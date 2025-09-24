L’intesa tra NVIDIA e OpenAI è stata suggellata dalla firma di una lettera di intenti, che entrambe le parti hanno definito come un passo “epocale”. Tale accordo rappresenta un importante spartiacque nello sviluppo di tecnologie generative, con implicazioni di vasta portata per il futuro dell’intelligenza artificiale.

Questo annuncio si inserisce nel contesto di una crescente competizione internazionale sul fronte dell’AI, in cui le infrastrutture di calcolo ad alta potenza rappresentano la spina dorsale delle innovazioni tecnologiche. Il piano prevede un investimento senza precedenti, che potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari, per la realizzazione di nuovi data center altamente specializzati.

10 gigawatt di potenza per una nuova generazione di AI

Il cuore del progetto sarà costituito dall’implementazione di almeno 10 gigawatt di potenza computazionale, distribuita attraverso sistemi sviluppati da NVIDIA. Si tratta di una scala mai raggiunta prima per l’addestramento e l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale, e che sarà interamente dedicata a supportare le future generazioni di modelli sviluppati da OpenAI.

Questi sistemi saranno impiegati nella costruzione di data center di nuova generazione, pensati per garantire prestazioni computazionali straordinarie, con l’obiettivo di accelerare drasticamente l’evoluzione di modelli linguistici avanzati come GPT e delle architetture AI emergenti. La quantità di energia prevista rappresenta una svolta anche in termini di infrastruttura fisica: 10 gigawatt equivalgono a quasi un decimo della capacità installata di alcuni Paesi europei.







L’importanza strategica della potenza di calcolo nell’era dell’AI

Nella corsa globale all’intelligenza artificiale, la disponibilità di potenza computazionale non è più un elemento accessorio, ma il vero elemento determinante. Sempre più spesso, le performance di un modello di AI non sono vincolate soltanto dalla qualità dell’algoritmo, ma dalla scala su cui esso può essere addestrato.

In questo contesto, l’hardware sviluppato da NVIDIA si è affermato come lo standard di riferimento nel settore. Le sue GPU (unità di elaborazione grafica) di ultima generazione, come le H100 e le GH200 Grace Hopper, sono oggi il fulcro su cui si costruiscono i sistemi AI più sofisticati. L’accordo con OpenAI rafforza ulteriormente il ruolo centrale dell’azienda guidata da Jensen Huang nella catena del valore dell’AI.

OpenAI: ambizioni sempre più globali

Per OpenAI, l’intesa con NVIDIA rappresenta un’opportunità strategica per estendere su scala planetaria la propria capacità di sviluppo e distribuzione. Dopo il successo planetario di ChatGPT, l’organizzazione fondata da Sam Altman mira a rafforzare la propria infrastruttura tecnica per sostenere lo sviluppo di modelli sempre più performanti, generalisti e capaci di adattarsi a un numero crescente di contesti e linguaggi.

La collaborazione con NVIDIA permetterà a OpenAI di disporre non solo di una piattaforma computazionale senza precedenti, ma anche dell’expertise tecnica e dell’affidabilità di un partner industriale consolidato. Questo consentirà all’azienda di accelerare il ritmo delle innovazioni, riducendo i tempi di rilascio dei nuovi modelli.

Una corsa geopolitica per la supremazia nell’AI

L’annuncio di questa imponente alleanza arriva in un momento delicato per gli equilibri geopolitici nel settore tecnologico. Gli Stati Uniti, dove entrambe le aziende hanno sede, vedono nella leadership nell’intelligenza artificiale una questione strategica, tanto dal punto di vista economico quanto da quello della sicurezza nazionale.

Altre potenze, come la Cina e l’Unione Europea, stanno investendo anch’esse in modo massiccio in infrastrutture AI e nel sostegno alle aziende nazionali. L’intesa tra NVIDIA e OpenAI rischia quindi di accelerare ulteriormente la corsa agli armamenti tecnologici, spingendo altri attori globali a rispondere con progetti analoghi o con misure di protezione del mercato.

Il ruolo di NVIDIA nella nuova era dell’AI generativa

La posizione di NVIDIA nella catena globale dell’intelligenza artificiale esce rafforzata da questo accordo. L’azienda non si limita più a fornire componenti hardware, ma diventa a tutti gli effetti un costruttore di infrastrutture e un partner strategico nella progettazione di ecosistemi AI.

Nel corso degli ultimi anni, la strategia dell’azienda ha subito un’evoluzione significativa, passando dalla produzione di GPU per il gaming a soluzioni verticali per data center, supercomputer e cloud AI. Oggi, con l’espansione delle partnership con giganti tecnologici e startup emergenti, NVIDIA appare sempre più come l’architetto della futura “AI economy”.