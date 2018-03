Ieri, 7 marzo 2018, Oculus Rift ha smesso di funzionare in tutto il mondo. Sebbene già da oggi sia disponibile una patch che risolve il problema, per ventiquattro ore tutta internet ha dichiarato deceduto Oculus Rift. D’altronde, dopo l’entusiasmo iniziale, l’interesse nei confronti della realtà virtuale è andato scemando, e un suo eventuale successo sembra sempre più distante nel tempo.

Forse è proprio per questo che su tutto il globo le persone non hanno perso tempo a decantare la morte di Oculus Rift. Effettivamente, non poteva essere una semplice coincidenza il fatto che tutte le unità avessero smesso di funzionare nello stesso giorno.

Gli utenti, secondo quanto riportato in vari forum, tra cui quello ufficiale di Oculus, hanno dichiarato che, all’avvio, l’app dava il messaggio di errore “Can’t Reach Oculus Runtime Service”. Il messaggio era lo stesso per tutti gli utenti e una volta comparso rendeva impossibile riavviare l’app, rendendo quindi impossibile usare il visore.

Attraverso un’analisi approfondita dei file, alcuni utenti sono riusciti a scoprire che la causa del problema sarebbe stata la scadenza di un certificato di sicurezza. Ipotesi che è stata confermata oggi da Oculus, che ha già reso disponibile una patch e una guida su come scaricarla e installarla. Oltre a scusarsi, Oculus ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti un buono di 15 dollari da spendere nel suo store online.









Una tecnologia la cui vera utilità ancora non si è vista.

A voler guardar bene, finora la realtà virtuale si è rivelata un investimento a perdere, tanto per i colossi che ci hanno investito, tra cui Microsoft, Valve e Sony, quanto per gli utenti. In questo senso, il suo destino sembra simile a quello delle televisioni 3D, pubblicizzate con insistenza dai media e ora fuori produzione.

In effetti, superato l’entusiasmo iniziale per un’innovazione tecnologica che pensavamo di poter vedere solo nei film, ad oggi sono quasi inesistenti le app in grado di sfruttare in modo innovativo questo costoso accessorio. Un buco nell’acqua anche nel campo dei videogiochi, che sembrava quello ideale per la realtà virtuale.

Per un videogiocatore, svanita la novità di dover muovere la testa per guardare a sinistra e a destra al posto di muovere il mouse, i visori per la realtà virtuale si sono rivelati solo un inutile accessorio. Eppure, ci sono stati casi in cui la realtà virtuale ha mantenuto le sue promesse; uno di questi è stato Google Tilt Brush, app che simula la possibilità di dipingere e creare in una stanza di lavoro 3D in scala reale.

Davvero poco, visto che la realtà virtuale doveva rappresentare l’inizio di una vera e propria rivoluzione tecnologica. Ma è naturale, perché l’impressione è che i visori per la realtà virtuale finiscano più col limitare un’esperienza tecnologica che migliorarla. Questo vale per i videogiochi, che le persone vogliono giocare coi joypad, così come per i film, che si preferisce guardare in televisione.

Questi malfunzionamenti di Oculus Rift, così come le reazioni del web, hanno dimostrato ancora una volta non solo lo scetticismo generale attorno a questa tecnologia, ma hanno anche sottolineato ancora di più quanto lontano sia l’affermarsi della realtà virtuale.

Roberto Maselli