Nasce a Latina Oasi Viola, un nuovo spazio dedicato alle donne che affrontano difficoltà in ambito lavorativo, sociale e familiare. Il centro, promosso dalla Cgil Frosinone Latina, si pone l’obiettivo di offrire sostegno concreto contro ogni forma di discriminazione e violenza. Con un programma ricco di attività, che spazia dall’ascolto psicologico alla formazione su temi cruciali per il benessere femminile, Oasi Viola rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità più equa e inclusiva. Il centro aprirà le porte al pubblico quest’oggi, lunedì 10 marzo, e si propone come punto di riferimento e di supporto per tutte quelle donne che subiscono violenze in ambito lavorativo, sociale o domestico.

Un centro di ascolto e sostegno per le donne

Ha aperto ufficialmente le sue porte Oasi Viola, un nuovo centro di supporto situato presso la Camera del Lavoro della Cgil di Frosinone Latina. Questo progetto, nato con l’obiettivo di contrastare le discriminazioni e promuovere il benessere femminile, si propone di diventare un punto di riferimento per tutte le donne che affrontano difficoltà in ambito lavorativo, sociale e familiare.

L’inaugurazione, avvenuta alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e associazioni locali, ha segnato un passo significativo nella lotta per i diritti delle donne e contro ogni forma di violenza e discriminazione.

La CGIL, al momento dell’inaugurazione, ha spiegato come Oasi Viola non offrirà solamente uno spazio sicuro contro ogni discriminazione e violenza, ma anche percorsi e attività ricreative, come seminari o workshop.

Un’iniziativa per l’empowerment femminile

Oasi Viola non è solo un centro di ascolto, ma una vera e propria piattaforma di sensibilizzazione e formazione. “Questo spazio sicuro e accogliente vuole essere un luogo di incontro e crescita, dove le donne possano trovare ascolto e supporto professionale”, ha spiegato Anna Del Vecchio, segretaria confederale della Cgil e ideatrice del progetto.

I temi cruciali che saranno affrontati toccheranno la medicina di genere, gestione dello stress, salute mentale, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. Oltre all’assistenza psicologica e legale, Oasi Viola punta a diventare anche un punto di aggregazione culturale, aperto a donne di ogni provenienza, per favorire il dialogo e la condivisione di esperienze.

Il sostegno delle istituzioni e della comunità locale

La nascita di Oasi Viola è stata fortemente sostenuta dalla Cgil di Frosinone Latina. L’obiettivo fondamentale, come anche sottolineato in un intervento, è quello di creare una rete che possa definirsi stabile e solida, con l’obiettivo di affrontare congiuntamente ogni forma di discriminazione e di garantire un supporto alle donne vittime di violenza di genere.







Anche Diana Agostinello, della Segreteria della Camera del Lavoro Regionale di Roma e Lazio, ha evidenziato il valore della collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni sociali per la realizzazione di politiche di pari opportunità. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del sindaco di Latina Matilde Celentano, del questore Fausto Vinci, del direttore della Asl Sergio Parrocchia e della vice coordinatrice della Consulta Donne e amministratrice Anci Lazio, Simona Mulè. L’evento è stato arricchito dall’esposizione di opere di artiste locali, grazie alla collaborazione con il Museo Arte Diffusa di Latina.

Orari e servizi offerti

Situata in Via Cerveteri 2, la sede di Oasi Viola sarà aperta al pubblico ogni lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00. Il centro si avvarrà del contributo di esperti qualificati, tra cui psicologi e legali, e della collaborazione con il Centro Donna Lilith e altre associazioni locali.

L’iniziativa prevede un ampliamento futuro, con l’intenzione di estendere il progetto anche ad altri comuni delle province di Latina e Frosinone, per garantire un accesso più capillare al supporto offerto.

Un impegno per il futuro

Oasi Viola rappresenta un passo avanti nella lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. L’obiettivo è quello di creare una comunità solidale, in cui ogni donna possa sentirsi accolta e sostenuta.

L’inaugurazione di questo centro segna l’inizio di un percorso che punta a rendere la società più equa e inclusiva, attraverso la sensibilizzazione e il supporto concreto. “La libertà e la parità non sono scontate: dobbiamo continuare a lottare per garantirle a tutte le donne”, ha concluso Anna Del Vecchio, ribadendo l’importanza di questo progetto per il territorio.

Lucrezia Agliani