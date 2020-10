Nuova Zelanda: i tifosi allo stadio senza mascherina. Dopo aver azzerato la curva dei contagi, la Nuova Zelanda riapre lo stadio di Wellington per la partita contro l’Australia, accogliendo migliaia di tifosi senza mascherina.

Mentre nel resto del mondo continua la lotta contro il Covid19, allo stadio di Wellington i fan degli All Blacks hanno potuto assistere alla partita con l’Australia, senza mascherina. Il numero di tifosi presenti? Circa 30 mila.

La vicenda

In un momento storico in cui il mondo intero è stretto dalla morsa del Covid, la Nuova Zelanda sembra l’unico paese tranquillo. A dimostrazione di ciò la partita dell’11 ottobre scorso al Wellington stadium, dove si sono radunati 30 mila tifosi. Nessun dispositivo di sicurezza o distanziamento, le foto degli spalti durante il match tra gli All Blacks e l’Australia sembrano risalire all’era pre-covid.

Le foto dei tifosi senza mascherina hanno fatto il giro del web, scatenando aspre critiche legate alla non osservanza delle norme di sicurezza. L’unica dichiarazione da parte del governo in merito alla questione proviene dal direttore generale del Ministero della Salute, Ashley Bloomfield. Presente alla partita, avrebbe detto ai tifosi:

Se non vi sentite bene non venite allo stadio e andate a farvi il tampone.

La politica neozelandese

Dopo aver istituito misure di contenimento in maniera preventiva rispetto ad altri paesi, con un lockdown nazionale a marzo, la Nuova Zelanda sembra aver superato quasi definitivamente il Covid19 a partire da maggio. Nella città di Auckland, però, ad agosto si sono registrati dei nuovi cluster che potevano indurre a pensare che ci si dovesse preparare alle seconda ondata del virus. In seguito a un mini lockdown, invece, il 5 ottobre il Primo Ministro Jacinda Ardern ha dichiarato che l’epidemia di Covid19 in Nuova Zelanda è sotto controllo. Un ottimo risultato per un paese che conta 5 milioni di abitanti in cui, per il momento, le morti causate dal virus sono state solo 25.

Questa è la ricompensa per il duro impegno di 5 milioni di cittadini.

Ha affermato il Ministro dello Sport, Grant Robertson, in merito alla partita. La politica neozelandese è chiara e gli esiti convincenti, non si ha intenzione di cambiare strategia. E’ finito il tempo delle mascherine.

Maria Cristina Odierna