L’ultima rilevazione dell’Istat sul mercato del lavoro italiano mostra come l’occupazione cresce moderatamente nel mese di luglio 2025, in linea con la ripresa graduale che sta interessando l’economia del Paese. Secondo i dati diffusi, il numero degli occupati ha raggiunto quota 24 milioni e 217 mila, con un incremento pari a 13 mila unità rispetto al mese di giugno e 218 mila su base annua. Un risultato che si inserisce in un contesto di cambiamenti strutturali interni al mercato del lavoro, caratterizzati da un’espansione dell’occupazione dipendente e un arretramento delle posizioni lavorative autonome.

Cala la disoccupazione, sale l’occupazione

Uno degli elementi più significativi del report Istat è rappresentato dal calo del tasso di disoccupazione, che nel mese di luglio 2025 si attesta al 6,0%, registrando una lieve ma incoraggiante flessione rispetto ai mesi precedenti. Questo dato, seppur contenuto, conferma una tendenza al miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, anche alla luce dell’aumento simultaneo sia del tasso di occupazione sia di quello di inattività.

In particolare, il tasso di occupazione sale al 62,8%, in crescita rispetto a giugno, mentre il tasso di inattività – ovvero la quota di popolazione in età lavorativa che non cerca attivamente un impiego né lavora – raggiunge il 33,2%. Quest’ultimo dato può apparire contraddittorio in un contesto di aumento degli occupati, ma in realtà riflette dinamiche più complesse legate alla demografia, alla partecipazione al mercato del lavoro e al fenomeno del “disengagement” occupazionale.







Cresce l’occupazione dipendente

Nel dettaglio delle forme contrattuali, si osserva una crescita degli occupati con contratto a tempo indeterminato, che salgono a 16 milioni e 448 mila, segnando un incremento che risponde anche agli incentivi attualmente in vigore per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Anche i contratti a termine crescono, seppur più modestamente, attestandosi a 2 milioni e 567 mila unità. In controtendenza risultano invece i lavoratori autonomi, che calano a 5 milioni e 202 mila, proseguendo un trend discendente che ormai da diversi anni caratterizza il mondo del lavoro italiano.

Questa trasformazione nella composizione dell’occupazione riflette mutamenti strutturali nel sistema produttivo, con una progressiva riduzione del lavoro indipendente a favore di forme più regolamentate di impiego, anche alla luce delle crescenti esigenze di stabilità e tutela sociale richieste dai lavoratori e promosse a livello normativo.

La progressiva riduzione dei lavoratori autonomi, al contrario, genera domande sulla tenuta e sulla sostenibilità del lavoro indipendente in Italia. Settori tradizionalmente legati alla libera professione e all’imprenditoria individuale – come il commercio, l’artigianato e alcune aree dei servizi – sembrano oggi più vulnerabili alla concorrenza delle grandi piattaforme, all’innovazione tecnologica e ai cambiamenti nei consumi. È un trend che richiede un’attenta riflessione da parte delle istituzioni, sia in termini di politiche attive del lavoro che di tutela per chi opera in regime autonomo.

I cambiamenti strutturali del mercato del lavoro

Il dato positivo sull’occupazione non può essere isolato dal contesto più ampio dei cambiamenti strutturali che stanno ridisegnando il mercato del lavoro italiano. Le trasformazioni demografiche, l’impatto dell’automazione e l’evoluzione della domanda di competenze stanno modificando profondamente la natura dell’impiego. Se da un lato cresce il lavoro dipendente stabile, dall’altro aumentano le richieste di professionalità specifiche, spesso legate al settore digitale, all’assistenza sanitaria e ai servizi alla persona.

Inoltre, la distribuzione territoriale dell’occupazione continua a mostrare marcate differenze: mentre alcune aree del Nord mostrano segnali di forte tenuta, il Mezzogiorno rimane in ritardo sia in termini quantitativi che qualitativi, con un’incidenza ancora elevata di disoccupazione giovanile e una partecipazione al lavoro femminile più bassa rispetto alla media nazionale.

Di fronte a questi dati, la questione delle politiche attive del lavoro si fa ancora più centrale. Il rafforzamento dei centri per l’impiego, l’orientamento professionale, la formazione continua e il sostegno all’inserimento lavorativo per le fasce più deboli della popolazione rappresentano strumenti fondamentali per garantire una crescita inclusiva e duratura.

Il governo, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altri interventi programmati, ha già messo in campo risorse e misure per favorire l’inserimento lavorativo, in particolare dei giovani e delle donne.

Una ripresa ancora fragile, ma in evoluzione

Nonostante l’andamento positivo degli indicatori occupazionali, gli osservatori concordano nel ribadire che la ripresa del mercato del lavoro rimane fragile. Il contesto internazionale, con i suoi fattori di instabilità – tra cui l’andamento dei tassi di interesse, la guerra in Ucraina e le tensioni commerciali globali – continua a rappresentare una fonte di rischio per l’economia italiana.

In questo scenario, la crescita dell’occupazione può essere letta come un segnale di resilienza del sistema produttivo nazionale, ma al contempo invita alla prudenza e alla necessità di non abbassare la guardia. La qualità del lavoro, la sostenibilità delle imprese e l’inclusione sociale restano priorità fondamentali per consolidare i risultati finora raggiunti.