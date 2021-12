Di questa nuova generazione si tende a sottolineare difetti e criticità che non li rendono sbagliati ma umani in crescita. Menzioni secondarie sono, come titoli di coda di un film che nessuno è interessato a leggere: la passione che dimostrano; l’amore per il pianeta; la voglia di investire le proprie energie e la mentalità caratterizzata da una colorata apertura agli altri.

Bisognerebbe dare la possibilità alla fresca ventata di cui sono portatori di pervadere la società italiana, stantia come una vecchia casa chiusa da tempo. Certo è che questa brezza va accolta ma anche guidata e orientata. Giovani e teneri menti faticano a reggere sulle spalle un mondo più grande di loro. Spesso si tende invece a pretendere senza incoraggiare, chiedere senza sforzarsi di capire e giudicare senza comprendere che le colpe imputate sono ereditate non scelte.

Si dice abbiano meno difficoltà dei loro predecessori. La realtà è che queste vi sono anche se non le stesse. Ogni generazione paga lo scotto di stare al mondo, ognuna in modi e forme proprie e diverse. A problemi del passato risolti nel tempo se ne aggiungono altri neanche immaginabili 50 anni fa, la cui novità si fa beffe dell’evoluzione e ne ostacola il superamento.

Dai ragazzi di Glasgow ai giovani protagonisti della pandemia. Tutti sono membri della nuova generazione che scende in campo personalmente per cambiare davvero quel mondo di cui non è responsabile, consegnatogli alla nascita con una salata multa da pagare. Una strana responsabilità quella che gli viene addebitata a cui non hanno contribuito ma per cui sono condannati.

E’ bene dare fiducia ai nuovi protagonisti dei libri di storia non ancora scritti, anche a botte di Tik Tok e Instagram stories. Tanto discussi e mistificati per quanto delle volte con giuste argomentazioni, chi dice che la recensione possa essere solo negativa? Non sono altro che neutri strumenti, sta all’utilizzatore direzionarli verso il giusto fine.

Esempi positivi di una generazione che non si identifica nelle critiche qualunquiste e superficiali, sono i 30 ragazzi che hanno ricevuto l’onorificenza di Alfiere della Repubblica. Conferita dal Capo dello Stato ogni anno ad un gruppetto di giovani sul territorio nazionale, distinti per aver lasciato il segno in un ambito della partecipazione comune. Ciascuno spicca per impegni e meriti diversi, nessuno recita copioni già scritti ma emerge per la capacità di affermare i propri interessi e la propria personalità, per aver tenuto fede a se stesso.

Andrea Centonze è uno dei ragazzi selezionati di quest’anno per il suo impegno nel sociale. Ci racconta la sua esperienza e il mondo dal suo punto di vista









Purtroppo a volte è vero che la nostra generazione è svogliata e pigra anche a causa dei social, che possono essere una schiavitù e una forma di dipendenza. Tuttavia dire soltanto questo è riduttivo perché non sempre e non solo. Gli stessi social network possono essere utilizzati in molti modi. Possono essere strumenti per mandare messaggi positivi. Pensiamo al volontariato. La comunicazione è fondamentale per consentirne la diffusione e in questo la tecnologia è un validissimo supporto.

Un esempio possono essere le raccolte fondi che vengono svolte interamente tramite piattaforme telematiche come Instagram. Si sono diffuse proprio durante il più serrato lockdown e ora sono una realtà concreta che ha ricevuto anche il sostegno di celebrità ed influenzer. Per promuovere il programma a favore del volontariato nella lista scolastica di cui faccio parte, whatsapp è stato un elemento chiave. Anch’io nel mio piccolo ho avuto bisogno di questi strumenti per far si che il messaggio solidale arrivasse più lontano possibile.