Uno studio pubblicato dal National Oceanography Centre mostrerebbe come gli oceani sempre più verdi non siano pericolosamente in grado di assorbire anidride carbonica. La predominanza di un fitoplancton di dimensioni minori, causata dall’aumento delle temperature terrestri, rifletterebbe l’urgenza di azzerare le emissioni di gas serra quanto più prima possibile.

Cambiamenti climatici e oceani

Oggigiorno le emissioni di gas serra stanno alterando gli ecosistemi e i cambiamenti climatici si fanno sempre più evidenti. Industrie, macchine e impianti di riscaldamento rilasciano anidride carbonica e provocano danni considerevoli agli oceani, che coprono il 70 per cento della superficie terrestre. Queste acque sono responsabili di circa metà della produzione primaria globale di esseri viventi e negli ultimi decenni hanno subito un innalzamento delle temperature.

L’innalzamento delle temperature avrebbe avuto effetti per il fitoplancton, insieme di organismi vegetali trasportati dalle correnti e dal moto ondoso. Questi organismi, secondo alcuni studi, non assorbono più la luce come una volta e starebbero sempre più diminuendo. Se il fitoplancton in futuro avrà distribuzioni minori, la terra sarà meno capace di assorbire anidride carbonica.

L’individuazione di correlazioni tra il surriscaldamento e il fitoplancton, tuttavia, è una sfida a causa delle difficoltà nelle misurazioni oceanografiche. Il 12 luglio 2023 il National Oceanography Centre comunque ha condotto uno studio raccogliendo le misurazioni globali sui cambiamenti di colore degli oceani condotte negli ultimi vent’anni. Lo studio può fornire un quadro generale dei cambiamenti climatici che si avranno in futuro e un punto di riferimento per l’agire umano.

Oceani sempre più verdi e anidride carbonica: che cosa dice lo studio?

Si è scoperto con anticipo che il 56 per cento degli oceani ha assunto una colorazione più verde, soprattutto tra le latitudini di 40º S e di 40º N. Il verde indica la presenza di fitoplancton, e più è intenso maggiori sono gli organismi vegetali trasportati dal moto ondoso e dalle correnti.







Utilizzando i dati satellitari per rilevare la presenza di clorofilla di colore verde, di cui sono costituiti i fitoplancton, si è dimostrato come vent’anni siano sufficienti per effettuare misurazioni approssimative sul colore degli oceani. Il merito di ciò va a uno spettrometro a risoluzione moderata progettato dalla NASA. Inserito a bordo del satellite Aqua, questo strumento ha preso misure considerando sette lunghezze d’onda comprese tra il blu e il verde. Così facendo si è ridotto il tempo necessario per stimare la variazione di colore e non è stato utilizzato un secondo satellite.

A cosa sia dovuta la colorazione ha cercato di dare una risposta Cael, uno degli scienziati che ha lavorato in questo studio sul colore degli oceani. «Probabilmente non è un effetto diretto dell’innalzamento della temperatura superficiale del mare», afferma, «perché le aree in cui è stato osservato il cambiamento di colore non corrispondono a quelle in cui le temperature sono generalmente aumentate».

Una possibilità è che il cambiamento di colore potrebbe avere a che fare con il modo in cui i nutrienti sono distribuiti nell’oceani, in particolare azoto e fosforo. Man mano che le acque superficiali si riscaldano, gli strati superiori delle acque terrestri renderebbero più difficile per i nutrienti salire in superficie. Quando ci sono meno nutrienti, i fitoplancton più piccoli sopravvivrebbero meglio di quelli più grandi e minore sarebbe l’anidride carbonica assorbita dagli ecosistemi oceanici. Pertanto, i cambiamenti nella distribuzione dei nutrienti potrebbero portare a variazioni nell’ecosistema che si rifletterebbero nei colori complessivi dell’acque oceaniche. Con oceani più verdi il pianeta avrebbe più anidride carbonica nell’atmosfera e questo rappresenterebbe un problema.

Il National Oceanography Centre ci mette in guardia da cambiamenti climatici peggiori di quelli immaginati

Gli oceani più verdi stanno a indicare un ulteriore possibile pericolo per la terra. Queste acque, per noi umani, riflettono la necessità di fermare danni climatici peggiori di quelli previsti. Già nel rapporto Onu 2022 sui cambiamenti climatici sono stati riportati cambiamenti simili solo con un lieve aumento di temperatura. Non dobbiamo permetterlo nei prossimi anni.

In tutto questo, siccità e ondate di calore stanno uccidendo alberi e coralli e l’aumento del livello del mare costringe diverse persone a lasciare le loro case. Inoltre, condizioni di vita estreme stanno sempre più portando a conflitti violenti come in Guinea-Bissau. Se il surriscaldamento non si arresta, presto metà delle specie che vivono sulla terra potrebbe estinguersi. La malnutrizione in alcune parti del mondo probabilmente si diffonderà e gli eventi meteorologici estremi diverranno sempre più comuni. Poveri, giovanissimi e anziani, minoranze etniche e popoli indigeni sono i più a rischio. E mentre esistono misure per limitare l’impatto del surriscaldamento, l’unico obiettivo veramente significativo è quello di ridurre le emissioni di gas serra al più presto.

Secondo Kelly Levin del Bezos Earth Fund, fondazione che finanzia gli sforzi per combattere il cambiamento climatico, il rapporto Onu 2022 è fondamentale per il futuro della terra. Quest’ultimo «mostra chiaramente quanto abbiamo bisogno di cambiare rotta, perché l’azione ritardata rischia di innescare impatti così catastrofici che il nostro mondo diventerà lentamente irriconoscibile».

Lo stesso dice Camille Parmesan dell’Istituto Marino dell’Università di Plymouth, co-autrice della relazione di 35 pagine Sintesi per i politici nel rapporto Onu 2022. «Una delle conclusioni più sorprendenti del nostro rapporto è che stiamo vedendo impatti climatici che sono molto più diffusi e molto più negativi del previsto». «Di particolare preoccupazione», aggiunge, «è che questa quantità relativamente piccola di riscaldamento è stata sufficiente per iniziare a sciogliere il permafrost, essiccare le torbiere e danneggiare le foreste attraverso focolai di insetti e incendi».

La necessità di agire è urgente

Il riconoscimento che gli impatti climatici siano già ampiamente percepiti, aumenta l’urgenza di limitare il riscaldamento. Sulla terraferma, secondo il rapporto Onu 2022, fino al 14 per cento delle specie probabilmente dovrà affrontare un rischio molto elevato di estinzione a livelli di riscaldamento globale di 1,5 ºC. Questa percentuale incrementa del 4 per cento a 2 ºC e fino al 48 per cento a 5 ºC.

Se tutti i Paesi del mondo mantengono le loro attuali promesse per ridurre le emissioni, firmate nell’Agenda 2030, il riscaldamento sarà mantenuto sotto i 2,5 ºC. Sopra i 2,5 ºC del riscaldamento, i rischi per la sicurezza alimentare umana saranno più gravi, portando a carenze di cibo e malnutrizione. Inoltre, man mano che le temperature continueranno a salire, gli impatti del surriscaldamento rischieranno di diventare sempre più complessi e difficili da gestire.

È per questo motivo che l’obiettivo dell’Agenda è quello di limitare il riscaldamento a ben al di sotto di 2 gradi, e preferibilmente a 1,5 gradi. Tuttavia, molti dei paesi che si sono impegnati a raggiungere questo obiettivo non stanno mantenendo le loro promesse come dovrebbero. Questi paesi stanno aspettando che la temperatura media globale salga fino a un punto di non ritorno, noto come overshoot, con gravi impatti climatici in atto ora, un tale approccio può risultare pericoloso.

«A causa di tutti questi cambiamenti già messi in moto, stiamo andando verso l’overshoot. Abbiamo un rischio crescente di impatti irreversibili, come le estinzioni di specie, e anche che alcuni di questi processi che stiamo già vedendo avvengono e saranno sempre più difficili da invertire», dice Parmesan.

«Direi che dobbiamo cercare di limitare il riscaldamento a 1,5 º C con il minor overshoot possibile», dice Mann, direttore dell’Earth System Science Center. «Ma quello che dobbiamo fare è in realtà abbastanza semplice: abbiamo bisogno di abbattere le emissioni di carbonio il più rapidamente possibile».

Nicola Scaramuzzi