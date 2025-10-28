L’intelligenza artificiale prometteva progresso, ma in troppe mani è diventata un’arma contro la libertà e la dignità, riconfermando non solo l’esistenza della violenza digitale, ma anche la sua trasversalità e la malleabilità. La denuncia della giornalista Francesca Barra, vittima di immagini false create e diffuse senza consenso, svela una nuova forma di violenza: quella digitale, che colpisce le donne attraverso algoritmi capaci di spogliare e distorcere la realtà. Dietro un clic si nasconde un abuso invisibile ma devastante, alimentato da piattaforme che prosperano nell’anonimato e da leggi che faticano a tenere il passo della tecnologia. Difendere il corpo e l’immagine delle donne nel mondo virtuale significa oggi difendere i diritti fondamentali di tutte e tutti.

Un volto inventato, una violenza digitale reale

Non servono mani per colpire oggi, o quantomeno non solo quelle: basta un algoritmo. La denuncia di Francesca Barra, giornalista e scrittrice, è solo l’ultimo grido d’allarme di una lunga lista di donne che si sono viste spogliate – non nel corpo, ma nella dignità – da un uso criminale dell’intelligenza artificiale. Sul web, infatti, circolano immagini di lei generate digitalmente e diffuse senza consenso su piattaforme per adulti. Immagini false, ma capaci di produrre conseguenze vere di ciò che scatena la violenza digitale: paura, vergogna, stigma, ma anche dominio, abuso, controllo.

Il caso, come molti altri, rivela un fenomeno ormai fuori controllo: la creazione e la condivisione di foto e video manipolati con strumenti di deepfake e “undressing AI”, capaci di trasformare un ritratto qualunque in materiale pornografico. Un meccanismo perverso che unisce voyeurismo e misoginia, amplificati dalla potenza della rete, in cui il corpo della donna viene inventato dal nulla.

Quando la tecnologia diventa un’arma

L’intelligenza artificiale nasce come strumento di progresso, ma quando viene piegata al servizio dell’umiliazione e del controllo, smette di essere innovazione e diventa violenza. Francesca Barra lo ha definito chiaramente: non è arte, non è gioco, ma una violazione dell’intimità.

Esempi di siti, tutt’oggi aperti e frequentati, mostrano fino a che punto la tecnologia possa essere usata per sfruttare i corpi femminili. Non si tratta di piattaforme marginali: milioni di utenti, contenuti generati a pagamento, e una rete globale che permette a chiunque di creare o diffondere materiale pornografico falso senza timore di conseguenze.

Dietro la facciata della “fantasia digitale” si nasconde un sistema violento, che riduce le donne a oggetti da manipolare. E la cosa più inquietante è che tutto avviene senza toccare la vittima, ma con un clic. Tutto questo mondo, per nulla parallelo alla vita quotidiana di qualsiasi persona, si accanisce nel modo più spietato possibile su migliaia di donne.

Intanto però, mentre si rallenta sempre di più sulla prevenzione dalla violenza – che sia digitale o non – di genere e la tutela delle donne e delle libere soggettività, l’Intelligenza Artificiale è veloce come la luce. E ogni giorno, un nuovo abuso, un nuovo ricatto, una nuova violazione.







Una nuova forma di abuso, invisibile ma devastante

La violenza digitale, che è una delle tante sfaccettature della violenza di genere, ha una caratteristica subdola: non lascia lividi visibili, ma ferisce profondamente. Rubare l’immagine di una donna e alterarla equivale a un furto della sua identità. La vergogna pubblica diventa una seconda condanna, aggravata dall’impossibilità di cancellare del tutto ciò che il web archivia.

Molte delle vittime, soprattutto giovani e minorenni, non hanno i mezzi per difendersi. Spesso non sanno nemmeno che quelle immagini circolano, e quando lo scoprono si scontrano con leggi lente, piattaforme indifferenti e server collocati all’estero. Anche quando la giustizia riesce a intervenire, il danno reputazionale è già irreparabile.

La pornografia non consensuale, anche quando creata digitalmente, è una forma di controllo e intimidazione, un modo per riaffermare un potere patriarcale sul corpo femminile. La tecnologia, lungi dall’essere neutra, diventa così lo strumento di una violenza millenaria che si adatta ai tempi.

In Italia la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite è punita dall’articolo 612-ter del codice penale, introdotto nel 2019. Ma la legge è pensata per casi “tradizionali” di revenge porn, non per l’universo in espansione dei deepfake. Le piattaforme digitali, dal canto loro, spesso si trincerano dietro la libertà di espressione o la giurisdizione estera, mentre la persona violata può procedere con una querela. Nel frattempo, le immagini continuano a circolare, e ogni clic è un nuovo atto di violenza e ogni clic permette un accesso alle fotografie estremamente rapido.

Servono leggi più chiare e una cooperazione internazionale reale, ma serve anche una responsabilità etica delle aziende tech, che dovrebbero impedire la manipolazione del corpo altrui prima ancora che diventi un caso giudiziario.

Il corpo come diritto, non come algoritmo

Dietro ogni foto generata da un’intelligenza artificiale c’è un’idea di possesso del corpo femminile, in cui il dominio – di norma maschile, etero, bianco e ricco – è un riflesso digitale di una cultura che ancora fatica a riconoscere alle donne la piena autonomia del proprio volto, della propria immagine, della propria libertà. La tecnologia dunque si fa strumento diretto di violenza di genere e complice di una società patriarcale in cui la chiave del dominio maschile sul corpo delle donne è tramite il controllo e l’oppressione.

Francesca Barra lo ha detto chiaramente: “Ho pensato ai figli, e alle figlie di tutti”. Perché questo non è solo il suo caso, ma il sintomo di una società che si abitua a vedere la violenza senza indignarsi, che clicca e consuma immagini senza chiedersi chi stia pagando il prezzo.

Proteggere le donne nello spazio digitale significa difendere un principio universale: il diritto a essere rappresentate solo come si sceglie di essere, non come qualcuno – o qualcosa – decide di inventarci.

Il caso di Francesca Barra non è una parentesi, ma un campanello d’allarme, sopratutto per quanto riguarda la concezione dell’intelligenza artificiale e dell’uso delle tecnologie. È impensabile parlare di strumenti e saperi neutri, se questi ultimi generano prodotti, peraltro monetizzati, che ledono la dignità umana. Ogni immagine generata senza consenso è una ferita aperta nella libertà individuale ma sopratutto collettiva.

La sfida non è solo tecnologica, ma culturale: restituire dignità al corpo femminile, anche nel mondo virtuale, e riconoscere che la violenza digitale è violenza reale.

Fino a quando il corpo sarà materia di consumo e l’algoritmo potrà violare la volontà, nessuna intelligenza artificiale potrà dirsi davvero umana.

Lucrezia Agliani