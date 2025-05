Le capacità di difesa spaziale degli Stati Uniti stanno affrontando una fase di crescente vulnerabilità. Secondo il generale B. Chance Saltzman, Capo delle Operazioni Spaziali, i pericoli più rilevanti arrivano dalla Cina e dalla Russia, due nazioni che stanno investendo in maniera significativa nella militarizzazione dello spazio. In particolare, la Cina avrebbe messo a punto un sistema satellitare sofisticato, ribattezzato ironicamente “kill web”, che potrebbe rivoluzionare la gestione delle operazioni militari nel Pacifico e oltre.

Pechino accelera e minaccia la capacità di difesa spaziale occidentale

Questo “kill web” consiste in una fitta rete di satelliti che, grazie a sensori avanzati, è in grado di raccogliere e trasmettere in tempo reale informazioni di altissima precisione sui movimenti delle forze armate avversarie. La pericolosità di questo sistema non sta solo nella sua accuratezza, ma nella capacità di anticipare le manovre nemiche, colpendo con rapidità prima ancora che queste possano reagire.

Saltzman ha indicato l’Indo-Pacifico come il teatro più sensibile a questa nuova minaccia, sottolineando l’urgenza per gli Stati Uniti di sviluppare contromisure in grado di neutralizzare tale tecnologia. L’obiettivo, ha dichiarato, è garantire che le truppe americane – che siano soldati, marinai o avieri – possano operare in sicurezza, al riparo da attacchi così mirati e a lungo raggio.

A questa sfida si aggiunge la crescente ambizione spaziale di Pechino. Dopo essere stata esclusa dalla Stazione Spaziale Internazionale per ragioni di sicurezza, la Cina ha reagito costruendo la propria stazione orbitale e ha dichiarato di voler portare astronauti sulla Luna entro il 2030. Inoltre, Pechino ha dimostrato una rapidità impressionante nel lanciare nuovi satelliti e veicoli spaziali, consolidando una presenza strategica che potrebbe mettere sotto pressione l’equilibrio geopolitico nello spazio.







Russia e lo spazio: una strategia che minaccia le capacità di difesa spaziale globali

Oltre alla Cina, anche la Russia si sta muovendo in maniera decisa per affermare la propria presenza nello spazio, e lo fa con mezzi altrettanto preoccupanti. Saltzman ha richiamato l’attenzione su tre aspetti specifici delle attività russe che destano particolare allarme.

Il primo è l’uso di armi anti-satellite: già prima dell’invasione dell’Ucraina, Mosca ha effettuato un test distruttivo lanciando un missile in grado di colpire un satellite in orbita, una dimostrazione chiara di forza che ha avuto ripercussioni anche sulla sicurezza delle infrastrutture spaziali civili e militari.

Il secondo elemento critico è il ricorso a tecniche di guerra cibernetica. Durante l’invasione ucraina, la Russia ha attaccato il sistema satellitare Viasat, compromettendo la rete di comunicazioni terrestre. Questo episodio ha evidenziato come la sicurezza delle infrastrutture spaziali non dipenda solo da ciò che avviene in orbita, ma anche dalla protezione dei nodi di controllo a terra.

Saltzman ha sottolineato l’importanza di rafforzare queste difese, perché le minacce digitali possono risultare altrettanto devastanti di quelle fisiche.

La terza preoccupazione riguarda le interferenze elettroniche e l’ipotesi che Mosca voglia posizionare un’arma nucleare nello spazio. Una simile mossa rappresenterebbe una grave escalation e avrebbe implicazioni potenzialmente catastrofiche per la stabilità globale. Le autorità americane hanno definito questo comportamento “sconsiderato e aggressivo”, un atteggiamento che potrebbe avere effetti devastanti ben oltre il contesto di uno scontro militare limitato.

Nel frattempo, Cina e Russia stanno intensificando la loro collaborazione spaziale, lavorando a un progetto congiunto per la creazione di una base lunare di ricerca internazionale. Questa alleanza rafforza ulteriormente la necessità per gli Stati Uniti di investire in nuove tecnologie, rafforzare le proprie reti satellitari e prepararsi a fronteggiare scenari sempre più complessi. Mentre la corsa allo spazio entra in una fase di competizione strategica, proteggere le capacità di difesa spaziale diventa una priorità fondamentale per garantire non solo la sicurezza nazionale, ma anche l’equilibrio globale.

Elena Caccioppoli