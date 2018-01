“Al mio tre scatenate l’inferno!” gridava il gladiatore più famoso del grande schermo. Dev’essere andata più o meno così tra gli scaffali colmi di Nutella dei supermercati in Francia al via dell’offerta sui barattoli della cioccolata più apprezzata al mondo.

La frequentata catena di empori Intermarché della Loira, ha avuto la brillante idea di scontare la Nutella addirittura del 70% fino ad esaurimento scorta. La reazione dei clienti è stata davvero inaspettata ed esagerata. Una vera e propria sommossa con risse e agguati che ha portato in, non più di 15 minuti, al tutto esaurito. Alcuni clienti hanno ripreso le scene con i telefonini e raccontano di aver visto uomini trasformarsi in animali feroci per assicurarsi i barattoli maxi scontati. Gente che correva avanti e indietro, spinte, colpi bassi, tanto che in alcuni casi è servito l’intervento della polizia per placare ‘gli animi’.

“E’ stata una guerra a tutti gli effetti”

Queste le parole di una dipendente del supermercato uscita miracolosamente indenne da quella che essa stessa definisce ‘una scena mai vista in 16 anni di lavoro‘. La cassiera racconta che sono stati venduti quantitativi che generalmente si accumulano in più di tre mesi. Aggiunge, inoltre, che sui banconi delle casse c’erano soltanto vasetti di Nutella. La grande tensione e ‘l’alta posta in gioco’ hanno portato i clienti nel caos e le conseguenze sono state in alcuni casi drammatiche; un’anziana donna è stata colpita e ferita al volto da un’intera confezione di barattoli e qualcun altro è addirittura tornato a casa con un occhio nero e una mano sanguinante.

La Ferrero si dissocia dall’accaduto

La nota azienda, leader in tutto il mondo, si dissocia totalmente e repentinamente dalla promozione messa in atto unilateralmente dal marchio Intermarché. La multinazionale, su un tweet, dichiara inaccettabile la proposta di vendita di oltre un milione di vasetti da 950 grammi a 1,41 euro invece di 4,70, che confondono e deludono il consumatore. Su questa scia di deplorazione, il ministro dell’Agricoltura francese, Stéphane Travert, avrebbe deciso di fissare i limiti per le promozioni dei prodotti alimentari; non più del 34% del loro valore totale, così da salvaguardare gli agricoltori. Egli stesso ha dichiarato “Questi ribassi commerciali molto aggressivi sui prodotti alimentari devono scomparire”.

E pensare…

…che prima si litigava per una donna e per la patria. La guerra di Troia insegna. Abbiamo poi assistito a sommosse per biglietti e ingressi ai concerti dei nostri idoli rock. Ci sta. Velocemente si è approdati alle scorribande per assicurarsi l’ultimo smartphone. Modernità. Ora siamo nel bel mezzo degli ‘assaldi’, ovvero, degli assalti da saldi. E, anche se quest’ultima battuta ha del ridicolo, la vergogna non sarà mai superiore al pensiero che il futuro prossimo ci vedrà protagonisti di guerre tra simili per un barattolo di Nutella. Una dolcezza infinita e pericolosa. D’altro canto è risaputo, la cioccolata crea dipendenza. Secondo molti studi, essa farebbe aumentare i livelli di alcuni neurotrasmettitori che inducono sensazioni di piacere e di benessere: la serotonina, il cosiddetto ‘ormone della felicità’, molto attiva nella regolazione del sonno e dell’attività sessuale. Alt! Abbiamo forse trovato una spiegazione a quanto accaduto?

Claudia Marciano