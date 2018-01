Nel nuovo blog di Beppe Grillo il M5S non trova spazio

Di Daniele Cinà

Nel nuovo blog di Beppe Grillo niente M5S. I motivi sono legati ai troppi e continui dissidi che caratterizzano il suo rapporto con Davide Casaleggio.

Beppe Grillo caccia il M5S dal suo blog. Non c’è più traccia nemmeno del simbolo.

Troppi dissidi con il figlio di Casaleggio, con il quale non c’è mai stata troppa sintonia. Indigesta la recente svolta impressa da Di Maio, da movimento a partito, con la sua smania di governo, dove vengono rinnegati capisaldi storici come l’uscita dall’euro o il divieto di alleanze con altri partiti.









Per non parlare della valanga di cause e ricorsi che aleggiano come avvoltoi “sul gestore del blog”. Nemmeno il consueto Maalox è riuscito a portare sollievo al sempre più irrequieto comico genovese. E così, ognuno per la sua strada. Anzi, ognuno per il suo blog.