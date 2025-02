L’amministrazione Trump sta rafforzando la sua politica commerciale con nuove misure protezionistiche, concentrandosi in particolare sui dazi su alluminio e acciaio. Il presidente ha annunciato che il 10 febbraio presenterà una proposta per imporre un ulteriore dazio del 25% su tutte le importazioni di questi metalli negli Stati Uniti. Questa decisione rientra in un più ampio piano di riforma del commercio internazionale, volto a rinegoziare i rapporti economici con altri paesi.

Trump rilancia il protezionismo con nuovi dazi su alluminio e acciaio

Con questa nuova stretta sui dazi su alluminio e acciaio, Trump vuole ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni e incentivare la produzione nazionale. L’obiettivo dichiarato è proteggere le acciaierie e le fonderie americane, che negli ultimi anni hanno perso competitività a causa della concorrenza estera. Secondo la Casa Bianca, molti paesi adottano politiche tariffarie che penalizzano le esportazioni statunitensi, e l’introduzione di dazi reciproci servirebbe a riequilibrare il mercato.

Durante un volo a bordo dell’Air Force One, Trump ha anticipato che nei giorni successivi verranno annunciati ulteriori dazi su alluminio e acciaio, i quali entreranno in vigore quasi immediatamente. Questa strategia mira a costringere altri governi a rivedere le loro politiche commerciali, evitando che gli Stati Uniti continuino a subire svantaggi nei mercati internazionali.







Durante il suo primo mandato, Trump aveva già introdotto dazi significativi, imponendo un’imposta del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio. Tuttavia, nel tempo sono state concesse esenzioni a partner come Canada, Messico e Brasile, consentendo loro di esportare una quantità limitata di metalli senza l’applicazione delle tariffe. Nonostante ciò, il mercato statunitense ha continuato a essere dominato da importazioni, con un conseguente calo della capacità produttiva interna.

Quando Biden è entrato in carica, ha cercato di ridurre le tensioni commerciali e ha esteso le esenzioni ad altri paesi, tra cui Giappone, Regno Unito e Unione Europea. Questa politica ha favorito il dialogo con gli alleati, ma non ha fermato il declino dell’industria nazionale. Con l’annuncio di nuovi dazi su alluminio e acciaio, l’amministrazione Trump vuole rilanciare il settore manifatturiero e ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti.

Secondo Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, l’introduzione di queste nuove tariffe segna una continuità con la politica protezionistica del primo mandato di Trump. L’obiettivo è scoraggiare le importazioni a basso costo e incentivare le aziende americane a investire nella produzione interna. Tuttavia, alcuni economisti avvertono che i dazi su alluminio e acciaio potrebbero avere effetti collaterali, come l’aumento dei prezzi per le industrie che utilizzano questi materiali.

Le aziende statunitensi che dipendono dall’alluminio e dall’acciaio per le loro produzioni, come il settore automobilistico e quello delle costruzioni, potrebbero trovarsi ad affrontare costi più elevati. Questo potrebbe ridurre la loro competitività e portare a un aumento dei prezzi per i consumatori. Inoltre, il rischio di una guerra commerciale rimane alto: se altri paesi rispondessero con dazi sulle esportazioni americane, l’economia statunitense potrebbe subirne le conseguenze.

La strategia di Trump per il commercio e la gestione del debito

Parallelamente alla politica sui dazi su alluminio e acciaio, Trump ha accennato a una nuova strategia per la gestione del debito pubblico. Ha suggerito che alcune irregolarità nei pagamenti potrebbero aver gonfiato il deficit e ha annunciato un piano per identificare ed eliminare eventuali sprechi nel governo federale. Elon Musk potrebbe avere un ruolo chiave in questa riforma, che mira a rendere più efficiente l’amministrazione delle risorse pubbliche.

Questa revisione della spesa pubblica si intreccia con la politica commerciale, poiché un aumento delle entrate derivanti dai dazi su alluminio e acciaio potrebbe contribuire a ridurre il deficit. Tuttavia, resta da vedere se queste misure saranno sufficienti a bilanciare l’economia, senza danneggiare settori importanti della produzione statunitense.

L’impatto delle nuove tariffe sarà determinante per il futuro del commercio internazionale. Se gli Stati Uniti continueranno a irrigidire le loro politiche, altri paesi potrebbero rispondere con contromisure simili, portando a un inasprimento delle relazioni economiche globali. Gli esperti mettono in guardia contro il rischio di una spirale di dazi e ritorsioni, che potrebbe rallentare la crescita economica su scala mondiale. Tuttavia, il presidente Trump rimane fermo sulla sua posizione, insistendo che tali misure sono necessarie per proteggere l’industria americana e favorire l’equità commerciale.

Elena Caccioppoli