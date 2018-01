L’obesità è contagiosa a livello sociale. Lo dice uno studio americano

Talvolta le scoperte scientifiche si palesano per puro caso, mentre altre volte derivano da teorie che necessitano soltanto di essere verificate. È quello che è successo alla University of Southern California, i cui ricercatori si sono chiesti: l’obesità è contagiosa? Secondo lo studio parrebbe proprio di sì.

L’obesità come fattore sociale

La ricerca, pubblicata da Jama Pediatrics, avvalora l’ipotesi per la quale l’obesità agisce a livello sociale arrivando a “contaminare” le persone. In pratica, se si vive in un contesto ad alto tasso di obesità si rischia di diventare obesi “per riflesso”.

Lo studio è stato condotto sui membri di 38 installazioni militari, spesso costretti a trasferirsi da un luogo all’altro. Su 1314 adulti e 1111 bambini esaminati si è concluso che, se ci si sposta da una contea con un tasso di obesità medio a una con un tasso elevato, i rischi di diventare obesi sono del 25% per gli adulti e del 19% per i bambini.

Se l’obesità influisce freudianamente a livello inconscio, ciò si traduce nel rischio di “contagio da obesità”, con le conseguenti ricadute negative sulla salute. In un contesto dove l’obesità è la norma, aumentano i rischi di condurre stili di vita sedentari o di adottare una scorretta alimentazione perché considerati più accettabili.

La cosa curiosa di questa ricerca è il verificarsi anche del fenomeno contrario. Se ci si sposta da una contea con un alto tasso di obesità ad una con tasso basso, le probabilità di diventare obesi calano al 29% per gli adulti e al 23% per i bambini. Ovvero, ci sono più possibilità di diventare magri se il contesto sociale considera la magrezza come la normalità.









L’obesità come contagio

Lo studio americano non è il solo che ha tentato di dare spiegazioni valide sul fenomeno. Nel 2016 uno studio britannico è arrivato ad affermare che l’obesità può essere contagiosa come una malattia. I ricercatori del Wellcome Trust Sanger Institute sono giunti a tale conclusione studiando la flora batterica intestinale. Sono 140 i batteri studiati e catalogati e in un terzo dei casi essi rilasciano spore capaci di sopravvivere nell’ambiente.

Ne si deduce che il contatto prolungato fra più persone, come nel contesto famigliare, può essere legato ad alcune patologie che influiscono sull’equilibrio del microbioma. Tradotto in soldoni, secondo i ricercatori se una persona obesa ci tossisce vicino noi rischiamo di ingrassare. Sebbene l’esempio sia calzante (pur nella sua semplicità) ciò non implica in automatico dei rischi effettivi per la salute, ma solo una potenzialità.

Stando a studi precedenti, vi sarebbe un legame fra il corredo genetico dei batteri intestinali di una persona e il suo peso. E se le spore riescono a sopravvivere nell’ambiente, concludono gli esperti, è ragionevole pensare che esse possano influenzare la flora intestinale di un altro soggetto.

Nicolò Canazza