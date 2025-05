Il recente accordo sui minerali tra Washington e Kiev rappresenta un passaggio chiave nella cooperazione economica e politica tra i due Paesi. Frutto di trattative complesse e spesso in bilico, l’accordo sui minerali si inserisce in una più ampia strategia di ricostruzione postbellica e rafforzamento della sovranità ucraina. L’intesa, annunciata ufficialmente l’1 maggio, ha il potenziale di ridefinire il sostegno occidentale al Paese colpito dalla guerra.

L’accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina rafforza l’alleanza politica

Il patto prevede la creazione di un fondo d’investimento bilaterale destinato alla ricostruzione dell’Ucraina e al rilancio economico attraverso lo sfruttamento controllato delle sue risorse naturali. Il fondo sarà co-gestito dagli Stati Uniti e dall’Ucraina, con una divisione equa delle quote e dei diritti decisionali. Questa struttura è stata pensata per garantire trasparenza e parità tra le due parti coinvolte.

Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione Trump, questo meccanismo costituirà un primo passo verso la restituzione dei circa 175 miliardi di dollari in aiuti già forniti dagli Stati Uniti a Kiev dall’inizio del conflitto con la Russia. Tuttavia, ciò che rende l’accordo particolarmente rilevante non è solo la componente finanziaria, ma anche il segnale politico che trasmette: un impegno duraturo da parte degli Stati Uniti a favore dell’integrità territoriale e dello sviluppo economico dell’Ucraina.







Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha sottolineato come l’intesa invii un messaggio inequivocabile a Mosca: gli Stati Uniti non intendono abbandonare il proprio alleato, né tollerare un’Ucraina ridotta a terra di conquista. Il piano delineato dalla Casa Bianca mira a sostenere la pace non solo attraverso la diplomazia, ma anche mediante incentivi economici concreti e sostenibili.

La vicepremier ucraina Yulia Svyrydenko ha confermato di aver firmato l’accordo e ha precisato che il fondo sarà un veicolo per attrarre capitali internazionali, mantenendo però la sovranità del Paese sulle proprie risorse. L’intesa, che deve ancora essere ratificata dal parlamento ucraino, esclude infatti qualsiasi cessione di proprietà su aziende statali strategiche o su giacimenti già attivi.

Secondo il primo ministro Denys Shmyhal, i termini finali dell’accordo sono frutto di una lunga mediazione, partita da condizioni inizialmente più sfavorevoli per Kiev. La proposta originale degli Stati Uniti prevedeva infatti un controllo totale dei ricavi da parte americana, ipotesi poi abbandonata dopo il rifiuto ucraino e il successivo raffreddamento dei rapporti diplomatici.

La nuova agenda economica tra USA e Ucraina

Il nuovo testo dell’accordo introduce importanti garanzie per l’Ucraina: pieno controllo sulle risorse estrattive, applicazione solo a nuovi progetti di sfruttamento, e clausole contrattuali di tipo “take-or-pay”, che obbligano gli acquirenti a pagare anche in caso di mancato utilizzo delle risorse. Inoltre, i proventi del fondo non saranno soggetti a tassazione né negli Stati Uniti né in Ucraina, per incentivare il massimo rendimento degli investimenti.

Sul fronte delle critiche, non sono mancate le voci che hanno visto nell’iniziativa un modo per subordinare gli aiuti militari e umanitari a concessioni economiche forzate. Tuttavia, le modifiche introdotte hanno attenuato le preoccupazioni circa un possibile squilibrio tra le due parti. L’iniziativa sembra ora maggiormente orientata a una collaborazione tra pari.

La negoziazione ha vissuto momenti di alta tensione, con episodi in cui Washington avrebbe minacciato di ritirarsi dall’accordo se l’Ucraina non avesse accettato anche altri due documenti correlati. Alla fine, un compromesso è stato trovato, grazie anche al supporto di consulenti legali americani assunti da Kiev per tutelarne gli interessi.

Sotto il profilo geopolitico, l’accordo potrebbe rafforzare la posizione negoziale di Trump nel caso in cui decidesse di mediare un cessate il fuoco o un accordo di pace. Offrendo al contempo un ritorno economico per gli Stati Uniti, consente di presentare il supporto all’Ucraina non solo come atto di solidarietà, ma anche come investimento strategico.

Organizzazioni come Razom for Ukraine hanno accolto positivamente l’accordo, definendolo un passo nella giusta direzione e sollecitando l’amministrazione americana ad aumentare la pressione su Putin attraverso sanzioni e il congelamento dei beni russi.

In un momento importante per la sicurezza europea, questa intesa si propone non solo come strumento di ricostruzione, ma anche come leva per riaffermare il ruolo dell’Ucraina come attore indipendente e resiliente sullo scenario internazionale.

Elena Caccioppoli