Dopo oltre dieci ore di discussione, il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del primo ministro Benjamin Netanyahu per la conquista militare di Gaza City. L’obiettivo dichiarato del piano di occupazione totale di Gaza è porre fine al conflitto iniziato il 7 ottobre 2023, disarmare Hamas e riportare in patria gli ostaggi ancora nelle mani del gruppo palestinese. Tuttavia, dietro questa decisione si celano divergenze interne e forti critiche, sia a livello nazionale che internazionale. Intanto, nel cuore di Tel Aviv, ingenti proteste di israeliani si sono rivolte contro i palazzi istituzionali, in particolare davanti alla sede del partito del Likud.

Le critiche delle Forze di Difesa israeliane

Nonostante l’approvazione politica dell’occupazione totale di Gaza, i vertici dell’esercito israeliano (Idf) hanno espresso profonde perplessità. Secondo la loro valutazione, l’operazione potrebbe mettere in grave pericolo la vita degli ostaggi, in particolare quelli trattenuti proprio nell’area di Gaza City e nei campi profughi centrali. Secondo quanto riportato dalle forze di occupazione, Hamas avrebbe già minacciato di uccidere i prigionieri in caso di avanzata israeliana, un avvertimento che in passato si è tradotto in tragiche esecuzioni.

Il Forum dei familiari degli ostaggi ha reagito con durezza, accusando il governo di ignorare le preoccupazioni militari e l’opinione pubblica, che in larga parte chiede un accordo negoziato. “Questa decisione ci porta verso una catastrofe colossale”, si legge in un comunicato, che denuncia il rischio di un fallimento sia per gli ostaggi sia per i soldati impegnati nell’operazione.

Nonostante le molte divergenze, non solo intestine all’IDF, ma anche all’interno della riunione del Gabinetto di Sicurezza, ieri sera la decisione presa è stata definitivamente confermata in un comunicato poche ore dopo, assieme al via libera dell’occupazione totale di Gaza.

Un piano contestato dalle Nazioni Unite

Sul fronte internazionale, la reazione dell’ONU è stata immediata. Volker Turk, Alto commissario per i diritti umani, ha definito il progetto israeliano dell’occupazione totale di Gaza “in contrasto con la decisione della Corte internazionale di giustizia” e contrario ai principi della soluzione a due Stati. Turk ha chiesto a Israele di fermare immediatamente le operazioni, sottolineando che la conquista totale della Striscia rappresenterebbe una grave violazione del diritto internazionale e dei diritti dei palestinesi all’autodeterminazione.







Gli obiettivi dichiarati del governo Netanyahu

Intanto, Netanyahu continua imperterrito verso una controllata operazione di occupazione e genocidio sempre più spietato e criminale nei confronti del popolo palestinese. Secondo il comunicato ufficiale dell’ufficio del primo ministro, il piano approvato a maggioranza si articola in cinque punti fondamentali.

Si prevede il disarmo completo di Hamas e la liberazione di tutti gli ostaggi – che siano vivi o deceduti -; inoltre, si punta alla smilitarizzazione della Striscia di Gaza e al controllo di sicurezza sulla Striscia stessa da parte di Israele. Infine, la creazione di un’amministrazione civile che possa essere alternativa, escludendo dunque la presenza di Hamas e dell’Autorità palestinese.

Il governo ha inoltre promesso di garantire assistenza umanitaria alle popolazioni civili al di fuori delle zone di combattimento e di evitare il collasso totale dei servizi essenziali.

Netanyahu, in aggiunta alla dichiarazione del piano di occupazione totale di Gaza, avrebbe però affermato che l’operazione può essere, sotto alcune condizioni, fermata. Secondo i media israeliani, avrebbe infatti detto che i “combattimenti si fermeranno se Hamas accetterà le condizioni poste da Israele”.

Una dichiarazione che ha suscitato qualche malcontento, sopratutto tra chi vorrebbe radere Gaza e la popolazione palestinese al suolo molto più del leader di estrema destra. Una proposta alternativa presentata dal capo di Stato maggiore Eyal Zamir, contraria all’occupazione integrale della Striscia, è stata respinta dalla maggioranza dei ministri. Secondo questi ultimi, l’alternativa non avrebbe garantito né la sconfitta definitiva di Hamas né il ritorno degli ostaggi. Anche l’esercito teme che la battaglia per Gaza City si trasformi in un conflitto sanguinoso e prolungato, con pesanti ripercussioni umanitarie e politiche.

Un’operazione limitata, ma con possibili sviluppi

Secondo quanto riportato dalla rete N12, l’operazione di occupazione totale di Gaza riguarderebbe inizialmente solo Gaza City, che rappresenta circa il 25% del territorio della Striscia ancora non sotto il controllo israeliano. In quest’area vivono circa 800.000 palestinesi, e molti di loro rischiano di essere trasferiti in campi per sfollati nel centro di Gaza entro l’inizio di ottobre.

Il Times of Israel osserva che la scelta di concentrare l’attenzione su Gaza City potrebbe indicare un approccio graduale: prima il controllo della capitale de facto, poi un’eventuale estensione delle operazioni ad altre aree. Israele dichiara di controllare attualmente il 75% della Striscia, ma le aree rimaste fuori dal suo dominio – in particolare Gaza City e i campi profughi centrali – sono tra le più densamente popolate e difficili da conquistare.

L’incognita sul futuro

Il piano di occupazione totale di Gaza City approvato potrebbe aprire una nuova fase del conflitto, ma il suo esito è tutt’altro che certo. Da un lato, Netanyahu punta a un’operazione militare che porti alla resa di Hamas e alla liberazione degli ostaggi; dall’altro, gli avvertimenti delle Nazioni Unite, le perplessità dell’esercito e la pressione delle famiglie dei prigionieri indicano un alto rischio di fallimento o di escalation incontrollata.

Intanto, dagli ultimi dati aggiornati dal Ministero della Salute, il genocidio ha causato la morte di 61.258 persone. Inoltre, le morti per carestia, fame e malnutrizione sono 197, di cui 96 sono bambini. In questo quadro rientra, oltre alla fame come arma di guerra e genocidio, anche il ruolo della Gaza Humanitarian Foundation, l’organizzazione israelo-americana, dai tratti e comportamenti controversi e agghiaccianti, usato come strumento di genocidio, attraverso la creazione di trappole mortali sotto la falsa maschera degli aiuti umanitari.

Lucrezia Agliani