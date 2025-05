La cura per la demenza è una delle sfide mediche più urgenti del nostro tempo. Un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori britannici potrebbe segnare un punto di svolta. Per la prima volta, infatti, è stato possibile osservare in tempo reale come l’Alzheimer inizia a svilupparsi nel cervello umano, grazie all’uso di tessuto cerebrale vivo ottenuto da pazienti durante interventi chirurgici.

Il ruolo delle neuroscienze nella cura per la demenza

La cura per la demenza è una priorità mondiale, considerando che entro il 2050 il numero di persone affette da questa condizione potrebbe toccare i 153 milioni. Questa previsione allarmante spinge la comunità scientifica a cercare approcci sempre più innovativi per comprendere e contrastare la malattia.

Il team di scienziati, in collaborazione con neurochirurghi dell’Università di Edimburgo, ha utilizzato frammenti di cervello umano prelevati durante operazioni di rimozione di tumori cerebrali. Questi piccoli campioni, normalmente destinati allo smaltimento, sono stati conservati con cura in un liquido simile al fluido spinale umano e trasportati rapidamente al laboratorio. Lì, sono stati mantenuti in vita per diversi giorni grazie a condizioni controllate che simulano l’ambiente del corpo umano.







Ciò che rende questa ricerca particolarmente innovativa è l’introduzione nel tessuto vivo di una forma tossica della proteina amiloide beta, una delle principali responsabili del danno neuronale nell’Alzheimer. Questa proteina, estratta da cervelli di persone decedute a causa della malattia, ha dimostrato di danneggiare le connessioni tra i neuroni, impedendo la normale comunicazione tra le cellule cerebrali.

Nuove scoperte sulla risposta dei neuroni umani alla proteina tossica

Claire Durrant, a capo del progetto e membro dell’UK Dementia Research Institute, ha spiegato che la risposta dei neuroni umani a questa proteina tossica è molto diversa rispetto a quella osservata nei modelli animali. Nei tessuti esposti alla forma non tossica della stessa proteina, infatti, le cellule tentano una riparazione, cosa che non avviene nel caso della versione tossica.

Una scoperta significativa è stata la conferma che anche piccole variazioni nella quantità naturale di amiloide beta sono sufficienti a disturbare il delicato equilibrio necessario al corretto funzionamento del cervello. Questo suggerisce che la malattia potrebbe essere favorita non solo da un eccesso della proteina, ma anche da una sua distribuzione non ottimale.

Un altro dato rilevante è emerso analizzando i tessuti provenienti dal lobo temporale, una delle aree colpite nelle prime fasi dell’Alzheimer. Questi frammenti rilasciavano maggiori quantità di tau, un’altra proteina associata alla malattia. Questo fenomeno potrebbe spiegare perché proprio questa zona sia tra le prime a deteriorarsi: l’elevato rilascio di tau favorirebbe una diffusione più rapida del danno neuronale.

Grazie a questa tecnica, i ricercatori potranno testare farmaci in modo molto più realistico, valutandone l’efficacia direttamente su cellule cerebrali umane vive.

Il progetto ha ricevuto il sostegno di importanti enti, come la fondazione “Race Against Dementia” fondata da Sir Jackie Stewart, e il contributo economico della James Dyson Foundation. Entrambe le organizzazioni riconoscono il valore potenziale di questa metodologia, che permette di osservare il comportamento dei neuroni umani senza dover attendere l’insorgere naturale della malattia.

James Dyson ha definito il metodo “rivoluzionario”, sottolineando come l’uso di campioni cerebrali umani offra un’accuratezza che i modelli su cavie non possono garantire. La ricerca su tessuti vivi consente infatti di individuare con precisione i momenti in cui iniziano i danni sinaptici e come questi evolvono nel tempo.

Secondo Tara Spires-Jones, anch’essa dell’Istituto britannico per la ricerca sulla demenza, osservare l’inizio dell’Alzheimer in tempo reale rappresenta uno strumento potentissimo per comprendere la malattia e sviluppare terapie mirate. In futuro, grazie a questo approccio, sarà anche possibile testare nuovi trattamenti direttamente su tessuto umano, migliorando l’affidabilità dei risultati prima dei trial clinici su larga scala.

Questa tecnica innovativa basata su tessuto cerebrale umano vivo apre una nuova fase nella ricerca neurologica. Il suo utilizzo potrà ridurre il divario tra i test in laboratorio e i risultati sui pazienti reali, avvicinandoci concretamente a una cura per la demenza che sia efficace e accessibile. Il futuro della lotta all’Alzheimer potrebbe davvero iniziare da qui.

Elena Caccioppoli