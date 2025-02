Il recente incontro tra Donald Trump e Narendra Modi alla Casa Bianca ha segnato un’importante svolta nei rapporti tra Stati Uniti e India. I due leader hanno annunciato accordi strategici su difesa ed energia, con Nuova Delhi pronta ad acquistare armi americane e aumentare le importazioni di gas e petrolio dagli USA. Inoltre, il nuovo accordo tra Trump e Modi ha visto la proposta di una nuova rotta commerciale globale e affrontate questioni legate al commercio e all’immigrazione.

Un’intesa strategica tra Washington e Nuova Delhi

Il recente incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro indiano Narendra Modi ha portato alla firma di una serie di accordi cruciali in ambito energetico, militare e commerciale. L’accordo tra Trump e Modi ha fatto sì che gli Stati Uniti si apprestino a diventare il principale fornitore di petrolio e gas per l’India, mentre Nuova Delhi si impegna ad aumentare le proprie importazioni di arsenali militari americani, tra cui i caccia F-35.

La cooperazione tra i due paesi, già solida, sembra destinata a rafforzarsi ulteriormente con la definizione di nuove strategie condivise.

Un nuovo corridoio commerciale globale

Uno dei punti salienti dell’accordo tra Trump e Modi è stato l’annuncio di un nuovo grande asse commerciale che collegherà l’India, Israele, l’Italia e gli Stati Uniti. Secondo le dichiarazioni di Trump, si tratterà di “una delle più grandi rotte commerciali della storia”, un’iniziativa che potrebbe ridefinire le dinamiche del commercio internazionale.

Già nel 2023 Modi e Joe Biden avevano discusso di un progetto simile, mirato a potenziare i collegamenti tra India e Unione Europea attraverso il Medio Oriente, con Israele come snodo centrale.

Aumento delle forniture energetiche e militari

Gli Stati Uniti si sono impegnati a incrementare significativamente le esportazioni di petrolio e gas verso l’India, rispondendo così alle esigenze energetiche del paese asiatico. Modi ha sottolineato l’importanza di questa intesa per garantire la sicurezza energetica della nazione, mentre Trump ha ribadito che Washington è pronta a soddisfare la domanda indiana con le proprie risorse naturali.

Oltre al settore energetico, l’accordo tra Trump e Modi prevede anche una maggiore collaborazione nella difesa: gli Stati Uniti forniranno nuovi armamenti all’India, con una stima di vendite pari a miliardi di dollari. Inoltre, è stato delineato un nuovo accordo quadro per la cooperazione militare nel prossimo decennio.

Tensioni commerciali e il tema dei dazi

Nonostante la dimostrazione di cooperazione, il nodo delle tariffe commerciali rimane un punto critico nelle relazioni tra i due paesi. Trump ha annunciato che gli Stati Uniti stanno valutando l’applicazione di dazi reciproci contro qualsiasi partner commerciale che imponga restrizioni al “Made in USA”.







L’India, che applica tariffe elevate su diversi prodotti statunitensi, è tra i paesi presi in considerazione per questa revisione. Secondo un rapporto della Casa Bianca, Nuova Delhi impone tariffe del 39% sui prodotti agricoli e del 100% sulle motociclette, mentre gli Stati Uniti mantengono un’aliquota media del 5%. Il presidente americano ha chiarito che gli Stati Uniti sono pronti a rispondere con misure equivalenti, dichiarando che “quello che l’India fa pagare a noi, noi lo faremo pagare a loro”.

Immigrazione: accordo per il rimpatrio dei migranti irregolari

Un altro tema affrontato durante l’incontro è stato quello dell’immigrazione. L’India ha accettato di rimpatriare migliaia di cittadini indiani entrati illegalmente negli Stati Uniti. Questo rappresenta un segnale di collaborazione da parte di Nuova Delhi, che si posiziona al secondo posto dopo l’America Latina per numero di migranti irregolari negli Stati Uniti. I primi voli con cittadini espulsi sono già atterrati in India, dimostrando che l’accordo è entrato rapidamente in vigore.

Il tema dello sviluppo tecnologico

Oltre agli ambiti energetico e militare, l’intesa tra i due paesi prevede una collaborazione rafforzata nello sviluppo tecnologico, con particolare attenzione ai semiconduttori, all’intelligenza artificiale e alla quantum technology. L’India e gli Stati Uniti si impegnano così a investire in ricerca e innovazione, mirando a consolidare il loro ruolo di leader nei settori strategici del futuro.

La pressione di Trump sugli alleati e le tensioni con la NATO

Parallelamente agli accordi con l’India, Trump ha espresso dure critiche nei confronti degli alleati della NATO e dell’Unione Europea, accusandoli di non investire abbastanza nella difesa comune. Il presidente ha ribadito la necessità di riequilibrare gli impegni economici tra gli Stati Uniti e gli altri paesi, sottolineando che l’Europa non contribuisce in misura sufficiente alla sicurezza internazionale.

Inoltre, ha parlato dei suoi controversi negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, senza fornire dettagli sulle possibili richieste di Washington nei confronti di Mosca.

L’incontro e l’accordo tra Trump e Modi segna un passo significativo nella cooperazione tra Stati Uniti e India, con punti focali su energia, difesa e commercio che rafforzano l’asse tra le due potenze. Le tensioni sul fronte dei dazi e le dinamiche globali, comprese le relazioni con la NATO e la Russia, potrebbero influenzare gli sviluppi futuri.

L’India, principale partner commerciale degli Stati Uniti in Asia, si trova ora in una posizione strategica che potrebbe determinare l’evoluzione del commercio internazionale nei prossimi anni.

Lucrezia Agliani