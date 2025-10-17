Nel 2025, secondo i dati più recenti divulgati dall’UNICEF in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’obesità infantile ha superato la malnutrizione nella maggior parte del pianeta. Si tratta di una svolta drammatica nella geografia della salute infantile. A farne le spese sono circa 188 milioni di bambini e adolescenti, ovvero uno su dieci, vittime di una forma di malnutrizione che spesso passa in secondo piano, ma che sta dimostrando una pericolosità pari, se non superiore, a quella delle privazioni alimentari.

Il fenomeno non risparmia nessun continente e assume contorni particolarmente gravi anche nei Paesi a medio e alto reddito, dove la disponibilità di cibo è elevata, ma la qualità nutrizionale lascia spesso a desiderare. In Italia, ad esempio, i numeri parlano chiaro: oltre un bambino su quattro è in sovrappeso, mentre più di uno su dieci presenta condizioni di obesità conclamata. Un quadro che pone la penisola tra i Paesi europei più colpiti da questa emergenza sanitaria pediatrica.

Obesità e salute: un binomio sempre più pericoloso

L’obesità in età evolutiva non rappresenta soltanto un problema estetico o di autostima. Le sue implicazioni sono ben più gravi e, secondo l’UNICEF e numerosi esperti di salute pubblica, mettono a rischio la vita stessa dei soggetti colpiti. L’eccesso di peso espone, infatti, a una lunga serie di patologie croniche e potenzialmente letali: diabete di tipo 2, ipertensione, malattie cardiovascolari, problemi respiratori, disturbi muscolo-scheletrici e persino alcune forme di tumore.

Non va inoltre trascurata la dimensione psicologica. I bambini affetti da obesità sono spesso vittime di bullismo, isolamento sociale e disturbi dell’umore come depressione e ansia. Tali condizioni possono innescare circoli viziosi che rendono ancora più difficile il recupero di uno stile di vita sano.

Cause complesse, responsabilità condivise

Le ragioni alla base dell’aumento dei casi di obesità infantile sono molteplici e intrecciate. Una delle principali è senza dubbio la diffusione sempre più capillare di diete squilibrate, ricche di zuccheri, grassi saturi e cibi ultraprocessati, spesso pubblicizzati in modo aggressivo e rivolti proprio ai più giovani. A questo si aggiunge una drastica riduzione dell’attività fisica quotidiana: la sedentarietà, favorita dalla prevalenza di dispositivi elettronici e da stili di vita sempre più urbanizzati, rappresenta oggi una delle principali minacce alla salute dei bambini.

Anche il contesto familiare e sociale gioca un ruolo determinante. Le abitudini alimentari si apprendono in casa, ma non sempre i genitori dispongono delle informazioni o delle risorse necessarie per garantire ai figli un’alimentazione equilibrata. In molti casi, inoltre, la mancanza di tempo, il lavoro precario o i costi crescenti dei prodotti freschi inducono le famiglie a optare per soluzioni rapide e poco salutari.







Italia: tra retaggi culturali e nuove abitudini

Nel nostro Paese, il problema dell’obesità infantile ha assunto negli ultimi anni dimensioni preoccupanti, in parte per via di un cambiamento culturale che ha allontanato molte famiglie dalla tradizione mediterranea, basata su un’alimentazione varia e bilanciata. Se un tempo i pasti erano momenti di condivisione, cucinati con ingredienti semplici e naturali, oggi sono spesso sostituiti da cibi pronti, consumati in fretta e davanti a uno schermo.

L’ultimo rapporto UNICEF mostra che la percentuale di bambini italiani in sovrappeso supera il 25%, mentre circa il 10% rientra nella categoria dell’obesità. Un dato che posiziona l’Italia ai primi posti in Europa per incidenza del problema. Le regioni del Sud risultano maggiormente colpite, con punte che superano anche il 30%, a conferma di un divario geografico e sociale che continua a pesare.

Prevenzione e interventi: cosa si può fare

In Italia, alcune iniziative sono già in atto, ma appaiono frammentarie e poco incisive. Occorre invece una strategia nazionale coordinata che coinvolga scuole, famiglie, pediatri, aziende alimentari e media. Tra le misure proposte figurano l’introduzione di tasse su bevande zuccherate, incentivi alla produzione e al consumo di frutta e verdura, programmi di educazione alimentare obbligatori e maggiore promozione dell’attività motoria nelle scuole.

L’ambiente urbano stesso dovrebbe diventare più favorevole al movimento, con spazi verdi accessibili, piste ciclabili sicure e impianti sportivi pubblici. La promozione di uno stile di vita sano deve essere vista non solo come una responsabilità individuale, ma come un diritto del bambino e un dovere della collettività.

Una sfida per il futuro

L’obesità infantile rappresenta una delle grandi sfide sanitarie del XXI secolo. Non si tratta solo di un problema medico, ma di un indicatore dello stato complessivo di benessere delle nostre società.

Troppo spesso, l’obesità infantile è stata sottovalutata, considerata un problema transitorio o, peggio, una questione estetica. Ma i numeri dell’UNICEF raccontano una realtà diversa: milioni di bambini nel mondo stanno affrontando una minaccia concreta, che compromette la loro salute attuale e futura.

Patricia Iori