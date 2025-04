Il nuovo Codice della strada torna al centro del dibattito legale e sociale in Italia, con una questione che potrebbe segnare un precedente importante. A sollevare il caso è stata la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, Milena Granata, che l’8 aprile ha chiesto alla Corte costituzionale di valutare se le nuove norme sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti siano compatibili con i principi fondamentali della Costituzione.

Un cambiamento silenzioso ma radicale

Al centro della questione c’è una modifica introdotta nel 2024 all’articolo 187 del nuovo Codice della strada, che ha eliminato l’obbligo di dimostrare uno “stato di alterazione psico-fisica” per punire chi guida dopo aver assunto droghe.

Con la nuova norma, infatti, basta un test positivo per incorrere in sanzioni, indipendentemente dal fatto che la persona fosse effettivamente alterata al momento della guida. I test salivari, le analisi del sangue o delle urine sono sufficienti per determinare la responsabilità, anche se le sostanze sono state assunte giorni o settimane prima.

Il caso che ha scatenato il dibattito

Tutto è nato da un incidente stradale avvenuto lo scorso dicembre a Pordenone. Una donna, coinvolta in un sinistro da lei stessa provocato, era risultata positiva agli oppioidi in un test delle urine effettuato dopo il ricovero in ospedale.

La conducente aveva riferito di aver assunto, per motivi terapeutici, un ansiolitico a base di delorazepam e un antidolorifico contenente codeina, farmaci regolarmente prescritti per una malattia cronica. Tuttavia, secondo la nuova normativa, questo è bastato al pubblico ministero per chiedere un decreto penale di condanna.

Reati di pericolo astratto? Il dubbio dei magistrati

Il punto critico segnalato dalla giudice del Tribunale di Pordenone riguarda proprio l’eliminazione del requisito dello stato di alterazione. Secondo il suo parere, la norma attuale rischia di trasformare un reato di pericolo concreto — cioè legato alla reale capacità di guidare in sicurezza — in un reato di pericolo astratto, punendo anche chi non presenta segni di compromissione psicofisica.

In altre parole, si sanziona chiunque abbia una sostanza rilevabile nel corpo, anche se non più attiva né dannosa al momento della guida.







Ragionevolezza e proporzionalità: due principi da difendere

La questione, ora in mano alla Corte costituzionale, ruota attorno a due capisaldi della legalità: la ragionevolezza e la proporzionalità delle norme. Secondo Granata, l’attuale formulazione del nuovo Codice della strada punisce anche comportamenti che non rappresentano un pericolo effettivo per la sicurezza stradale.

Il rischio è quello di colpire indiscriminatamente pazienti in cura con psicofarmaci o persone che hanno assunto sostanze stupefacenti molto tempo prima dell’evento. Anche il magistrato Enrico Pezzi, che ha sollevato il caso, ha espresso perplessità sul fatto che si equiparino comportamenti di natura e gravità molto diverse.

Le preoccupazioni del mondo medico e scientifico

Non sono solo i magistrati a sollevare dubbi. Già a gennaio, la Società Italiana di Psichiatria aveva scritto al Ministero dei Trasporti, chiedendo una deroga specifica per chi assume psicofarmaci. Gli esperti hanno evidenziato come milioni di italiani siano in terapia con farmaci che possono lasciare tracce nelle urine o nella saliva, senza per questo alterare le loro capacità cognitive.

Le sostanze stupefacenti possono rimanere nell’organismo per molto tempo, in base a diversi fattori: quantità assunta, frequenza d’uso, metabolismo personale. Ma il solo fatto di risultare positivi a un test non dimostra una compromissione delle capacità di guida. In passato, era necessaria la visita di un medico per accertare l’effettiva alterazione psicofisica. Oggi, con la riforma, questo passaggio è stato rimosso, rendendo le sanzioni più rapide ma anche più controverse.

Il giudizio della Consulta: tempi e possibili conseguenze

La Corte costituzionale dovrà innanzitutto stabilire se la richiesta della giudice del Tribunale di Pordenone è ammissibile. In caso positivo, sarà poi chiamata a valutare nel merito se la norma contestata rispetti i principi della Carta.

I tempi della decisione non sono ancora noti, ma l’esito potrebbe avere conseguenze rilevanti: se la Corte dovesse bocciare la norma, il legislatore sarebbe costretto a riscrivere la legge. In caso contrario, si consoliderebbe una linea più dura e semplificata contro chi guida dopo aver assunto droghe.

La riforma del nuovo Codice della strada nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale, ma rischia di farlo a scapito della proporzionalità e della giustizia individuale. Il caso del Tribunale di Pordenone ha portato alla luce una questione delicata, che coinvolge diritti fondamentali, medicina, giurisprudenza e politica. Ora la parola spetta alla Corte costituzionale, che dovrà decidere se la nuova norma ha davvero imboccato la strada giusta.

Lucrezia Agliani