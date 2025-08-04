La provincia di Sweida, nel sud della Siria, è tornata a essere teatro di violenza, nonostante un cessate il fuoco che sembrava aver riportato una momentanea calma. Domenica scorsa, nuovi scontri a Sweida tra fazioni locali e forze governative hanno causato almeno quattro vittime, secondo quanto riportato dall’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani. Tre di esse facevano parte delle forze di sicurezza di Damasco, mentre la quarta era un combattente delle milizie druse.

L’attacco a Tal Hadid: un punto strategico sotto assedio

Il nuovo focolaio di tensione, che ha portato alla spirale di nuovi scontri a Sweida, si è acceso a Tal Hadid, località montuosa ritenuta cruciale per il controllo del versante occidentale della provincia. Lì si sono affrontati gruppi drusi armati e forze governative siriane, in uno scontro che ha lasciato sul campo morti e feriti. Le autorità siriane hanno accusato le milizie locali di aver infranto gli accordi, lanciando attacchi contro postazioni di sicurezza interna e bombardando alcuni villaggi con colpi di mortaio e razzi.

L’intervento delle forze governative, risalente al 14 luglio, era stato inizialmente giustificato come una risposta ai combattimenti tra le milizie druse e le tribù beduine. Tuttavia, parte della popolazione drusa ha interpretato l’arrivo dell’esercito come un tentativo di favorire i beduini, storicamente rivali. Questo sospetto ha alimentato una forte ostilità verso Damasco, soprattutto tra i seguaci del leader spirituale druso Hikmat al Hijri, che ha condannato pubblicamente il cessate il fuoco.

Dietro le tensioni: una frattura comunitaria irrisolta

La provincia di Sweida è abitata in prevalenza da drusi, una minoranza religiosa sciita, ma ospita anche numerose comunità beduine sunnite. Le rivalità tra queste due realtà si sono acuite negli anni, alimentate da dispute su terre, risorse e questioni politiche. L’ultimo ciclo di violenze, esploso il 13 luglio, ha causato oltre 1.400 morti in poche settimane, la maggior parte dei quali appartenenti alla comunità drusa. Solo con un accordo raggiunto il 20 luglio, le armi avevano taciuto temporaneamente.

Accuse incrociate e propaganda settaria

La televisione di Stato siriana Ekhbariya ha denunciato la ripresa degli scontri a Sweida come una violazione del cessate il fuoco da parte dei gruppi armati locali. Una fonte di sicurezza ha attribuito la responsabilità alle “bande ribelli”, accusandole di aver lanciato una campagna mediatica settaria e destabilizzante contro il governo. Secondo Damasco, l’escalation violenta sarebbe la conseguenza dell’incapacità di questi gruppi di accettare la presenza statale e di collaborare alla stabilizzazione della regione.

Il Governo siriano ha dunque accusato le bande ribelli di voler, a tutti i costi, contrastare gli sforzi dello Stato della Siria. “Hanno fatto ricorso alla violazione dell’accordo di cessate il fuoco lanciando attacchi insidiosi contro le forze di sicurezza interne su diversi fronti e bombardando alcuni villaggi con razzi e proiettili di mortaio, con conseguente martirio e lesioni di un certo numero di personale di sicurezza”.







L’intervento israeliano e il ruolo internazionale

Parallelamente agli scontri interni, Israele ha condotto un raid sabato scorso nel sud della Siria, rivendicando la distruzione di armamenti e l’arresto di alcuni sospetti coinvolti in traffici illeciti. Le autorità israeliane hanno giustificato l’azione con la necessità di proteggere la comunità drusa e la sicurezza del proprio territorio. In passato, Tel Aviv aveva già compiuto operazioni simili, talvolta criticando pubblicamente la gestione siriana delle tensioni interne.

Le Forze Democratiche Siriane e la minaccia jihadista

Nello stesso giorno in cui si svolgevano nuove violenze e scontri a Sweida, un’altra regione siriana, Deir Az Zor, è stata colpita da un attacco rivendicato dall’ISIS. Cinque miliziani delle Forze Democratiche Siriane (SDF), guidate dai curdi, sono rimasti uccisi in un assalto a un posto di blocco. Le SDF, alleate storiche degli Stati Uniti, avevano giocato un ruolo fondamentale nella sconfitta territoriale dell’ISIS nel 2019. Tuttavia, il gruppo jihadista continua a rappresentare una minaccia attiva.

Anche nel nord del Paese, le tensioni restano elevate. Nella zona rurale di Manbij, un attacco condotto dalle SDF ha provocato il ferimento di quattro soldati governativi e tre civili. Il Ministero della Difesa siriano ha condannato l’azione come “irresponsabile”, senza fornire motivazioni specifiche. L’episodio dimostra quanto la Siria sia ancora attraversata da focolai di instabilità, con attori armati diversi spesso in conflitto non solo con il regime, ma anche tra loro.

Un cessate il fuoco sempre più precario

Nonostante gli sforzi diplomatici per stabilizzare gli scontri a Sweida, il fragile cessate il fuoco sembra ormai compromesso. Il governo siriano aveva annunciato la tregua in parallelo a un’intesa mediata dagli Stati Uniti tra Siria e Israele, ma i combattimenti non si sono mai del tutto arrestati. Le tensioni latenti e le divisioni comunitarie continuano ad alimentare nuove fiammate di violenza, rendendo difficile qualsiasi processo di pacificazione duratura.

Il ritorno dei combattimenti e degli scontri a Sweida evidenzia quanto sia instabile il contesto siriano, dove anche le tregue più recenti faticano a consolidarsi. Le tensioni settarie, il sospetto verso le istituzioni centrali e il coinvolgimento di attori regionali e internazionali rendono la pace una prospettiva ancora lontana. Nel frattempo, la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto di una guerra che sembra non trovare mai una fine.

Lucrezia Agliani