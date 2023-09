Nuove ricerche smentiscono il legame tra uso di cannabis e psicosi

La relaziona tra cannabis e psicosi è stata a lungo al centro di argomentazioni scientifiche, tuttavia, un recente studio sembra sfatare alcuni presupposti, mettendo in discussione l’idea che l’uso di cannabis possa aumentare il rischio di psicosi o altri esiti avversi per la salute.

Negli ultimi anni, il dibattito sul possibile collegamento tra l’uso di cannabis e lo sviluppo di psicosi ha suscitato molta attenzione e discussione. Tuttavia, nuove ricerche sembrano mettere in discussione questa ipotesi, suggerendo che l’uso di cannabis non aumenterebbe il rischio di psicosi o altri esiti avversi per la salute.

Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Psychiatry Research, ha esaminato il legame tra l’uso di cannabis e gli esiti sulla salute in un gruppo di adolescenti ad alto rischio clinico per la psicosi. I partecipanti allo studio sono stati monitorati per un periodo di due anni. I risultati hanno dimostrato che coloro che avevano consumato cannabis non erano più suscettibili di sviluppare psicosi rispetto a coloro che non la utilizzavano.

Questo studio si affianca a risultati simili ottenuti da una ricerca riportata sulla rivista Psychiatry and Clinical Neurosciences. Anche in questo caso, i soggetti clinicamente a rischio per la psicosi non sembravano presentare un aumento del rischio legato all’uso di marijuana .

È importante sottolineare che, sebbene l’uso di cannabis sia più comune tra coloro che hanno disturbi psicotici, le incidenze di psicosi acuta indotta dalla marijuana nella popolazione generale sono state dimostrate essere relativamente rare. Inoltre, non è stata ancora stabilita una correlazione tra l’adozione delle leggi sulla legalizzazione dell’uso della cannabis negli Stati Uniti e un aumento generale delle diagnosi di psicosi o delle prescrizioni di antipsicotici.

Tuttavia, va anche notato che un recente studio condotto in Spagna ha identificato un aumento del rischio di sviluppare disturbi della salute mentale tra i giovani ricoverati per disturbo da uso di cannabis. Questo suggerisce che, anche se l’uso di marijuana potrebbe non essere direttamente legato alla psicosi, è importante continuare a valutare il suo impatto sulla salute mentale complessiva.

Gli studi recenti sembrano sfidare l’idea che l’uso di cannabis sia un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di patologie di sconvolgimento della struttura psichica. Tuttavia, il dibattito rimane aperto e ulteriori ricerche saranno necessarie per comprendere appieno il complesso rapporto tra l’uso di cannabis e la salute mentale.