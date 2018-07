Nuovo Tutor, ci sono già le richieste di sequestro: il problema è ancora il brevetto

Era la fine di maggio quando i tutor venivano definitivamente spenti sulle autostrade italiane. Il motivo non era legato a problemi di funzionamento ma a una questione di natura legale. La Corte di Appello di Roma ha di fatto dichiarato il tutor installato da Autostrade per l’Italia come un plagio dell’originale, appartenente alla Craft, piccola azienda di Greve in Chianti.









In pratica, Autostrade per l’Italia avrebbe “rubato” il brevetto e installato i suoi dispositivi senza avere pagato il brevetto alla Craft. E così la piccola azienda toscana ha deciso di fare causa ad Autostrade per l’Italia nel 2006: da allora il contenzioso si è protratto sino al 29 maggio scorso, quando la Corte di Appello di Roma ha dato definitivamente ragione alla Craft, riconoscendole la paternità dell’idea.

Il tentativo da parte della società autostrade di far valere la sua ragione affermando di non avere installato un’opera coperta da brevetto altrui ma di aver apportato delle modifiche per renderlo diverso non è bastato. È per questo che Autostrade per l’Italia ha dovuto spegnere tutti i tutor e ritirarli dai 2.500 km di carreggiate dove erano attivi.

Il metodo di funzionamento dei tutor era molto semplice: i dispositivi misuravano il tempo che i veicoli impiegavano per percorrere un tratto di strada (in media di 10 o 25 km) e se il tempo era troppo basso scattava la multa. A discapito degli improperi rivolti dagli automobilisti, il sistema tutor si è rivelato molto efficace nella riduzione dei morti sulle strade: le vittime si sono ridotte di circa il 70%, con un calo del 25% della velocità di picco e del 15% di quella media.









I nuovi tutor e il possibile ritiro immediato

Nonostante l’esito a favore della piccola Craft, Autostrade per l’Italia non ha aspettato con le mani in mano. Sin da subito si è messa al lavoro per creare un nuovo sistema di controllo della velocità, denominato Sicve-PM. Il nuovo sistema, dopo diversi mesi dall’annuncio e dopo una prima fase sperimentale, è entrato ufficialmente in funzione il 27 luglio su 22 tratte autostradali.

Ma neanche il tempo di installare i nuovi dispositivi che già si profilano problemi giudiziari. Il problema di fondo sembrerebbe sempre essere ancora legato al brevetto, giudicato non del tutto dissimile dall’originale. A parte il riconoscimento più preciso delle targhe dei veicoli, il Sicve-PM non sarebbe poi così diverso dal primigenio tutor. E questa volta sono due le procure ad avere depositato la richiesta di sequestro del Sicve-PM: quelle di Roma e di Milano.









Per la Procura capitolina si profilano i reati di contraffazione e commercializzazione e ricettazione di prodotti contraffatti; la Procura di Milano invece avanza l’ipotesi di manovre speculative sui mercati attuando e comunicando notizie false, esagerate o tendenziose.

In pratica, il nuovo Sicve-PM non sarebbe pienamente innovativo rispetto al sistema tutor precedente e per questo Autostrade per l’Italia potrebbe vedersi costretta a ritirare di nuovo il sistema di controllo della velocità. Non ci resta che restare in attesa per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi sul fronte giudiziario nei prossimi giorni.

