Il leader curdo Abdullah Öcalan, storico fondatore del PKK, ha diffuso dal carcere un messaggio di portata storica, chiedendo la dissoluzione del gruppo armato e l’abbandono della lotta armata. Il suo appello allo scioglimento del PKK potrebbe segnare una svolta nei rapporti tra il governo turco e il movimento curdo, riaprendo scenari di dialogo dopo anni di conflitto. Ora si attendono le reazioni della Turchia e del presidente Erdoğan, mentre milioni di curdi hanno accolto con attenzione il messaggio.

“Il PKK deve deporre le armi e sciogliersi”

Abdullah Öcalan, storico leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), ha lanciato un messaggio senza precedenti invitando il gruppo armato alla cessazione delle ostilità e alla sua dissoluzione. Il messaggio, trasmesso attraverso una delegazione del partito filo-curdo DEM, segna un potenziale punto di svolta nel conflitto che da quarant’anni oppone il PKK e la Turchia. Öcalan ha sottolineato che il contesto attuale non giustifica più l’uso della lotta armata e ha esortato curdi e turchi a ritrovare lo “spirito di fraternità”, ordinando di fatto lo scioglimento del PKK.

Dal discorso dello storico leader, detenuto dal 1999, si menziona come riferimento al passato l’obiettivo esistenziale del partito dei lavoratori. Il PKK è nato infatti con la pratica della lotta armata poiché necessaria ma, ad oggi, a seguito della vicinanza con i partiti politici turchi, tale importanza non è più sentita. Öcalan sostiene che il partito sia arrivato alla fine di un percorso, ed è per questo che ad oggi è ancora più importante lo scioglimento, anche con l’obiettivo di “riorganizzare questa fragile relazione storica in uno spirito di fratellanza, senza trascurare le convinzioni”.

L’importanza del contesto politico

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i segnali di una possibile apertura al dialogo tra Ankara e il movimento curdo. Nonostante l’infinita repressione e l’estrema chiusura che la politica istituzionale turca ha adottato nei confronti dei curdi e del partito di riferimento, pochi mesi fa i politici DEM si sono recati in visita a Öcalan; una simile apertura, sebbene in modi diversi, è arrivata anche da parte del Partito del Movimento Nazionalista, fedele alleato del Presidente turco.







Recep Tayyip Erdoğan, dal canto suo, non ha ancora fornito una risposta ufficiale al messaggio, ma nelle scorse settimane ha mostrato un atteggiamento più propenso alla negoziazione. In particolare, Devlet Bahçeli, leader del Movimento Nazionalista (MHP) e alleato di Erdoğan, aveva suggerito la possibilità di concedere la grazia a Öcalan qualora il PKK decidesse di abbandonare la lotta armata.

Nel suo discorso sull’importanza dello scioglimento del PKK, Öcalan parla infatti dell’importanza della cooperazione e del confronto tra le parti, nonostante il passato che incombe, per la costruzione di una più efficace democrazia. “Non esiste, né può esistere, una strada al di fuori della democrazia per la costruzione e l’attuazione del sistema”.

Ripercorrendo la più recente storia turca, il leader del PKK ha spiegato come il sistema capitalistico e la nuova società improntata su tale modello abbia “cercato di smantellare questa alleanza”, facendo riferimento agli storici rapporti di amicizia tra turchi e curdi. Pe questo motivo, “oggi, il nostro dovere fondamentale è riorganizzare questa fragile relazione storica”.

La reazione della comunità curda

L’annuncio di Öcalan sullo scioglimento del PKK ha suscitato un’immediata reazione tra i curdi, con milioni di persone scese in piazza nelle principali città a maggioranza curda, da Diyarbakir a Qamishlo. Rimangono ancora interrogativi sul futuro della questione curda in Turchia, specialmente considerando la storica opposizione del governo alle rivendicazioni autonomiste del PKK, come il riconoscimento costituzionale dell’identità curda e l’insegnamento della lingua curda nelle scuole.

Sebbene Öcalan non guidi direttamente il PKK dal suo arresto nel 1999, la sua figura rimane centrale per il movimento curdo. Dopo la sua cattura, inizialmente condannato a morte, la pena è stata poi commutata in ergastolo. Nel corso dei decenni, Öcalan ha trasformato il PKK in un’organizzazione armata di oltre 10.000 combattenti, che oggi è considerata un’organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea.

L’ultimo tentativo di negoziato tra il governo turco e il PKK risale al 2015, ma si concluse con una dura repressione da parte di Ankara. Già nel 2013 Öcalan aveva promosso un cessate il fuoco che portò il PKK a ritirarsi dalle aree turche verso le montagne di Qandil, ma il processo fu interrotto dalle operazioni militari turche. Il nuovo appello di Öcalan riapre dunque la possibilità di una soluzione politica, sebbene restino incertezze sulla sua effettiva attuazione.

La questione curda, non solo in Turchia

La questione curda resta una delle più complesse e irrisolte del Medio Oriente. Con una popolazione di circa 40 milioni di persone, i curdi sono distribuiti tra Turchia, Siria, Iraq e Iran, senza aver mai ottenuto uno Stato indipendente. Il messaggio di Öcalan potrebbe rappresentare un primo passo verso una nuova fase del conflitto, ma molto dipenderà dalla risposta del governo turco e dalla disponibilità delle parti a trovare un compromesso politico. Nel frattempo, il destino del PKK e dei suoi leader incarcerati resta ancora incerto.

Rimangono ancora dubbie le condizioni dello scioglimento del PKK; inoltre, il discorso è incentrato principalmente sulla questione dei curdi in Turchia, senza particolari riferimenti al Rojava e a tutte le forze curde che operano in quel territorio.

Aldilà dei dubbi sulle intenzioni presenti e le domande sulle questioni future, Abdullah Öcalan ha chiaramente annunciato lo scioglimento del PKK, in quanto partito che, ad oggi, presenta “una perdita di significato e ripetizione eccessiva”. Nella conclusione del suo comunicato, dice fermamente che

“come ogni società o movimento politico moderno che non sia stato sciolto con la forza, dovete riunire il vostro congresso e decidere di integrarvi volontariamente con lo Stato e la società. Tutti i gruppi devono deporre le armi e il PKK deve sciogliersi”.

Lucrezia Agliani