Il panorama dei controlli di frontiera all’interno dell’Unione Europea ha vissuto, a partire da domenica 12 ottobre, un cambiamento radicale. Con l’attivazione dell’Entry/Exit System (nuovo sistema EES), si apre un nuovo capitolo per la gestione dei flussi migratori e per il monitoraggio degli ingressi e delle uscite di cittadini di Paesi terzi. Un’innovazione tanto attesa quanto strategica, che mette da parte i tradizionali timbri sul passaporto per abbracciare l’identificazione biometrica, segnando un passaggio storico verso una sicurezza più efficace e un controllo più puntuale alle frontiere.

Il nuovo volto del controllo alle frontiere: addio timbri, benvenute impronte e riconoscimento facciale

Con l’EES, tutti i viaggiatori non appartenenti all’Unione Europea – inclusi i cittadini britannici, post-Brexit – saranno sottoposti a un sistema di identificazione che prevede la rilevazione delle impronte digitali e la scansione del volto. Queste informazioni biometriche, combinate con i dati anagrafici e quelli del documento di viaggio, verranno archiviate in un sistema centrale condiviso a livello europeo, con lo scopo di verificare con maggiore precisione la durata dei soggiorni consentiti, evitare abusi e migliorare la gestione complessiva delle frontiere esterne dell’UE.

I primi aeroporti italiani coinvolti nella sperimentazione

In Italia, i primi scali coinvolti nella fase di test del nuovo sistema sono Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. Questi aeroporti rappresentano non solo hub strategici per il traffico internazionale, ma anche piattaforme ideali per l’implementazione delle nuove tecnologie grazie alla loro infrastruttura avanzata e alla capacità di accogliere grandi volumi di passeggeri ogni giorno.

Le operazioni pilota avviate in questi scali permetteranno di testare in tempo reale l’efficacia del sistema EES, calibrarne le funzionalità, e soprattutto preparare il personale aeroportuale all’utilizzo delle nuove procedure. L’obiettivo è quello di arrivare a una piena operatività in tempi brevi, senza compromettere la fluidità del traffico aereo e garantendo, al contempo, un innalzamento degli standard di sicurezza.







Un progetto europeo per una frontiera comune più sicura

L’Entry/Exit System rientra nel più ampio quadro del Programma Europeo per la Gestione Integrata delle Frontiere, concepito dalla Commissione Europea per rafforzare il controllo degli accessi nei Paesi membri. In particolare, l’EES consentirà alle autorità nazionali e agli organi comunitari di monitorare con maggiore precisione la durata legale dei soggiorni dei cittadini stranieri, riducendo il rischio di immigrazione irregolare e migliorando l’efficienza delle procedure di rimpatrio.

Il sistema, una volta pienamente operativo, sostituirà integralmente i tradizionali metodi manuali di controllo, rendendo obsolete le annotazioni a penna o i timbri fisici sui passaporti. Ogni ingresso e uscita dai confini dell’UE sarà registrato automaticamente, generando un archivio digitale completo, consultabile dalle autorità di tutti gli Stati membri aderenti al sistema Schengen.

Privacy e sicurezza dei dati: la grande sfida del nuovo sistema

Uno degli aspetti più delicati di questa trasformazione è la gestione della privacy e della protezione dei dati personali. Il sistema EES si basa sull’elaborazione di dati biometrici estremamente sensibili, il che richiede l’adozione di protocolli rigorosi in materia di cybersecurity e tutela della riservatezza. La Commissione Europea ha assicurato che tutte le operazioni saranno conformi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e che i dati raccolti saranno conservati per un massimo di tre anni, solo per i fini strettamente legati alla sicurezza delle frontiere e alla gestione dell’immigrazione.

Cosa cambia concretamente

Per i cittadini dei Paesi extra-UE che si recano in Europa per motivi turistici o di breve soggiorno (fino a 90 giorni), le novità saranno tangibili sin da subito. Al momento dell’arrivo in uno degli aeroporti dotati del nuovo sistema, sarà richiesto di sottoporsi alla raccolta delle impronte digitali (quattro dita) e alla scansione del volto, che verranno incrociate con le informazioni del passaporto.

Questa operazione, che all’inizio potrà richiedere alcuni minuti in più rispetto al passato, sarà necessaria soltanto al primo ingresso: le informazioni biometriche resteranno archiviate e saranno riutilizzate per i viaggi successivi, riducendo notevolmente i tempi di attesa per chi attraversa frequentemente le frontiere europee. In prospettiva, l’introduzione dell’EES dovrebbe facilitare anche l’accesso a sistemi automatizzati di controllo, come i varchi elettronici (eGates), riducendo la necessità di intervento umano.

Un banco di prova per l’intero sistema Schengen

L’Italia, con i suoi tre principali aeroporti coinvolti nella sperimentazione, funge da apripista per l’adozione dell’EES nell’area Schengen. Dopo la fase di test, il sistema verrà progressivamente esteso a tutti i valichi di frontiera esterni dell’UE, compresi quelli terrestri e marittimi. L’ambizione delle istituzioni europee è quella di arrivare, entro il 2026, a un controllo completamente digitalizzato e armonizzato lungo tutti i confini esterni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e al contempo migliorare la gestione dei flussi di persone.

Il sistema sarà anche uno strumento prezioso per identificare i cosiddetti “overstayers”, ovvero coloro che rimangono nei Paesi dell’Unione oltre il periodo consentito, e per supportare le attività di contrasto all’immigrazione illegale.

Dietro l’introduzione dell’EES vi è un ingente sforzo organizzativo e finanziario che ha coinvolto diversi attori, dai governi nazionali alle agenzie europee come eu-LISA, l’agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nell’UE. Eu-LISA è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e della sicurezza del sistema, e sta coordinando il rollout del progetto in tutti gli Stati membri.

Parallelamente, sono stati stanziati fondi europei per l’adeguamento delle infrastrutture aeroportuali e la formazione del personale di frontiera, che dovrà affrontare un nuovo paradigma operativo fondato sull’interazione con strumenti digitali avanzati.

Per i cittadini europei, questo cambiamento potrà sembrare marginale, ma in realtà contribuirà a una maggiore efficienza nel controllo delle frontiere e a una migliore capacità di risposta alle crisi migratorie. Per i viaggiatori extra-UE, sarà necessario un periodo di adattamento, ma l’esperienza di viaggio sarà presto più veloce e sicura, in linea con gli standard tecnologici attesi da un’Unione moderna.