La protezione per i pinguini africani ha compiuto un importante passo in avanti grazie a un recente accordo raggiunto in Sud Africa. I gruppi di conservazione e le associazioni dell’industria della pesca hanno siglato una soluzione legale che prevede la creazione di zone di divieto di pesca attorno a sei delle principali colonie di riproduzione di questi pinguini. Questo accordo rappresenta un passo importante nella lotta contro l’estinzione di questa specie, che rischia di scomparire entro il 2035 se non verranno adottati provvedimenti urgenti.

Un passo avanti nella protezione per i pinguini africani

L’accordo stabilisce che la pesca di sardine e acciughe sarà vietata per un raggio di 20 chilometri attorno alla colonia di pinguini di Robben Island, famosa anche per essere il luogo in cui Nelson Mandela fu imprigionato. Un altro divieto simile è stato introdotto anche per Bird Island, situata di fronte alla città di Gqeberha, precedentemente nota come Port Elizabeth. Questo provvedimento riguarda anche altre quattro colonie, ma con restrizioni più limitate. Il tribunale sudafricano ha formalizzato questa decisione, segnando un punto importante nella lunga battaglia tra i conservazionisti e l’industria della pesca.

L’accordo arriva dopo anni di dibattiti accesi tra le due fazioni. Da un lato, i conservazionisti hanno sempre sostenuto che la pesca commerciale fosse una delle principali cause del drastico declino della popolazione di pinguini africani. Dall’altro, l’industria della pesca ha contestato questa tesi, ritenendo che il problema fosse più complesso e che le restrizioni alla pesca non sarebbero sufficienti a fermare il declino della specie. La crescente diminuzione della popolazione, che oggi conta meno di 10.000 coppie di riproduzione, è legata anche a numerosi altri fattori, come la crisi climatica e i predatori terrestri.







Secondo Nicky Stander, responsabile per la conservazione della Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB), l’accordo rappresenta un passo significativo nella lotta per salvare il pinguino africano. Tuttavia, ha sottolineato che questo è solo l’inizio di un lungo cammino. “Sebbene oggi celebriamo questo successo, siamo consapevoli che le minacce alla specie sono complesse e continue”, ha dichiarato.

Anche se i conservazionisti accolgono con favore il provvedimento, l’industria della pesca ha espresso soddisfazione per il compromesso raggiunto, che durerà dieci anni, con una revisione prevista tra sei anni. I gruppi di pesca, tra cui l’Associazione sudafricana dell’industria della pesca pelagica e l’Associazione per la pesca pelagica delle regioni orientale e meridionale del Capo, hanno ribadito che la percezione che la pesca sia la causa principale del declino della popolazione di pinguini sia errata. Tuttavia, hanno anche riconosciuto che il divieto di pesca offre una nuova opportunità per indirizzare risorse scarse verso studi scientifici che possano determinare i fattori principali di questa diminuzione.

La protezione per i pinguini africani, quindi, non si limita solo alla creazione di aree di protezione marina. Il ministro dell’ambiente del Sud Africa, Dion George, ha sottolineato come questo accordo rappresenti un esempio di ciò che può essere ottenuto quando le industrie e i conservazionisti lavorano insieme per un obiettivo comune. “Questo accordo dimostra che è possibile proteggere i nostri pinguini e preservare la biodiversità, garantendo al contempo la sostenibilità dell’industria della pesca”, ha affermato George.

I fattori che minacciano la sopravvivenza dei pinguini

Nonostante i progressi compiuti, gli esperti avvertono che questo accordo da solo potrebbe non essere sufficiente a garantire la sopravvivenza della specie. Secondo Bob Furness, professore emerito dell’Università di Glasgow e membro di un panel di esperti che nel 2023 ha raccomandato la chiusura della pesca nelle aree di riproduzione, i benefici derivanti da queste misure di protezione potrebbero essere limitati. “Queste chiusure da sole potrebbero non bastare se i pinguini continuano a essere sotto pressione da parte di altri fattori, come la continua vulnerabilità delle risorse ittiche”, ha dichiarato Furness.

Inoltre, la crisi climatica e l’inquinamento acustico sono altre minacce per la sopravvivenza dei pinguini. L’inquinamento sonoro derivante dal rifornimento di carburante tra le navi nei pressi di Gqeberha sta alterando l’habitat di queste creature. Anche se la pesca è una delle cause principali, gli esperti hanno ribadito che è fondamentale esaminare anche altri fattori per fermare il declino della popolazione.

Elena Caccioppoli