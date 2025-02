Marte potrebbe sembrare un ambiente inospitale, con il suo terreno arido e le elevate radiazioni, ma nuove scoperte suggeriscono che il pianeta rosso, in passato, fosse molto diverso da come lo conosciamo oggi. Secondo un recente studio, infatti, gli scienziati hanno individuato prove concrete dell’esistenza di oceani e spiagge su Marte, rafforzando l’ipotesi che l’acqua abbia avuto un ruolo fondamentale nella storia del pianeta.

Scoperte tracce di oceani e spiagge su Marte sotto la superficie

Le discussioni sulla presenza di grandi masse d’acqua su Marte vanno avanti da anni. Sono stati trovati indizi di antichi fiumi e sistemi fluviali, ma l’esistenza di veri e propri oceani è stata a lungo oggetto di dibattito.

Ora, grazie ai dati raccolti dal rover cinese Zhurong, gli scienziati hanno scoperto tracce di spiagge sepolte sotto la superficie marziana, fornendo una prova diretta di come il pianeta potesse ospitare un ambiente simile a quello terrestre milioni di anni fa.

L’indagine è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e si basa sulle immagini sotterranee ottenute dal radar del rover. L’area analizzata è Utopia Planitia, una vasta pianura situata nell’emisfero nord del pianeta, dove le osservazioni satellitari avevano già suggerito la presenza di antiche linee di costa.







Strutture inclinate e dinamiche costiere

Uno degli elementi chiave di questa scoperta è la disposizione inclinata di alcuni strati sedimentari individuati nel sottosuolo. Secondo il geologo Benjamin Cardenas, coautore dello studio, questa inclinazione è molto simile a quella delle spiagge terrestri e suggerisce che il livello dell’acqua sia cambiato nel tempo, proprio come accade sulla Terra. I dati indicano che la spiaggia marziana si sia estesa progressivamente verso nord, avanzando di almeno 1,3 chilometri nel corso degli anni.

Ma cosa significa tutto questo? Secondo gli studiosi, la presenza di oceani e spiagge su Marte implica che vi fossero onde, maree e persino fiumi che trasportavano sedimenti verso la costa. Questo scenario avvalora l’idea che, in passato, Marte fosse un pianeta con un clima molto più umido e favorevole alla presenza di acqua liquida in grandi quantità.

Una delle preoccupazioni principali degli scienziati era verificare se queste formazioni potessero essere il risultato di altri fenomeni geologici, come attività vulcanica, processi fluviali o la semplice azione del vento. Tuttavia, nessuna di queste ipotesi sembra adattarsi ai dati raccolti. Gli studiosi hanno quindi concluso che l’unica spiegazione plausibile per queste strutture sia proprio la presenza di antiche spiagge e oceani su Marte.

Un ambiente favorevole alla vita?

Uno degli aspetti più affascinanti di questa scoperta riguarda il potenziale legame con la ricerca della vita su Marte. Le spiagge sono zone in cui terra, acqua e atmosfera interagiscono, creando ambienti dinamici e ricchi di possibilità per lo sviluppo di forme di vita primordiali. Sulla Terra, si ritiene che proprio le coste siano state tra i primi luoghi in cui la vita abbia avuto origine.

Se davvero oceani e spiagge su Marte erano presenti per un lungo periodo di tempo, allora potrebbe essere esistita anche una finestra temporale in cui il pianeta era abitabile. Questo rafforza l’idea che future missioni debbano concentrarsi su queste aree per cercare eventuali tracce di vita passata.

Ovviamente, l’idea di una spiaggia su Marte non deve far pensare a un ambiente simile a quello terrestre. Il clima marziano era probabilmente molto freddo e inospitale, ma ciò non toglie che un tempo potesse esserci un paesaggio familiare. Per gli scienziati, ricostruire queste antiche coste è un’opportunità per comprendere meglio l’evoluzione del pianeta.

Questa scoperta apre nuove prospettive per l’esplorazione marziana. Sapere che un tempo esistevano oceani e spiagge su Marte aiuta a identificare i luoghi migliori in cui cercare indizi di vita passata. Potrebbe essere utile inviare nuove missioni con strumenti più avanzati, capaci di analizzare i sedimenti in profondità e magari trovare tracce biologiche rimaste intrappolate nel tempo.

Elena Caccioppoli