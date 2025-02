Negli ultimi anni, molte aziende tecnologiche hanno promosso politiche di inclusione nel reclutamento del personale, cercando di costruire ambienti di lavoro più diversificati e rappresentativi. Tuttavia, questa tendenza sta cambiando radicalmente. Google ha recentemente annunciato di aver eliminato i suoi obiettivi di assunzione inclusiva, segnando una svolta significativa nella sua strategia di gestione del personale. L’azienda ha anche avviato una revisione delle proprie iniziative di diversità, equità e inclusione (DEI), alla luce delle nuove direttive politiche e delle pressioni legali.

Questa decisione non è isolata, ma si inserisce in un quadro più ampio in cui diverse aziende della Silicon Valley stanno rivedendo o ridimensionando i loro programmi di inclusione. Dopo il 2020, anno in cui le proteste per la giustizia razziale avevano spinto molte imprese a rafforzare le politiche di equità, ora si assiste a un’inversione di tendenza, soprattutto a seguito delle recenti decisioni della Corte Suprema e delle direttive emanate dal presidente Donald Trump.

Google rivede i suoi obiettivi di assunzione inclusiva

L’annuncio di Google di abbandonare gli obiettivi di assunzione inclusiva ha generato un forte dibattito. L’azienda ha ribadito il proprio impegno per un ambiente lavorativo equo, ma ha chiarito che sta riesaminando le iniziative che in passato avevano lo scopo di aumentare la diversità nella forza lavoro.

Un aspetto significativo di questo cambiamento è la modifica di alcuni documenti ufficiali. In particolare, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha rilevato che Google ha rimosso dai suoi rapporti annuali una dichiarazione che affermava l’intenzione di integrare la diversità e l’inclusione in ogni aspetto della sua attività. Questa modifica segnala un decisivo allontanamento dalle politiche adottate negli anni precedenti.

Fiona Cicconi, responsabile delle risorse umane di Google, ha spiegato che nel 2020 erano stati fissati traguardi specifici per migliorare la rappresentanza delle minoranze all’interno dell’azienda, anche attraverso l’espansione delle sedi fuori dalle tradizionali aree di New York e California. Tuttavia, ha chiarito che Google non stabilirà più tali obiettivi di assunzione inclusiva in futuro.

Il cambiamento coinvolge anche altre aziende

Google non è l’unica grande azienda tecnologica a rivedere le proprie politiche di inclusione. Pochi giorni prima del suo annuncio, anche Meta ha comunicato la chiusura di diversi programmi DEI, compresi quelli destinati a diversificare il processo di assunzione e la selezione dei fornitori.

Anche Amazon ha adottato un approccio simile, affermando che molti dei suoi programmi di rappresentanza e inclusione erano ormai superati. L’azienda ha dichiarato che sta “aggiornando e sostituendo” alcune delle iniziative avviate negli ultimi anni, ridimensionando il proprio impegno in questo ambito. Questi cambiamenti arrivano in un periodo in cui le politiche di diversità e inclusione sono sempre più sotto attacco da parte di gruppi conservatori.







Le conseguenze della revisione delle politiche di inclusione

L’opposizione ai programmi di diversità ha ricevuto ulteriore sostegno da personaggi influenti come Elon Musk, che ha attribuito alcuni problemi operativi, come la risposta agli incendi di Los Angeles, alle politiche DEI. Secondo Musk e altri critici, le iniziative di inclusione potrebbero ostacolare l’efficienza aziendale. Questo tipo di dichiarazioni ha contribuito a una crescente pressione sulle aziende affinché riducano o eliminino gli obiettivi di assunzione inclusiva.

Tuttavia, la scelta di Google di interrompere questi obiettivi potrebbe avere ripercussioni significative sulla composizione della sua forza lavoro. Negli ultimi anni, i programmi DEI hanno contribuito a rendere i luoghi di lavoro più equi e rappresentativi, offrendo opportunità a persone provenienti da gruppi storicamente svantaggiati. L’eliminazione di questi traguardi potrebbe rallentare i progressi compiuti, rischiando di compromettere gli sforzi per costruire ambienti più inclusivi.

Nonostante la tendenza attuale, il dibattito sulla necessità delle politiche di diversità è ancora aperto. Da un lato, alcuni sostengono che eliminare gli obiettivi di assunzione inclusiva permetterà una selezione basata esclusivamente sul merito, senza vincoli esterni. Dall’altro lato, i sostenitori delle iniziative DEI sottolineano che la diversità nei luoghi di lavoro non si sviluppa automaticamente e che, senza interventi mirati, alcune categorie di lavoratori potrebbero continuare a essere svantaggiate.

Google, così come altre aziende del settore tecnologico, dovrà affrontare le conseguenze di questa decisione, non solo dal punto di vista legale, ma anche in termini di reputazione. La rimozione di tali obiettivi rappresenta un punto di svolta negativo nel dibattito sull’inclusione aziendale. Resta da vedere se questa decisione segnerà un cambiamento duraturo o se, in futuro, ci sarà una nuova inversione di tendenza.

Elena Caccioppoli