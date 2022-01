Obesità e genitorialità

Un intervento dimostrato per aiutare i genitori per la prima volta a prevenire l’obesità infantile ha trovato effetti di benefici anche nei secondogeniti, senza ulteriore formazione per i genitori. I risultati provengono da uno studio finanziato dal National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, parte del National Institutes of Health. L’intervento, chiamato genitorialità reattiva, insegna ai genitori come interagire in modo costruttivo con il loro bambino durante l’alimentazione, l’ora di coricarsi e il gioco. La genitorialità reattiva può essere un’importante strategia di per le famiglie e un modo efficace per promuovere una crescita sana nei bambini. Lo studio, chiamato SIBSIGHT, è stato pubblicato il 21 dicembre.

Lo studio è stato chiamato SIBSIGHT

SIBSIGHT ha seguito un intervento genitoriale reattivo con i genitori per la prima volta, chiamato INSIGHT. INSIGHT era uno studio randomizzato controllato progettato per ridurre l’aumento di peso malsano e rapido nell’infanzia per prevenire l’obesità durante l’infanzia. Esso ha scoperto che, dopo aver completato lo studio triennale, i bambini nel gruppo genitoriale reattivo avevano un indice di massa corporea (BMI) in un intervallo più sano rispetto a quelli del gruppo di controllo e tassi significativamente più bassi di sovrappeso o obesità nella genitorialità reattiva rispetto al gruppo di controllo.









INSIGHT è ora il primo intervento educativo per la prevenzione dell’obesità dei primi figli a dimostrare l’effetto spillover ai futuri bambini. Negli Stati Uniti, più del 13% dei bambini di età compresa tra 2 e 5 anni hanno l’obesità, un numero che aumenta con l’età dei bambini.

I risultati di SIBSIGHT sono promettenti perché l’educazione arriva ai genitori in momenti ottimali, nei primi mesi di vita e ora anche prima di una successiva gravidanza. SIBSIGHT dimostra il potenziale valore a lungo termine di questa strategia di prevenzione dell’obesità infantile.

Fratelli e sorelle hanno ricevuto un monitoraggio per un anno

Nello studio osservazionale SIBSIGHT, 117 neonati primogeniti che hanno partecipato a INSIGHT e i loro fratelli hanno ricevuto un monitoraggio per un anno. Il primo e il secondo figlio i cui genitori hanno ricevuto l’intervento genitoriale reattivo avevano una differenza statisticamente significativa nel BMI rispetto ai bambini nel gruppo di controllo, con BMI rispettivamente inferiore di 0,44 e 0,36 unità o circa una differenza di peso del 2,5%.

Il continuo beneficio della formazione genitoriale reattiva è notevole perché i genitori di secondi figli non hanno ricevuto alcun messaggio di richiamo genitoriale reattivo INSIGHT nella valutazione di sola osservazione.

I genitori per la prima volta assegnati al gruppo di genitori reattivi durante lo studio INSIGHT hanno avuto istruzione su come rispondere alle esigenze del loro bambino attraverso quattro comportamenti. Cioè, alimentazione, sonno, gioco interattivo e regolazione emotiva. Questo gruppo ha anche imparato strategie sul come mettere i bambini a letto assonnati, ma svegli, ed evitare di nutrire i bambini per dormire. Anticipare e rispondere ai neonati che si svegliano di notte; quando introdurre cibi solidi. Come utilizzare i grafici di crescita e come limitare il tempo sedentario. Il gruppo di controllo ha ricevuto un intervento di sicurezza domestica. Entrambi i gruppi hanno ricevuto quattro visite a domicilio da un’infermiera di ricerca durante l’infanzia, seguite da tre visite annuali al centro di ricerca.

Conclusioni sull’obesità

La stragrande maggioranza dei genitori ha più figli. Quindi, una strategia genitoriale che può essere insegnata una volta e poi mostrare benefici attraverso i bambini successivi può essere un percorso in avanti per aiutare a frenare il crescente problema dell’obesità infantile.

A 12 mesi di età, il beneficio nei secondi figli era simile a quello osservato nei primi figli. I ricercatori concludono che la formazione INSIGHT ha impedito l’uso di pratiche di alimentazione non reattive. Inoltre, ha contribuito a stabilire routine di alimentazione coerenti nei secondi fratelli.

Agostino Fernicola

Stampa questo articolo