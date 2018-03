Australia ed Europa più vicine: atterrato il primo volo diretto Perth-Londra

Il progresso è sempre dietro l’angolo e spesso ci lascia sbalorditi ed increduli. Il caso in questione riguarda il primo volo diretto tra Australia ed Europa, ufficialmente atterrato due giorni fa all’aeroporto di Londra Heathrow. Un qualcosa di inimmaginabile fino a qualche mese fa, visto che storicamente per percorrere una tratta così lunga erano necessari almeno un paio di scali.

La sfida della compagnia australiana Qantas

In sole 17 ore il Boeing 787-9 Dreamliner Emily Kame Kngwarreye della compagnia australiana Qantas, partito da Perth, ha raggiunto la capitale inglese senza nessun tipo di sosta.

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese The Guardian, l’atterraggio è stato un mix tra emozione ed entusiasmo, con tanto di annuncio da parte del capitano Lisa Norman, uno dei quattro piloti che si sono alternati durante il volo: “Vorrei darvi il benvenuto nei libri di storia dell’aviazione. Oggi avevamo gli occhi del mondo puntati su di noi. Grazie per essere stati parte di qualcosa di così magico e speciale”.

Gli oltre 200 passeggeri (accompagnati da ben 16 assistenti di volo) sono stati accolti all’aeroporto londinese da un corteo di veicoli di servizio con i lampeggianti accesi. D’altronde la storia va festeggiata.

Chi ha avuto questo privilegio, si è dovuto prenotare anzitempo pagando il biglietto non meno di 1000 sterline (circa 1140 euro).

Un cambiamento che avvicina due terre lontanissime

Dunque in meno di un giorno sono stati coperti ben 14,484 chilometri. Si tratta del secondo tragitto più lungo al mondo dopo quella fra Doha e Auckland, che richiede circa 31 chilometri in più.

Il processo di avvicinamento tra Europa e Australia è iniziato nel 1947, ai tempi però per colmare questa distanza erano necessari 4 giorni e 7 scali. Il volo diretto Perth-Londra chiude il cerchio in tal senso è avvicina in maniera concreta due terre decisamente lontane.

Dunque l’Australia e l’Oceania in generale non sono più sogni irrealizzabili, d’ora in poi grazie alla compagnia Qantas sarà molto più semplice effettuare spostamenti di questo tipo.

Antonio Pilato