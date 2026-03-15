Una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista internazionale Cell sta attirando l’attenzione della comunità medica mondiale per il potenziale impatto sulla cura della Sindrome di Leigh , una rara e grave patologia genetica che colpisce prevalentemente i bambini. Il lavoro offre nuove indicazioni sulle possibili strategie terapeutiche per una malattia che, fino a oggi, è stata considerata priva di trattamenti realmente efficaci.

Il progetto è stato guidato dal ricercatore Alessandro Prigione della Università di Düsseldorf e ha visto la partecipazione di numerosi scienziati europei e statunitensi. Tra i contributi più significativi figurano quelli provenienti da istituzioni accademiche e ospedaliere italiane, segno di un ruolo sempre più centrale della ricerca biomedica nazionale nel panorama internazionale.

La Sindrome di Leigh: una malattia rara e devastante

La Sindrome di Leigh è una patologia neurologica ereditaria appartenente al gruppo delle malattie mitocondriali. Si manifesta generalmente nei primi mesi o anni di vita e provoca una progressiva degenerazione del sistema nervoso centrale. I mitocondri, strutture cellulari responsabili della produzione di energia, non funzionano correttamente, compromettendo in modo drammatico il metabolismo cellulare.

I sintomi possono variare ma spesso comprendono perdita delle capacità motorie, difficoltà respiratorie, ritardo nello sviluppo psicomotorio e problemi neurologici gravi. Nella maggior parte dei casi l’evoluzione della malattia è rapida e conduce a esiti fatali nei primi anni di vita.

Uno degli aspetti più difficili nella gestione della malattia è proprio l’assenza di terapie risolutive. Le cure attualmente disponibili sono principalmente di supporto e mirano ad alleviare i sintomi senza agire sulla causa molecolare del disturbo.

Un progetto internazionale coordinato dall’Europa

Il nuovo studio nasce all’interno del consorzio europeo CureMILS, un’iniziativa che riunisce centri di eccellenza nella ricerca sulle malattie mitocondriali. Il progetto è sostenuto dal programma European Joint Programme on Rare Diseases, che promuove collaborazioni scientifiche internazionali per accelerare lo sviluppo di terapie innovative per patologie rare.

Il finanziamento complessivo destinato a CureMILS ammonta a circa 2,4 milioni di euro. Le risorse hanno consentito di creare una rete di laboratori e istituzioni accademiche in Europa e negli Stati Uniti, favorendo la condivisione di dati, tecnologie e modelli sperimentali avanzati.

Questo approccio collaborativo rappresenta uno dei pilastri della ricerca moderna sulle malattie rare, ambito nel quale la scarsità di pazienti e di informazioni disponibili rende indispensabile la cooperazione tra diversi gruppi scientifici.

Un ruolo importante nello studio è stato svolto da diversi istituti italiani di primo piano nel campo delle neuroscienze e della genetica medica. Tra questi figurano la Università degli Studi di Milano, l’Istituto Neurologico Carlo Besta e l’Università di Verona.

Tra gli scienziati coinvolti emergono i nomi di Dario Brunetti ed Emanuela Bottani, ricercatori impegnati da anni nello studio delle malattie mitocondriali e dei meccanismi cellulari che ne determinano l’insorgenza.

Il loro contributo ha riguardato in particolare l’analisi dei modelli cellulari della malattia e l’interpretazione dei dati biologici relativi al funzionamento dei mitocondri. Attraverso sofisticate tecniche di laboratorio, il team italiano ha aiutato a individuare nuovi bersagli molecolari potenzialmente utili per lo sviluppo di future terapie.

Comprendere i meccanismi della malattia

Uno degli obiettivi principali dello studio è stato chiarire i processi cellulari che portano allo sviluppo della Sindrome di Leigh. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per individuare strategie terapeutiche mirate.

La ricerca ha analizzato in dettaglio il comportamento delle cellule affette dalla patologia, osservando come le alterazioni genetiche influenzino il metabolismo energetico. Poiché il cervello richiede grandi quantità di energia per funzionare correttamente, qualsiasi difetto nella produzione energetica può avere conseguenze devastanti sul tessuto nervoso.

Nuovi modelli sperimentali per studiare la patologia

Per approfondire questi processi, il gruppo di ricerca ha sviluppato modelli cellulari avanzati in laboratorio. Tali sistemi permettono di riprodurre alcune delle caratteristiche biologiche della malattia e di osservare direttamente gli effetti delle mutazioni genetiche.

Grazie a queste tecnologie è stato possibile simulare il comportamento delle cellule nervose affette dalla patologia e testare potenziali strategie di intervento. L’utilizzo di modelli sperimentali rappresenta uno strumento cruciale nella ricerca biomedica, perché consente di valutare in modo controllato l’efficacia di possibili approcci terapeutici prima di avviare studi clinici sui pazienti.







Strategie terapeutiche

Uno dei risultati più rilevanti della ricerca riguarda l’identificazione di nuovi percorsi biologici che potrebbero essere sfruttati per sviluppare terapie mirate. Sebbene il lavoro sia ancora in una fase preclinica, i dati suggeriscono che intervenire su specifici meccanismi cellulari potrebbe contribuire a migliorare il funzionamento dei mitocondri.

In altre parole, anziché limitarsi a trattare i sintomi, le future terapie potrebbero agire direttamente sulle cause molecolari della malattia. Questo rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto agli approcci attualmente disponibili.

Lotta alle malattie mitocondriali

Le malattie mitocondriali rappresentano un gruppo estremamente eterogeneo di patologie genetiche, spesso difficili da diagnosticare e da trattare. La Sindrome di Leigh è una delle forme più severe, ma i risultati ottenuti da questo studio potrebbero avere implicazioni più ampie.

Comprendere meglio il funzionamento dei mitocondri e i meccanismi che ne compromettono l’attività potrebbe infatti contribuire allo sviluppo di nuove terapie anche per altre patologie correlate.

Patricia Iori