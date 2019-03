ODLA, la scrittura digitale della musica accessibile a tutti

Ultima Voce non poteva mancare al FIM, unica manifestazione italiana dedicata all’innovazione in ambito musicale, non poteva mancare neanche ODLA, la tastiera per la scrittura digitale della musica compatibile con i principali software di composizione musicale, accessibile anche agli utenti non vedenti e dotata di un design che la rende unica nel suo genere.

Nata dal laboratorio di idee e progettualità artistica Kemonia River, ODLA è ben diversa dai principali software di notazione musicale basati sui tradizionali metodi di input (mouse, tastiera QWERTY e simili, dispositivi di input MIDI), tutti metodi che richiedono uno scambio bidirezionale di informazioni fra utente e monitor, in un processo interattivo che, oltre a non essere immediato, è interdetto agli utenti con disabilità visiva.



ODLA offre invece una modalità di immissione alternativa con l’importante obiettivo di migliorare l’accessibilità software agli utenti non vedenti, grazie a facilità d’uso, compatibilità, accessibilità e design funzionale.



Questo innovativo hardware di supporto alla composizione musicale verrà presentato da Kemonia River al FIM, che si terrà in Piazza Delle Città di Lombardia a Milano nei giorni 16 e 17 maggio 2019.

Kemonia River è una startup innovativa a vocazione sociale. Un luogo dove l’idea di impresa nasce dall’intreccio di saperi differenziati. Un melting pot imprenditoriale per la creazione di nuovi linguaggi, nuove azioni, nuove soluzioni. È dalla passione dei soci di questa startup, Massimiliano, Renato e Alessandro Pace, musicisti, registi ed esperti IT impegnati in progetti sociali che, nel 2017, nasce l’idea di creare un dispositivo hardware per rendere più accessibile i software di notazione musicale.