Nuovi dettagli sui dinosauri: uno studio inaspettato

Lo studio riguardo i nuovi dettagli sui dinosauri è stato pubblicato su Zoological Journal of the Linnean Society.









Scienza Pionieristica

Nuovi dettagli sui dinosauri emergono dalla ricostruzione di un antico cervello. Specificatamente quello di un Thecodontosaurus, uno dei primi dinosauri a vagare per la Terra. Lo studio pionieristico illumina la ricerca sulla sua possibile dieta e capacità di muoversi velocemente. La ricerca, guidata dall’Università di Bristol, ha utilizzato tecniche avanzate di imaging e modellazione 3D per ricostruire digitalmente il cervello del Thecodontosaurus. La specie è nota come il dinosauro di Bristol a causa delle sue origini nella città del Regno Unito. I paleontologi hanno scoperto che il Thecodontosaurus potrebbe aver mangiato carne, a differenza dei suoi discendenti giganti dal collo lungo tra cui Diplodocus e Brontosaurus, che si nutrivano solo di piante.

Un vero capostipite

Antonio Ballell, autore principale dello studio, ha dichiarato: “La nostra analisi del cervello di Thecodontosaurus rivela molte caratteristiche affascinanti, alcune delle quali sono piuttosto sorprendenti. Mentre i suoi parenti successivi camminavano pesantemente a quattro zampe, i nostri risultati suggeriscono un’andatura su due gambe ed una dieta occasionalmente carnivora per questo dinosauro”. Il Thecodontosaurus visse nel tardo Triassico circa 205 milioni di anni fa ed aveva le dimensioni di un grosso cane. La ricerca trovò i suoi fossili nel 1800 e molti di questi riposano presso l’Università di Bristol. Solo di recente gli scienziati hanno potuto utilizzare software di imaging per estrarre nuove informazioni senza distruggerle. Hanno così generato modelli 3D grazie alle scansioni Tomografiche. Estraendo digitalmente l’osso dalla roccia, hanno quindi identificato dettagli anatomici del cervello e dell’orecchio interno precedentemente invisibili nel fossile.

Digitalizzare il passato

“Anche se il cervello vero e proprio è scomparso da tempo, il software ci consente di ricreare la forma del cervello e dell’orecchio interno attraverso le dimensioni delle cavità. La scatola cranica del Thecodontosaurus è ben conservata, quindi l’abbiamo confrontata con altri dinosauri, identificando caratteristiche comuni e alcune specifiche di Thecodontosaurus “, ha detto Antonio. “Il suo modello cerebrale mostrava anche i dettagli dei lobi flocculari, situati nella parte posteriore del cervello, importanti per l’equilibrio. Le loro grandi dimensioni indicano bipedismo. Questa struttura è anche associata al controllo dell’equilibrio e dei movimenti degli occhi e del collo , suggerendo che il Thecodontosaurus fosse relativamente agile e capace di sguardo stabile mentre si muoveva con rapidità “.

Sebbene il Thecodontosaurus sia noto per essere relativamente piccolo e agile, la sua dieta è stata dibattuta. “La nostra analisi mostra tutte queste capacità erano ben sviluppate. Ciò potrebbe anche significare che il Thecodontosaurus catturasse occasionalmente delle prede. Però, la morfologia dei denti suggerisce che preferisse le piante. È possibile che adottasse abitudini onnivore “.Tra i nuovi dettagli sui dinosauri derivati dal Thecodontosaurus ci sono anche le orecchie interne. In effettivo hanno consentito ai ricercatori di stimare quanto bene potesse sentire rispetto ad altri dinosauri. La sua frequenza uditiva era relativamente alta, indicando una sorta di complessità sociale: una capacità di riconoscere vari squittii e clacson di animali diversi.

L’antico orgoglio di Bristol

Mike Benton, coautore dello studio, ha dichiarato: “È fantastico vedere come le nuove tecnologie permettano di scoprire ancora di più su come viveva questo piccolo dinosauro più di 200 milioni di anni fa. “Abbiamo iniziato a lavorare su Thecodontosaurus nel 1990, ed è l’emblema del Bristol Dinosaur Project, un programma educativo di sensibilizzazione in cui gli studenti vanno a parlare di scienza nelle scuole locali. Siamo molto fortunati ad avere così tanti fossili ben conservati di tali un dinosauro importante qui a Bristol. Questo ci ha aiutato a comprendere molti aspetti della biologia del Thecodontosaurus, ma ci sono ancora molte domande su questa specie ancora da esplorare “.









