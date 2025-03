Il Partito Conservatore britannico ha annunciato la sua intenzione di abbandonare l’obiettivo di zero emissioni entro il 2050, segnando una netta inversione di rotta rispetto agli impegni presi dai governi precedenti. Questa scelta, voluta dalla leader Kemi Badenoch, rappresenta una rottura con il consenso trasversale che per anni aveva unito le principali forze politiche del Regno Unito sulla questione climatica.

La decisione verrà ufficializzata nel corso di un discorso che Badenoch terrà martedì, in cui sosterrà che il raggiungimento del target ambientale è “impossibile” e che le politiche adottate finora hanno prodotto scarsi risultati, aggravando al contempo il costo dell’energia. Secondo la leader conservatrice, è necessario un cambio di strategia per garantire un approccio più realistico e sostenibile nel lungo periodo.







Critiche e difese sugli obiettivi di zero emissioni nel Regno Unito

L’obiettivo di zero emissioni era stato introdotto nel 2019 dal governo guidato da Theresa May ed era diventato un simbolo dell’impegno britannico nella lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, Badenoch sostiene che il piano attuale non solo non sta funzionando, ma sta anche danneggiando l’economia e i cittadini. Nel suo discorso, accuserà la classe politica di aver ingannato la popolazione con promesse irrealizzabili, invitando a un approccio più pragmatico.

Il suo annuncio ha suscitato immediate reazioni, sia all’interno del Partito Conservatore, sia tra gli ambientalisti. Sam Hall, direttore del Conservative Environment Network, ha criticato la decisione, sostenendo che abbandonare il piano ambientale mina il lavoro svolto dai governi conservatori precedenti e rischia di privare il Regno Unito di un ruolo guida nelle politiche di sostenibilità.

Un’agenda più spostata a destra

La mossa di Badenoch si inserisce in un quadro più ampio di revisione delle politiche del partito. La leader conservatrice ha avviato un esame approfondito del programma politico, chiedendo a ogni membro del suo team di riconsiderare le posizioni sui principali temi nazionali. I primi segnali suggeriscono una sterzata a destra su diverse questioni, tra cui immigrazione, tassazione e ambiente.

Tra le proposte già annunciate vi sono l’eliminazione delle imposte aggiuntive sulle scuole private, l’abolizione della tassa di successione per i terreni agricoli e un irrigidimento delle procedure per la concessione della cittadinanza ai migranti.

Questa revisione politica, tuttavia, non convince tutti all’interno del partito. Alcuni parlamentari conservatori temono che Badenoch stia lasciando troppo spazio ai Laburisti, rinunciando a dettare l’agenda politica in un momento importante per il futuro del partito.

Le reazioni della società civile

L’abbandono dell’obiettivo di zero emissioni ha suscitato una forte reazione da parte delle organizzazioni ambientaliste. Greenpeace UK ha criticato la decisione, sottolineando che rinunciare agli impegni climatici significa non solo ignorare la crisi ambientale, ma anche rinunciare a importanti opportunità economiche legate allo sviluppo delle energie rinnovabili. Secondo il gruppo, il settore delle tecnologie verdi sta crescendo a un ritmo tre volte superiore rispetto al resto dell’economia britannica, e una marcia indietro sulle politiche ambientali potrebbe ostacolare questa espansione.

Nel frattempo, la posizione di Badenoch è stata accolta con favore dai settori più conservatori, che da tempo chiedevano una maggiore attenzione alle esigenze economiche immediate rispetto agli impegni climatici di lungo termine. Iain Duncan Smith ha difeso la scelta di Badenoch, affermando che i Conservatori devono concentrarsi sulle sfide attuali piuttosto che su obiettivi irrealizzabili.

L’annuncio di Badenoch segna un punto di svolta per la politica ambientale del Regno Unito. Se da un lato il suo approccio potrebbe raccogliere consensi tra chi teme gli effetti economici di una transizione ecologica troppo rapida, dall’altro rischia di isolare i Conservatori a livello internazionale, specialmente in un momento in cui molte economie avanzate stanno accelerando sulle politiche di sostenibilità.

La questione climatica rimane un tema centrale per l’opinione pubblica britannica, e resta da vedere se l’elettorato premierà o punirà questa scelta nelle urne. Quel che è certo è che il dibattito sull’equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale sarà sempre più acceso nei prossimi anni.

Elena Caccioppoli