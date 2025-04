Nel panorama odierno dei consumi, l’abbigliamento rappresenta una delle categorie di spesa più significative per milioni di italiani. Con l’inflazione e i crescenti costi della vita, la ricerca di soluzioni economiche è diventata una priorità per molti. Un’indagine recente condotta dall’Istituto Piepoli per Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) ha messo in luce un aspetto cruciale di tale comportamento: il prezzo basso è il principale fattore che guida le nuove modalità di acquisto. Questo studio ha rivelato non solo una crescente preferenza per capi economici, ma anche le diverse modalità attraverso cui i consumatori scelgono di acquistare questi prodotti, in un contesto in cui il digitale e i mercatini dell’usato stanno guadagnando terreno.

La spinta verso l’abbigliamento economico

Il 66% degli italiani intervistati ha indicato il prezzo basso come la motivazione primaria quando si tratta di acquistare capi di abbigliamento economico. Questo dato non è sorprendente se si considera il periodo di incertezze economiche che molti consumatori stanno affrontando.

Sebbene la qualità rimanga un elemento importante, soprattutto per i consumatori più attenti, è evidente che il prezzo gioca un ruolo preminente. Questo fenomeno è in linea con le tendenze globali, dove il fast fashion ha trovato terreno fertile, soddisfacendo un bisogno urgente di capi d’abbigliamento a basso costo, ma anche a rapida rotazione. Le aziende che operano in questo settore si sono adattate a queste nuove esigenze, proponendo collezioni fresche e innovative a prezzi accessibili, ma senza sacrificare troppo la varietà e lo stile.

La modalità d’acquisto: negozio fisico vs. piattaforme digitali

Lo studio ha anche mostrato come le modalità di acquisto stiano cambiando. Mentre una parte consistente della popolazione preferisce ancora recarsi nei negozi fisici per scegliere i propri abiti, il 37% degli intervistati ha dichiarato di acquistare prevalentemente attraverso piattaforme digitali. Questa percentuale testimonia una trasformazione importante nel comportamento d’acquisto, che è stata accelerata soprattutto durante la pandemia, quando l’online è diventato l’unico canale disponibile per molti consumatori. Tuttavia, anche in tempi di relativa normalità, il commercio elettronico ha mantenuto una crescita continua, grazie alla sua convenienza e all’offerta di opzioni più ampie.

L’acquisto online, infatti, permette ai consumatori di comparare facilmente prezzi e qualità, senza dover uscire di casa, e spesso con offerte che non sono disponibili nei negozi tradizionali. Questo fenomeno ha favorito la crescita di piattaforme come Amazon, Zalando e altre, che offrono una vasta gamma di capi di abbigliamento a prezzi competitivi, e che hanno conquistato una fetta significativa del mercato.

Tuttavia, c’è una parte della popolazione, circa il 32%, che continua a preferire l’esperienza di acquisto nei negozi fisici. Per molti, infatti, la possibilità di toccare con mano i tessuti, provare i capi e ricevere assistenza dal personale sono fattori che contribuiscono a un’esperienza di acquisto che non può essere replicata facilmente online.

Il mercato dell’usato

Un dato interessante emerso dall’indagine riguarda anche la crescente attenzione verso i mercatini dell’usato. Circa il 15% degli intervistati ha dichiarato di acquistare regolarmente abbigliamento di seconda mano. Questo fenomeno, che un tempo poteva essere visto come una scelta marginale o per necessità, sta vivendo una vera e propria rinascita. I mercatini dell’usato e le piattaforme online dedicate, come Vinted e Depop, sono diventati punti di riferimento per chi cerca capi unici, spesso a prezzi contenuti, ma con il vantaggio di contribuire a un modello di consumo più sostenibile.

L’acquisto di abbigliamento usato risponde a diverse esigenze: innanzitutto quella economica, in quanto permette di risparmiare, ma anche quella ecologica, poiché favorisce il riutilizzo e riduce lo spreco. Il mercato dell’usato si sta evolvendo, offrendo non solo capi vintage, ma anche articoli recenti, a volte praticamente nuovi, a un prezzo molto inferiore rispetto al nuovo. Questo trend è particolarmente forte tra i giovani, che vedono nell’usato non solo un’opportunità di risparmio, ma anche un modo per esprimere il proprio stile in maniera unica e originale.







Il ruolo della sostenibilità nelle scelte dei consumatori

In parallelo alla ricerca di prezzi contenuti, emerge anche una crescente consapevolezza riguardo agli impatti ambientali della produzione di abbigliamento. Se da una parte la spinta verso capi a basso costo è evidente, dall’altra cresce l’attenzione verso le modalità di produzione e i materiali utilizzati. Il fast fashion, purtroppo, è spesso associato a un impatto ambientale negativo, dovuto alla produzione rapida e all’uso di materiali non sempre ecocompatibili. Questo sta spingendo una parte dei consumatori a interrogarsi maggiormente sulla sostenibilità dei propri acquisti, anche se la questione del prezzo continua a dominare le scelte d’acquisto.

Molti consumatori italiani, infatti, si trovano a dover bilanciare l’esigenza di risparmiare con la consapevolezza che l’industria dell’abbigliamento ha una grande responsabilità nei confronti dell’ambiente. Per questo motivo, sono in crescita le iniziative di aziende che puntano a produrre abbigliamento con materiali riciclati, organici e a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, il costo di questi capi, spesso più alto rispetto ai prodotti convenzionali, può limitare l’accessibilità a una ristretta fascia di consumatori, che per il momento continua a privilegiare l’aspetto economico.