’incertezza sul ruolo della legge islamica e il difficile ritorno degli sfollati pongono interrogativi sul futuro della nazione e sulla sua capacità di costruire una società inclusiva e stabile.

Un Comitato per la nuova Costituzione siriana

Il presidente ad interim della Siria, Ahmed al-Sharaa, ha annunciato la creazione di un comitato composto da sette esperti, tra cui una donna, incaricati di redigere una dichiarazione costituzionale che regoli la transizione politica del Paese. In particolare, l’unica donna membro del Comitato è Bahia Mardini, una giornalista e attivista curda che rappresenta la lotta per i diritti umani.

Questo passaggio avviene a seguito del rovesciamento del governo di Bashar al-Assad, con l’obiettivo di stabilire una nuova base legale per la gestione della Siria in attesa della stesura di una Costituzione siriana definitiva. La dichiarazione della presidenza non ha specificato tempi precisi per la presentazione del testo.

La transizione dopo la caduta del regime

Dopo oltre un decennio di guerra civile, la Siria si trova in una fase di profonda trasformazione. Il governo di transizione, insediatosi dopo il crollo del regime, si è impegnato a ricostruire le istituzioni e a garantire la stabilità del Paese. Tuttavia, il processo non è privo di ostacoli, e la necessità di scrivere una nuova costituzione siriana, seppur di transizione, è uno dei modi con cui Al Jolani sta cercando di intervenire in un Paese devastato: divisioni interne, tensioni settarie e un diffuso clima di insicurezza continuano a minare gli sforzi di riforma. La conferenza sul dialogo nazionale, recentemente svoltasi a Damasco, ha cercato di riunire le diverse fazioni politiche e religiose per delineare il futuro della nazione.

Il ruolo delle nuove autorità

Il nuovo governo siriano si trova a dover affrontare sfide enormi: ristabilire l’ordine, garantire la sicurezza e costruire istituzioni democratiche. Il presidente Ahmed al-Sharaa ha assicurato che l’obiettivo è creare una Siria intercomunitaria e interreligiosa, in cui tutti i cittadini possano convivere pacificamente. Tuttavia, nonostante le promesse, permangono dubbi sulla reale volontà delle nuove autorità di rispettare i diritti di tutte le comunità.







L’arcivescovo di Homs, monsignor Jacques Mourad, ha espresso preoccupazioni sulla situazione attuale, descrivendo il Paese come in uno stato di caos e debolezza, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Ha sottolineato l’importanza di una giustizia transitoria, di riforme economiche e di un’unità territoriale che possa garantire un futuro stabile. La speranza, tuttavia, non manca: molti cittadini vedono nella fine del regime un’opportunità per un nuovo inizio.

Il dilemma della Sharia e i timori delle minoranze

Uno dei nodi cruciali della transizione è il ruolo della legge islamica nella futura Costituzione siriana. Monsignor Mourad ha evidenziato il rischio che una legislazione basata sulla Sharia possa escludere alcune comunità religiose, rendendo difficile il ritorno di milioni di rifugiati siriani. La convivenza tra etnie e religioni è sempre stata una caratteristica della Siria, e molti temono che il nuovo governo possa compromettere questo equilibrio.

Il ritorno degli sfollati e la ricostruzione

Per favorire il ritorno degli sfollati e il rientro delle minoranze cristiane, è necessario che la nuova Costituzione siriana garantisca diritti e protezione per tutti i cittadini. Inoltre, la creazione di un sistema giudiziario equo e indipendente è fondamentale per ristabilire la fiducia nella legalità. Le nuove autorità hanno più volte dichiarato di voler coinvolgere tutte le comunità nel processo di ricostruzione, ma i fatti non sempre sembrano rispecchiare queste intenzioni.

Le sanzioni e il ruolo della comunità internazionale

Un segnale incoraggiante arriva dall’Unione Europea, che ha deciso di revocare alcune delle sanzioni imposte alla Siria dal 2011 nei settori bancario, energetico e dei trasporti. Questo potrebbe facilitare la ripresa economica del Paese e attrarre investimenti esteri, contribuendo alla ricostruzione delle infrastrutture distrutte dal conflitto. La stabilità politica resta il prerequisito fondamentale per il successo di qualsiasi piano di sviluppo.

Nonostante le numerose difficoltà, il popolo siriano continua a sperare in un futuro migliore. La formazione del comitato costituzionale rappresenta un primo passo verso una nuova era, ma molto dipenderà dalla volontà delle nuove autorità di rispettare i principi di democrazia e inclusione. La sfida più grande sarà garantire che la transizione non si traduca in un’ennesima fase di instabilità, ma in un’opportunità concreta di rinascita per la Siria.

Lucrezia Agliani