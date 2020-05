Oddio, sono diventato Renziano?

Capita, o perlomeno dovrebbe capitare a tutti di tanto in tanto di essere d’accordo su qualcosa persino con chi ci è distante mille chilometri per cultura, gusti, orientamenti politici o altro.

Quando accade, superata la sorpresa e proprio per colmare quel vuoto che l’incredulità ha lasciato nella nostra armatura ideologica, corriamo a vedere le ragioni che hanno spinto il nostro avversario su una posizione che condividiamo e sempre, o almeno quasi sempre, scopriamo che queste ragioni non hanno nulla di simile alle nostre.

Tranquillizzati dal fatto che non ci sia alcuna affinità elettiva con chi consideriamo ostile e che spesso disprezziamo, si pone il problema dell’onestà intellettuale. Approvare e sostenere questa casuale buona idea piovuta dal cielo quali che siano le motivazioni oppure metterne in luce gli aspetti peggiori per non rafforzare l’avversario e rischiare di apparire simile a lui?