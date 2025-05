Entrano ufficialmente in vigore le nuove accise con una rimodulazione sui carburanti prevista dalla recente riforma fiscale: una misura che comporta l’aumento del prezzo del gasolio e, contemporaneamente, una lieve riduzione per quello della benzina. Il provvedimento, reso noto attraverso la pubblicazione del decreto ministeriale su Gazzetta Ufficiale, è frutto di una decisione congiunta dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Economia.

La modifica, pur contenuta nelle cifre assolute, ha un impatto simbolico e pratico non trascurabile. Il cambiamento rappresenta un primo passo verso l’allineamento strutturale delle accise tra i diversi carburanti, storicamente soggetti a una tassazione differenziata. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, armonizzare il sistema tributario alla luce delle mutate esigenze ambientali e fiscali; dall’altro, conformarsi progressivamente alle direttive europee in materia di energia e sostenibilità.

La nuova configurazione delle accise: benzina in calo, gasolio in aumento

Nel dettaglio, la variazione stabilita dal decreto comporta un taglio dell’accisa sulla benzina cosiddetta “super” pari a 15 euro per mille litri. La nuova aliquota si attesta così a 713,40 euro per mille litri, in calo rispetto alla precedente soglia di 728,40 euro. Di fatto, il prezzo finale della benzina al litro potrebbe diminuire di circa 1,5 centesimi, a parità di altre condizioni di mercato.

Parallelamente, si registra un aumento speculare dell’accisa sul gasolio: anche in questo caso la modifica è di 15 euro per mille litri, portando l’aliquota da 617,40 a 632,40 euro per mille litri. Si traduce, anche in questo caso, in un incremento di circa 1,5 centesimi al litro.

La misura appare come una manovra “a saldo zero” per le casse dello Stato, che si limita a spostare il peso fiscale dal gasolio alla benzina, senza introdurre un aumento complessivo della pressione tributaria sui carburanti.

Le ragioni dell’intervento: ambiente, equità fiscale e direttive UE

Il provvedimento si inserisce all’interno di un più ampio pacchetto di riforme fiscali, con l’ambizione di razionalizzare l’imposizione sulle fonti energetiche. L’attuale differenza tra le accise su benzina e gasolio ha origini storiche e rifletteva esigenze economiche del passato, quando il diesel era incentivato per il trasporto merci e la mobilità industriale.

Tuttavia, con l’evoluzione del contesto ambientale e tecnologico, questa logica ha perso parte della sua giustificazione. Il gasolio, sebbene in passato fosse considerato più “efficiente”, è oggi associato a emissioni più nocive in termini di particolato e ossidi di azoto rispetto alla benzina. Alla luce delle più recenti analisi sull’impatto ambientale, l’Unione Europea ha da tempo suggerito una revisione delle politiche fiscali sui carburanti, affinché riflettano meglio il costo ambientale dei diversi combustibili.

In quest’ottica, l’intervento del governo italiano risponde anche all’esigenza di adeguamento alle direttive comunitarie in materia di sostenibilità e tassazione ambientale, oltre a porre le basi per una progressiva “decarbonizzazione” dei trasporti.







Impatti economici e reazioni del settore

Sul piano pratico, l’aumento dell’accisa sul gasolio potrebbe comportare un leggero aggravio dei costi per le aziende di trasporto su gomma, ancora fortemente dipendenti da questo tipo di carburante. Il comparto logistica, in particolare, guarda con attenzione alle possibili ripercussioni a catena sui costi di trasporto e, di conseguenza, sui prezzi finali di beni e servizi.

Alcune associazioni di categoria hanno già espresso preoccupazione per il rischio di un ulteriore indebolimento del settore, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare una serie di aumenti strutturali – dai costi energetici all’inflazione logistica.

In controtendenza, il calo dell’accisa sulla benzina potrebbe alleggerire in minima parte la spesa per i consumatori privati, specie per coloro che utilizzano autovetture a benzina su base quotidiana. La portata del beneficio resta contenuta, ma segnala un’inversione di tendenza rispetto alla tradizionale dinamica dei prezzi in crescita.

Una manovra dal valore simbolico, ma dal potenziale trasformativo

Pur trattandosi di un intervento limitato sotto il profilo numerico – con variazioni nell’ordine di un centesimo e mezzo al litro – la misura rappresenta un passo concreto verso una revisione più profonda del sistema di accise italiane. Il principio sotteso è quello del “chi inquina paga”, ossia un approccio fiscale più sensibile all’impatto ambientale dei prodotti energivori.

In prospettiva, questa potrebbe essere la prima di una serie di modifiche volte a ridurre progressivamente la dipendenza dai carburanti fossili tradizionali, spostando il carico fiscale su basi più coerenti con le politiche ecologiche. A ciò si aggiunge l’ambizione di incentivare il passaggio a mezzi di trasporto meno impattanti, dall’ibrido all’elettrico, che oggi godono di un regime fiscale agevolato.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’attuazione immediata

Il decreto interministeriale che sancisce il cambiamento è stato pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale, rendendo la misura immediatamente esecutiva. A diffondere la notizia è stata la Staffetta Quotidiana, testata specializzata nel monitoraggio del mercato energetico e dei carburanti, che ha fornito i dettagli tecnici della manovra.

Il provvedimento fa parte delle misure attuative previste dalla delega fiscale approvata nei mesi scorsi, che affida al governo il compito di semplificare e modernizzare il sistema tributario, con particolare attenzione alla fiscalità ambientale. La rimodulazione delle accise sui carburanti è solo uno dei tanti tasselli di un mosaico più ampio che coinvolge anche la riforma dell’IRPEF, della tassazione immobiliare e del sistema di incentivi verdi. Secondo fonti ministeriali, non si esclude che ulteriori interventi sulle accise possano essere introdotti nei prossimi mesi, in base all’andamento dei prezzi internazionali dell’energia e alle esigenze di bilancio pubblico.

Patricia Iori