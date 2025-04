Con un importante passo avanti nella protezione dei minori nell’ambiente digitale, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente approvato le nuove linee guida che regolano la verifica dell’età degli utenti da parte dei fornitori di servizi di video sharing e dei gestori di siti web attivi sul territorio italiano. Si tratta di un provvedimento di rilievo, che rientra nell’attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159, conosciuta come “decreto Caivano”, un intervento normativo nato per affrontare con maggiore efficacia le criticità legate alla fruizione incontrollata di contenuti digitali da parte dei più giovani.

Un contesto digitale in evoluzione

Negli ultimi anni, l’ecosistema digitale ha subito una trasformazione profonda. L’accesso a Internet è diventato sempre più diffuso e capillare, raggiungendo fasce di età sempre più giovani. Bambini e adolescenti trascorrono una parte crescente della loro quotidianità online, utilizzando dispositivi mobili per l’intrattenimento, la comunicazione e persino per l’apprendimento scolastico. Se da un lato ciò ha generato nuove opportunità, dall’altro ha comportato un incremento significativo dei rischi legati alla visualizzazione di contenuti inappropriati.

Le piattaforme digitali – tra cui YouTube, TikTok, Instagram e numerosi portali di intrattenimento – sono diventate luoghi virtuali in cui i minori possono facilmente entrare in contatto con materiali inadatti alla loro età: violenza, pornografia, incitamento all’odio, sfide pericolose e altri fenomeni devianti che possono influenzare negativamente il loro sviluppo psico-fisico.

L’intervento normativo del decreto Caivano

Il decreto Caivano, che prende il nome dal comune campano divenuto simbolo delle difficoltà educative e sociali in alcune aree del Paese, è stato approvato con l’obiettivo di rafforzare la rete di protezione attorno ai minori. Oltre a misure di contrasto alla devianza giovanile e al disagio sociale, il provvedimento ha posto una particolare attenzione alla dimensione digitale, introducendo obblighi stringenti per le piattaforme online, con l’intento di ridurre l’esposizione dei giovani utenti a contenuti potenzialmente pericolosi.

Una delle innovazioni centrali previste dalla normativa è l’introduzione di sistemi efficaci di verifica dell’età, in grado di impedire l’accesso dei minori a determinati contenuti classificati come non adatti. Un compito che ricade, in primis, sulle piattaforme stesse, ma che coinvolge anche i fornitori di connettività e i soggetti pubblici incaricati della vigilanza.







Le linee guida Agcom: principi, strumenti e responsabilità

Le linee guida approvate da Agcom rappresentano lo strumento operativo attraverso cui si concretizza l’attuazione della normativa. Il documento – frutto di consultazioni pubbliche e tavoli tecnici con i principali attori del settore – delinea un quadro chiaro e articolato delle modalità con cui dovrà avvenire la verifica dell’età.

Tra i principi cardine delle linee guida, spicca la necessità di assicurare un bilanciamento tra efficacia del controllo e tutela dei diritti fondamentali degli utenti, in particolare la privacy e la protezione dei dati personali. Per questo, Agcom raccomanda l’adozione di tecnologie sicure e trasparenti, evitando forme invasive di profilazione o raccolta indiscriminata di informazioni sensibili.

I fornitori di servizi saranno chiamati a implementare soluzioni tecniche che possano certificare, con un ragionevole grado di affidabilità, l’età dell’utente. Tali soluzioni potranno includere, ad esempio, l’utilizzo di documenti identificativi, l’accesso tramite sistemi pubblici di identità digitale (come SPID o CIE), oppure l’integrazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per l’analisi biometrica (come il riconoscimento facciale, purché in conformità al GDPR).

Le conseguenze per le piattaforme e i gestori di siti web

La nuova disciplina impone una serie di adempimenti concreti ai soggetti che operano nel settore digitale. Le piattaforme di video sharing, in particolare, dovranno adeguare i propri sistemi di accesso e di controllo dei contenuti in modo da garantire che determinati materiali siano visibili solo a utenti con un’età appropriata. Questo implica la creazione di meccanismi di “age gating” efficaci e aggiornati, accompagnati da procedure di segnalazione e rimozione tempestiva in caso di violazioni.

Per i gestori di siti web, soprattutto quelli che veicolano contenuti audiovisivi o interattivi, la sfida sarà quella di integrare le misure richieste senza compromettere la user experience e l’accessibilità dei servizi. In particolare, i siti destinati a un pubblico generalista dovranno predisporre interfacce in grado di distinguere l’utenza minorenne da quella adulta, adottando filtri adeguati e strumenti di parental control.

Il ruolo della vigilanza e le sanzioni previste

Un aspetto cruciale delle nuove disposizioni riguarda il sistema di vigilanza e le eventuali sanzioni in caso di inadempienza. Agcom, in quanto autorità competente, avrà il compito di monitorare l’effettiva attuazione delle linee guida, avvalendosi anche della collaborazione di altri organismi istituzionali, come il Garante per la protezione dei dati personali e le Forze dell’ordine.

Le sanzioni previste per le violazioni possono essere particolarmente rilevanti, sia dal punto di vista economico sia reputazionale. Le piattaforme che non si adegueranno agli obblighi imposti rischiano multe consistenti e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività in Italia. L’obiettivo è quello di incentivare una piena assunzione di responsabilità da parte dei gestori dei servizi digitali, affinché la tutela dei minori non sia un optional, ma un elemento strutturale dell’ecosistema online.

Una sfida culturale prima ancora che tecnologica

Al di là degli aspetti normativi e tecnici, la questione della protezione dei minori in rete suscita interrogativi di natura etica e culturale. La responsabilità della sicurezza online non può essere delegata esclusivamente alla tecnologia o alle autorità regolatorie. Scuole, famiglie, istituzioni educative e la società nel suo complesso sono chiamate a un impegno corale nella formazione dei giovani utenti, affinché sviluppino un uso consapevole e critico degli strumenti digitali.